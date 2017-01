Obudzenie Nadziei

Gwiezdne Wojny, a także przewijającego się na ekranie tekstu wprowadzającego nas w fabułę. Zamiast tego, od razu pojawia się Galaktyka i planeta Lah'mu. O pierwszej scenie " Początek filmu Garetha Edwardsa jest naprawdę mocny. " Łotr 1 " zaczyna się też inaczej niż pozostałe filmy z uniwersum Star Wars. Brak w nim bowiem charakterystycznego napisu, a także przewijającego się na ekranie tekstu wprowadzającego nas w fabułę. Zamiast tego, od razu pojawia się Galaktyka i planeta Lah'mu. O pierwszej scenie " Łotra 1 " można powiedzieć tylko jedno – jest naprawdę mocna i to w dobrym tego słowa znaczeniu. Poznajemy w niej postacie Orsona Krennica i Galena Erso, a także relacje między nimi. Pojawia się też Jyn i jej matka, Lyra. Ta scena zarysowuje już ciężki klimat filmu. Potwierdza to przede wszystkim mroczna muzyka Michaela Giacchino oraz zdjęcia Greiga Frasera wykonane w ciemnych i zamglonych ujęciach. Prolog " Łotra 1 " kończy się dramatycznie. Dzięki temu jednak widz jest przygotowany na to, że film będzie utrzymany w ciężkiej atmosferze, a nie w stosunkowo lekkiej i przyjemnej jak w " Przebudzeniu Mocy





Kiedy jednak po tym wstępie, z ekranu znika tytuł " Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie ", zaczyna się chaos. Wygląda to tak, jakby twórcom się spieszyło. Sama koncepcja początku nie jest zła. Przenoszenie się w różne zakątki Galaktyki dodaje filmowi dynamiki. Kolejno pojawiające się na ekranie planety są interesujące i ciekawią widza. Niestety, żadnej z nich nie poświęcono wystarczająco dużo czasu. Sceny są urywane, zbyt szybko się zmieniają i trudno skupić się na każdej pojawiającej się planecie i związanym z nią wątku. Od początku trzeba bardzo uważać, aby cokolwiek zrozumieć. Na szczęście później akcja staje się bardziej spójna i z każdą kolejną minutą można coraz więcej zrozumieć z filmu. Widz jest świadomy kryjącego się niebezpieczeństwa, lecz na razie nie potrafi go dostrzec. Przez większą część filmu tworzy to mroczną aurę. Dopiero pod koniec, gdy bohaterowie lądują na planecie Scarif, akcja znowu przyspiesza i to bardzo ostro. Jedno trzeba przyznać reżyserowi: na ekranie ciągle coś się dzieje. Nawet gdy nie ma bezpośredniej walki, wciąż wyczuwalne jest napięcie. Do samego końca widz trzymany jest w niepewności.























Mocną stroną " Łotra 1 " jest również obsada. Większość aktorów i aktorek wypełniła bowiem bardzo dobrze swoje zadania. Niestety prawie żadnej z postaci nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Nie poznajemy ich przeszłości, ani motywów, dla których chcą walczyć z Imperium. Wyjątek stanowi główna bohaterka, Jyn Erso ( Felicity Jones ). O tej niespełna 21-letniej buntowniczce dowiadujemy się, że jest córką pary naukowców, Galena i Lyry Erso. Dziewczyna od wczesnego dzieciństwa jest zdana sama na siebie – musi uciekać i ukrywać się przed Imperium. Pod tym względem postać Jyn można przyrównać do Rey ( Daisy Ridley ) z " Przebudzenia Mocy ". Różnią się jednak charakterem. Jyn jest nieufna i niechętna do współpracy. W trakcie trwania misji dokonuje się w niej jednak przemiana. Dziewczyna z typa samotnika, zmienia się w przywódcę grupy. Okazuje się, że potrafi działać dla dobra ogółu i jest zdolna do poświęceń. Wcielająca się w rolę Jyn, Felicity Jones spisała się bardzo dobrze. Z sympatią obserwuje się jej postać, pomimo że nie jest tak charakterystyczna i nie budzi tyle ciekawości widza, co Rey. Trudno utożsamiać się z główną bohaterką, bo akcja jest tak szybka, że nie ma na to po prostu czasu. Po za tą jedną retrospekcją, brakuje jednak szansy na głębsze zastanowienie się nad postacią Jyn. Co do samej gry Felicity , to z pewnością w paru momentach aktorka mogła dodać nieco więcej emocji swojej bohaterce. Mimo to i tak nie zawiodła.





