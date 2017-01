Poezja ulicy

W 1964 roku Andy Warhol nakręcił ośmiogodzinny film pt. " Empire ". Przedstawiał on jedno statyczne ujęcie wieżowca Empire State Building w Nowym Jorku. Jak się można domyślić, utwór był skrajnie nudnym eksperymentem, pozbawionym głębszego sensu. Brakowało w nim konkretu, czegoś co uczyniłoby dziwaczne ciekawym. Brakowało w nim historii, która mogłaby wciągnąć widza w swój świat. Pozornie " Paterson Jima Jarmuscha przywodzi na myśl podobne skojarzenia. Jego fabuła wydaje się skrajnie niefilmowa i nieinteresująca. Reżyser " Kawy i papierosów " przedstawia widzowi tydzień z życia kierowcy autobusu, tytułowego Patersona ( Adam Driver ). Protagonista ma żonę Laurę ( Golshifteh Farahani ) i psa (genialna Ellie), co wieczór chodzi na piwo a w wolnym czasie pisze wiersze. Jednak w przeciwieństwie do Warhola, Jarmuschowi udało się niemożliwe. W zajmujący, wręcz hipnotyczny, sposób opowiedział historię, która w rękach każdego innego reżysera okazałaby się pretensjonalnym gniotem albo nudnym filmem o niczym.Główny bohater przypomina trochę dojrzałą wersję Eddiego i Williego z " Inaczej niż w raju ". Odnalazł on sens w zwykłym bycie, prostych relacjach z bliskimi osobami i stoickiej stabilności. Budzi się regularnie około 6:15, choć nie używa budzika. Jego jazda autobusem sprowadza się do cyklicznego kursowania pomiędzy znanymi punktami. Taki porządek nie wynika jednak z jego nerwicowych, neurotycznych potrzeb. Skromność Patersona nie jest żadną formą miejskiego eskapizmu, zamknięcia się na świat i inne doznania. Jak powiedziałby zapewne Mateusz Grzesiak, protagonista z lubością tkwi w swojej strefie komfortu, dowodząc, że potrzeba wychodzenia z niej jest jedynie pustą mrzonką i zbędnym coachingowym wymysłem. W kontraście do niego stoi małżonka, która codziennie wynajduje siebie na nowo, stale poszukując własnej drogi do samorealizacji.Pisząc o " Patersonie " łatwo popaść w pretensjonalny, patetyczny ton. Jednak paradoksalnie film prezentuje zupełnie odwrotne wartości, unikając wielkich, deklaratywnych stwierdzeń czy błyskotliwych filozoficznych konstatacji. Jarmusch napisał hymn na cześć prostoty i poszukiwania piękna w codzienności. Zrobił to z lekkością, wrażliwością i typowym dla siebie humorem. Wiele scen może przypominać miniatury rodem z " Kawy i papierosów ", gdzie pojedyncze rozmowy o włoskich anarchistach czy anegdoty o niespełnionych przygodach seksualnych raz po raz mogą wywołać uśmiech na twarzy widza.Dominującym motorem napędowym " Patersona ", a zarazem źródłem całej jego magii, jest poezja. Powstająca nie dla poklasku, lecz dla samej siebie, nie szukająca uznania wśród innych. Twórczość protagonisty powstaje w wolnych chwilach, niemal samoczynnie. Ponadto, Paterson nie przeżywa ekstaz, które kreowałyby u niego potrzebę artystycznej ekspiacji. W jego świecie, pozbawionym resentymentów i niespełnionych ambicji, trudno się zagubić. I w tym tkwi największa siła " Patersona ". Jego droga tylko pozornie pozbawiona jest większych wybojów. W praktyce to postawa protagonisty, pełna emocjonalnego dystansu rodem z twórczości Charlesa Bukowskiego , pozwala mu na codzienny powrót do zajezdni bez większych zmartwień.Minimalistyczny utwór Jarmuscha to subtelny poemat, który wydaje się wyjęty z filmografii, jakże bliskiego sercu reżysera, Yasujiro Ozu . Ta prosta historia, tak jak filmy Japończyka, okazuje się kojącą opowieścią, dowodzącą że celebracja normalności może być receptą na satysfakcjonujące życie. Choć taka konstatacja brzmi banalnie i być może nieco płytko, " Paterson " nie stara się wspinać na intelektualne wyżyny i mówić czegoś więcej. Chciałoby się, by więcej reżyserów kina artystycznego zachowywałoby taką rezerwę i skromność