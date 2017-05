Pogrzebana nadzieja

Trudno zarysować fabułę " Strażników Galaktyki 2 ", gdyż jest ona w zasadzie pretekstowa. Punktem wyjścia jest tu kradzież cennych ogniw przez Rocketa ( Bradley Cooper ), co sprawia, że lud złotych ludzi bierze ich na celownik i ściga przez różne zakątki galaktyki. Na planecie, na którą w konsekwencji kosmicznej bitwy trafiają, spotykają Ego ( Kurt Russell ), który twierdzi, że jest ojcem Petera ( Chris Pratt ). Razem z Gamorą ( Zoe Saldana ) i Draxem ( Dave Bautista ) ruszają oni na planetę Ego, by tam poznać przeszłość Quilla. James Gunn miał ogromne pole do popisu. Kontynuując historię Strażników, będącą właściwie serią wewnątrz serii, bo powiązania z innymi odsłonami Kinowego Uniwersum Marvela są raczej luźne (największe to pojawiająca się w rozmowach postać Thanosa), mógł poprowadzić historię w niemalże dowolnym kierunku. " Strażnicy Galaktyki 2 " nie są jednak typowym sequelem. Owszem, akcji jest tu prawdopodobnie więcej i jest ona bardziej efektowna, ale film jako całość nie stanowi pomostu ku kolejnym tytułom z serii (co w przypadku filmów Marvela jest częstym zabiegiem), trudno też mówić o autonomicznej przygodzie. Jest to raczej zbiór kilku historii, które rozbudowują biografie poszczególnych postaci, ale nie prowadzą w żadnym konkretnym kierunku. Gunnowi udaje się co prawda wykreować zapamiętywalnego Głównego Złego (co w przypadku MCU jest z kolei rzadko spotykane), ale czyni to w zasadzie pod koniec seansu, tuż przed aktem trzecim i wielką bitwą, co nie pozwala się tym faktem nacieszyć.Cieszenia się jest tu jednak niemało, druga część " Strażników Galaktyki " naładowana jest bowiem żartami. Choć humor nie jest zbyt wyrafinowany, to wybuchające co chwilę salwy śmiechu widowni, świadczą o jego skuteczności. Niektórzy mogą jednak poczuć przesyt. Co drugi dialog kończy się bowiem dowcipem lub żartobliwą puentą i po pewnym czasie jest tego po prostu za dużo. Chociaż momenty humorystyczne poprzetykane są scenami poważnymi czy wręcz tragicznymi, to rzewna muzyka w nich obecna, skutecznie obnaża mechanizmy mające wpływać na widza, sprawiając, że trudno zdobyć się na szczere emocje.Szczerość przekazu jest zresztą największą bolączką filmu, a to za sprawą dosyć mało subtelnych ekspozycji, których, ze względu na sporą liczbę nowych wątków i postaci, w filmie nie brakuje. Wszystkie relacje między bohaterami, będące zresztą największym atutem pierwszej części, zostają zwerbalizowane. Nie ma tu miejsca na domysły czy niedopowiedzenia. Strażnicy mówią wprost o swoich uczuciach i stosunku do siebie nawzajem, co teoretycznie daje nam informacje o obecnych między nimi emocjach, ale w praktyce nie zostawia miejsca, by je odczuć. Pewnym szantażem emocjonalnym jest postać Baby Groota, którego nie da się chyba nie lubić. Wielkie oczy i urok otaczający tego bohatera, sprawiają, że staje się on nieomal automatycznie ulubieńcem widowni. Znacznie trudniejsza praca została wykonana względem innej postaci, której wątek pogłębiony został o pewien tragizm i której los przejmuje nas do momentu, w którym inny bohater nie werbalizuje swoich emocji, mówiąc nam jakby wprost co powinniśmy czuć. Zupełnie jakby zjawisko ciszy i przemilczania pewnych wydarzeń, było zabiegiem zapomnianym.Fani części pierwszej prawdopodobnie będą się dobrze bawić, bo to nadal wypełnione żartami i komputerowymi efektami widowisko, które formalnie bardziej podobne jest jednak do innych odsłon Uniwersum, niż Kina Nowej Przygody, przywoływanego w kontekście poprzednika. " Strażnicy Galaktyki 2 " to bowiem niewiele więcej niż kolejna cegiełka, tworząca Kinowe Uniwersum Marvela. Nie podejmująca żadnego ryzyka, kalkulująca wywoływanie emocji w widzu, ale bez ambicji, by stać się bytem autonomicznym.