Ciekawie również wypadł Cassian Andor, w którego rolę wcielił się Diego Luna . Z początku obawiałem się, że postać kapitana nie będzie miała w sobie nic interesującego i że niczego nie wniesie do filmu. Myślałem, że jego bohater będzie odpowiednikiem Finna ( John Boyega ) z " Przebudzenia Mocy ". Na szczęście myliłem się, uważam nawet, że Cassian Andor odegrał kluczową rolę w filmie. Podobnie jak Jyn, przechodzi przemianę. Na początku jest nieufny, bezgranicznie oddany Rebelii i bezkrytycznie wykonuje wszystkie rozkazy. Z czasem zaczyna analizować swoje zachowanie, dokonywać właściwych wyborów i współpracować z resztą ekipy. Diego Luna wykonał naprawdę dobrą robotę. Świetnie ukazał dylematy wewnętrzne i przemianę swojego bohatera.





Może Wy umrzecie. Mi próżnia nie przeszkadza. Nowy droid ewidentnie budzi sympatię widza. Sceny z K-2SO są w zasadzie jedynymi humorystycznymi momentami w filmie. Ze wszystkich postaci " Łotra 1 " najlepiej jednak zaprezentował się droid K-2SO. Alan Tudyk , który wcielił się w tą rolę, sprawił, że jego postać wzbudza sympatię widza. Być może udało mu się to dlatego, że nie pierwszy raz zagrał już droida. Ci, którzy oglądali film " Ja, robot Alexa Proyasa z pewnością pamiętają Sonny’ego. Alan Tudyk , który go zagrał, świetnie spisał się w tej roli, podobnie zresztą jak i teraz. Pomimo różnych charakterów oba roboty są trochę podobne do siebie. Oba są zagubione w otaczającym ich świecie. K-2SO jest chyba też najodważniejszym z dotychczasowych droidów w uniwersum Star Wars. Nie unika walki, a nawet jest gotowy do poświęceń. Największą sympatię wzbudza jednak swoją bezpośredniością i prawdomównością, dzięki czemu potrafi wywołać uśmiech na twarzy widza. Mi spodobał się szczególnie jego tekst:Nowy droid ewidentnie budzi sympatię widza. Sceny z K-2SO są w zasadzie jedynymi humorystycznymi momentami w filmie.









Również postacie drugoplanowe są atutem " Łotra 1 ". Na ich czoło wysuwa się przede wszystkim Chirrut Imwe ( Donnie Yen ). Ten ślepy Strażnik Zakonu Whills tylko z pozoru wydaje się być bezbronny. Chirrut może i nie posługuje się Mocą, ale ją zna, rozumie i w nią wierzy. Pełni podobną funkcję co Rycerze Jedi. Jest Strażnikiem Świątyni Kyber i leżącego w jej obrębie Świętego Miasta Jedha. Jest też wspomnieniem Republiki i dawnych Rycerzy Jedi, których bardzo przypomina. Chiński aktor Donnie Yen , który wcielił się w ślepego wojownika, hipnotyzuje swoją grą. Jego rola, która z początku budziła pewne wątpliwości, jest jedną z najlepszych w filmie. Postać Chirruta od pierwszych scen ciekawi i budzi zaufanie, zaś sam aktor zachwyca umiejętnościami w scenach walki (podobnie jak w " Ip Manie "). Towarzyszący mu od początku weteran i dawny najemnik, Baze Malbus również wypada świetnie. Gra aktorska Wena Jianga i fantastyczne sceny walki z jego udziałem dodają jego postaci uroku. Obaj bohaterowie świetnie się sprawdzają przede wszystkim jako nierozłączna para. Chiński tandem rządzi na ekranie i sprawia, że coraz większą sympatią darzymy każdego z nich. Z całej drużyny " Łotra 1 " jedynie pilot dezerter, Bodhi Rook ( Riz Ahmed ) jest trochę nijaki. Sama koncepcja pomysłu na postać wydaje się bardzo dobra. Zabrakło jedynie czasu na ekranie dla Bodhiego, tak żebyśmy mogli go lepiej poznać.









