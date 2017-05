Pasażer na gapę

Po dwóch dekadach hibernacji (chałturniczych występów w filmach z Predatorem nie liczę, nie sądźcie mnie) Obcy powraca na kinowy ekran. W filmie imponującym estetycznie i pękniętym fabularnie, który Ridley Scott kręci tak, jakby kino miało się skończyć w najbliższą środę. Czego tutaj nie ma! "Ozymandiasz" i Wagner, opera i groteska, transhumanizm w wydaniu light i krwawa jatka w wersji hard. Zaś w środku całego zamieszania – monstrum, któremu reżyser przygląda się niczym beznamiętny laborant i które, w całej swojej pretensjonalności, czyni jądrem genezyjskiego mitu.Wszystkie te cuda wianki dzieją się na jednej z nieodkrytych planet tajemniczego układu w niezbadanej galaktyce, czyli miejscu, którego żaden szanujący się bohater horroru przegapić nie może. W następstwie katastrofy na pokładzie i za sprawą paru pochopnych decyzji trafia tam załoga statu kolonizacyjnego "Przymierze". Lecz świat, pomimo że zalesiony i poprzecinany wodospadami, do gościnnych raczej nie należy. To, co zaczyna się jak pionierska przygoda, szybko zamienia się w krwawe polowanie. Zwierzyną są homo sapiens, za psy gończe robią wyhodowane z ludzkiego mięsa istoty wszelkich kształtów i rozmiarów, a przy łańcuchu pokarmowym dłubią androidy – postaci tragicznie skonfliktowane, poszukujące odpowiedzi na pytania wagi najcięższej, a do tego znające karate i grające na flecie. Fabularny paradoks wydaje się oczywisty i ma związek z chronologią serii: prologiem do kameralnej opowieści o załogantach statku górniczego dziesiątkowanych przez kosmiczne monstrum okazuje się nadęta epopeja o sztafecie Bogów i ludzi.Scott nakręcił jednocześnie sequeli prequel, toteż całość chwieje się w rozkroku pomiędzy nowoprzygodową bajką doprawioną tezami Daenikena a alegorycznym horrorem w kostiumie sci-fi. Z pierwszego filmu reżyser bierze klucz estetyczny i fabularny – kontynuuje opowieść o stwórcach ludzkości, rozpływa się w retrofuturystycznej estetyce wszelkich barw i odcieni. Ze swojego flagowego dzieła – poza kilkoma "magdalenkami" w postaci rekwizytów oraz wypisami z partytury Jerry'ego Goldsmitha – pożycza Obcego, czyli, jak mawiał android z innych czasów, "organizm, którego strukturalna doskonałość równa jest jedynie wrogości". Lecz paradoksalnie, choć sam tchnął w kosmiczną bestię życie, nie do końca rozumie, w czym de facto tkwi jej "strukturalna doskonałość".Kolejni reżyserzy filmów o Obcym zmieniali nie tylko gatunek i nastrój serii – od gotyckiego horroru, przez kino akcji, po makabreskę. Pokazywali również, że sam potwór jest plastyczną masą, z którą można ulepić straszaka na każdą okoliczność. James Cameron odarł Obcego z metafory i pokazał nam zwierzę żyjące w mrówczym roju, skupione wokół królowej, funkcjonujące w hierarchicznej strukturze. David Fincher poszedł o krok dalej i dostrzegł w potworze apokaliptycznego Smoka, którego skleił z konwencją przypowieści oraz biblijną ikonografią. Nawet zakochany w grotesce Francuz Jean Pierre-Jeunet przefiltrował postać przez własną wrażliwość, zaś ksenomorfa uczynił eksponatem w kampowym muzeum obrzydliwości. Scott nie ma dobrego zdania o sequelach swojego filmu; uważa, że rozrzedziły oryginalny koncept; to zapewne jeden z powodów, dla których storpedował równoległy projekt Neilla Blomkampa . Miał do tego prawo, lecz to wcale nie tłumaczy, dlaczego nie buduje wokół swojego dziecka jakichś nowych, intrygujących kontekstów. Sprowadzając go do roli natrętnego owada, pokazując w pełnej krasie i zaprzęgając w służbę spektaklu komputerową animację o ograniczonym terminie przydatności, strzela do własnej bramki.Są momenty, w których intelektualna gorączka i jednoczesne niedowartościowanie tytułowej postaci działają na korzyść filmu. Jeśli nie domyśliliście się tego po, to wszelkie wątpliwości rozwieje: bawimy się może w tym samym świecie, ale nie w tym samym kinie. Doskonała, podwójna rola Michaela Fassbendera jest tego najbardziej jaskrawym przykładem. W poprzednim filmie android David oglądał. Słynna scena z gaszeniem zapałki między palcami uświadomiła mu, że nie pozna nigdy ani bólu fizycznego, ani bólu poświęcenia. Wobserwujemy jego pogoń za człowieczeństwem, które Scott utożsamia z boskim aktem kształtowania materii, tworzenia życia. Tematycznie więc bliżej filmowi doniż do pierwszego. Ciekawy jest również romantyczny topos sztuki zakreślającej granice świadomości wzięty rodem z Goethego – to trochę historia o tym, że zaczytywanie się w Byronie i słuchanie Wagnera musi w końcu zryć czaszkę, nawet jeśli jest to czaszka z tworzywa sztucznego.Reszta jest milczeniem, czytaj: strzelaniem, bieganiem i podejmowaniem absurdalnych decyzji. Bohaterowie podążają wytartą ścieżką "nonszalancja – niepokój – zgon w męczarniach", zaś otaczający zduplikowanego Fassbendera aktorzy – może poza Billym Crudupem w roli dobrego chrześcijanina z ewidentnym kryzysem męskości – nie mają zbyt wiele roboty (chociaż Katherine Waterston wygląda nieźle z karabinem, fotogenicznie biega i przypomina młodą Sigourney Weaver , to raczej nie zasili scottowskiego korowodu twardych babek o pokomplikowanych życiorysach). Oczywiście, mrówcza robota scenografów nie poszła na marne, a operator Dariusz Wolski i montażysta Pietro Scalia stanęli na wysokości zadania. Bez względu na to, czy dantejskie sceny dzieją się w aseptycznych wnętrzach ambulatoriów, czy oświetlanej przez race wysokiej trawie, Scott pozostaje doskonałym stylistą, a kod wizualny jest dla niego narzędziem przede wszystkim narracyjnym. I podobnie jak, jego film sprawdza się do pewnego stopnia jak mroczne kino przygodowe, w którym o drżenie serca przyprawiają nie tylko czające się tuż za rogiem potwory, ale też wyłaniające się z mroków nocy pomniki wymarłej cywilizacji.W idealnym świecieoglądalibyśmy w próżni. Tyle że seria "Obcy" to festiwal autorskich odjazdów; cykl, w którym nawet słabsze filmy zyskiwały dzięki doborowemu towarzystwu oraz formalno-gatunkowej odrębności.– w równym stopniu nostalgiczna podróż, co część wieloletniego ekonomicznego planu – to dzieło będące owocem resentymentu reżysera, nieudana próba przepisania sagi językiem popfilozofii, a jednocześnie utrzymania jej w gatunkowych ryzach. Zaś Obcy – szczerzący zęby i plujący kwasem marketingowy wabik – jest w tej podróży jedynie piątym kołem u wozu.