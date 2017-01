Ostatnia posługa

Filmowa seriadobiega końca, beznamiętna Milla Jovovich opróżnia ostatni magazynek, zombie mogą wrócić do grobu, a widzowie – odetchnąć z ulgą. Jak wypada zwieńczenie liczącego aż sześć odsłon cyklu? Czy producent wykonawczy wrócił z urlopu? Reżyser zrozumiał, że pomysły nie są tożsame z efektami specjalnymi? A montażysta i operator odstawili ciężkie narkotyki?Żartowałem, to w większości pytania retoryczne., choć w finale puszy się na opowieść o tym, co dostajemy w genach, a czego musimy się nauczyć, pozostaje dzieckiem realizowanego z bezwzględną precyzją planu biznesowego, zaś Paul W.S. Anderson ponownie serwuje nam fabularno-estetyczny bajzel. Historia podąża śladami genetycznie zmodyfikowanej twardzielki Alice ( Jovovich ) oraz jej mało interesujących, nakreślonych dłutem przyjaciół, z kolei trop wiedzie do punktu wyjścia, czyli do laboratorium korporacji Umbrella zwanego Ul, w którym rozpoczęła się epidemia śmiercionośnego wirusa. Stawka jest wysoka, chodzi o ratowanie świata i odnalezienie tożsamości przez główną bohaterkę, ale żywiący nadzieję, że film postawi konwencję na głowie, odejdą rozczarowani. Jeżeli reżyser próbował kiedykolwiek opowiedzieć o czymś więcej niż o anatomii i nieświeżym oddechu żywego trupa, te chlubne ambicje zostały pogrzebane dawno temu.Oczywiście, seria nie stoi ani pytaniami wagi najcięższej, ani odpowiednio dawkowaną atmosferą grozy, lecz obezwładniającą akcją. I tutaj jest już znacznie ciekawiej – dzięki strukturze dobrego pornosa, całość składa się wyłącznie ze scen rozwałki przerywanych niepotrzebnymi dialogami.to bodaj pierwszy film od czasu wyreżyserowanej przez Russella Mulcahy’ego , który nie przypomina formalnie kina Leni Riefenstahl . Wewnątrzkadrową symetrię zastąpiły różnorodne ujęcia, z kolei sterylne wnętrza podmieniono na odpowiednio zasyfione i nadgryzione zębem apokalipsy lokacje. Trup ściele się gęsto, eksplozje raz po raz wstrząsają ekranem, pocisków nikt nie liczy – ani bohaterowie, ani reżyser. Jest kampowo i absurdalnie, a zarzuty mam tradycyjnie do montażu – sceny potyczek z monstrami różnej maści są tak poszatkowane, że film przypomina celuloidowy kebab. Reżyseria i prowadzenie aktorów leżą, nihil novi, zaś na czele korowodu obsadowych pomyłek dumnie kroczy Iain Glen jako demoniczny naukowiec z aspiracjami na religijnego fanatyka.Widzowie, którzy znają markę "Resident Evil" głównie z kina, wiedzą, czego się spodziewać – i dostaną dokładnie to, za co zapłacili. Miłośnicy gier wideo przełknęli łyżkę dziegciu dawno temu, gdy Anderson porzucił mitologię oryginału na rzecz autorskiej linii fabularnej, do czego zresztą miał prawo i co nie musiało być wcale kiepskim pomysłem. Wyszło jak wyszło, uniwersum, mówiąc delikatnie, zaorał, kultowe postacie podmienił na cosplayerów z aktorskim CV, a ciekawą w gruncie rzeczy bohaterkę sprowadził do roli jednowymiarowej mścicielki. Po sześciu filmach i dokładnie 587 zmarnowanych minutach wciąż nie wiem, czy mógł to zrobić lepiej. Wiem natomiast, że w przeciwieństwie do niego Alice na swoją emeryturę zasłużyła.