Główna wada " Łotra 1 " polega na tym, że momentami akcja jest zbyt szybka. Tracą przez to niektóre postacie, jak na przykład schorowany bojownik Saw Gerrera ( Forest Whitaker ), czy ojciec Jyn i naukowiec Imperium, Galen Erso ( Mads Mikkelsen ). Brak czasu razi szczególnie w przypadku tego pierwszego. Postać tak znana miłośnikom "Gwiezdnych Wojen", jak Gerrera, zasłużyła na to, by więcej było jej na ekranie. Pomysł na to, by Weteran Wojen Klonów walczył z Imperium na własną rękę, wydaje się znakomity. Szkoda jednak, że wątek ten nie został rozwinięty. Nie poznajemy motywów jego działania, ani powodów złego stanu zdrowia. Nawet jego spotkanie z Jyn, po którym spodziewałem się wiele (wspomnień z przeszłości i wyjaśnienia ich zażyłości), zostało sprowadzona do minimum. Tyle było Sawa w zwiastunach, a ostatecznie na ekranie pojawił się w zasadzie na chwilę. Scenarzyści mieli podaną jak na tacy jedną z najciekawszych postaci z Wojen Klonów i zmarnowali szansę. Nawet Forest Whitaker , który wyraźnie dał z siebie wszystko, nie zdołał wybronić swojego bohatera. Inaczej sprawa ma się w przypadku postaci Galena Erso. Jej również mało było na ekranie, ale od początku wiadomo było, że Galen Erso nie będzie jednym z głównym bohaterów. Mimo to Mads Mikkelsen lepiej niż Forest Whitaker wykorzystał swój krótki czas. Liczyłem tylko na nieco ciekawsze rozwinięcie jego konfrontacji z dawnym przyjacielem, Orsonem Krennikiem.

















Nadzieja. Na niej od początku budowana była saga "Gwiezdnych Wojen". Kiedy w 1973 roku George Lucas zaczął pisać scenariusz do pierwszej części, nie miał pojęcia, jaki będzie odzew widowni. Jak sam przyznawał, przez długi czas sam nie wierzył w powodzenie swojego projektu. Miał jednak nadzieję, że coś z tego wyjdzie, że film spodoba się publiczności i właśnie ta Nadzieja podtrzymywała go przy dalszej pracy. George Lucas nie był wówczas znanym reżyserem. Właściwie tylko dwa jego filmy były w tamtym czasie rozpoznawalne w Hollywood. Pierwszym z nich był dramat science fiction z 1971 roku pod tytułem: " THX ", który jednak nie spotkał się ze szczególną przychylnością widzów. Nie spodobała się im przede wszystkim ponura aura i zbyt pesymistyczne zakończenie filmu. Na szczęście dwa lata później drugi ważny film Lucasa , czyli " Amerykańskie graffiti ", zdołał już podbić serca publiczności. Reżyser zrozumiał wtedy, jakie są oczekiwania publiczności. Jak sam wspomina:Sukces dodał skrzydeł Lucasowi , który przez następne cztery lata pracował nad stworzeniem czegoś niezwykłego. W końcu, pomimo wielu trudności, w 1977 roku powstał pierwszy epizod: " Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja ", który szybko podbił serca praktycznie wszystkich. Film tak bardzo się spodobał, że postanowiono nakręcić trylogię, choć początkowo miała powstać tylko jedna część. Następne części nie obniżyły jednak poziomu. Zarówno " Imperium kontratakuje ", jak i " Powrót Jedi " zachwyciły publiczność i krytyków. To właśnie dzięki "Gwiezdnym Wojnom" wybił się m.in.: Harrison Ford , który pojawił się później w filmach Stevena Spielberga w roli niezapomnianego Indiany Jonesa. O sadze George'a Lucasa można powiedzieć też, że poszerzyła horyzonty kina. To dzięki niej zaczęto częściej korzystać z efektów specjalnych, na ekranach zaczęło pojawiać się więcej propozycji z gatunku sci-fi, a efekty specjalne rozwijały się z roku na rok. Z tego powodu 16 lat później Lucas wskrzesił "Gwiezdne Wojny". Nowa trylogia nie wzbudziła już takiego zachwytu, jak pierwsze części, ale i tak fani cieszyli się z rozwoju sagi. Po 2005 roku myślano, że to już koniec filmowego Star Wars. Kilka lat później jednak Lucas zaskoczył wszystkich, kiedy podjął decyzję o odsprzedaniu firmy Disneyowi, który rozpoczął przygotowania do siódmej części "Gwiezdnych Wojen". W końcu w 2015 roku na ekrany kin weszło długo wyczekiwane przez wszystkich fanów " Przebudzenie Mocy ". Disney na tym jednak nie skończył. Oprócz planowanej nowej trylogii szefowa Lucasfilmu, Kathleen Kennedy , wraz z zespołem, postanowiła co rok wypuszczać na ekrany spin-offy, czyli oddzielne opowieści osadzone w realiach świata Star Wars. Pierwszym z nich został „ Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie ”. Czy jednak " Łotr 1 " tak jak " Nowa nadzieja " przed 40 laty, zdołał na nowo przywrócić wiarę w to, że "Gwiezdne Wojny" mogą coś jeszcze zaoferować dzisiejszemu kinu? Czy jest dobrym wstępem do Gwiezdnych Historii? I czy " Łotr 1 " to udany powrót do starej trylogii George'a Lucasa