Profanacja serii

Cykl filmów o " Obcym " to kult w najczystszej postaci, który trwa po dziś dzień. Każda kolejna odsłona miała własny, niepowtarzalny charakter; każda jednak idealnie wpasowywała się w rozbudowane uniwersum. Duża w tym zasługa roszad na stołku reżyserskim, gdyż następujący po sobie twórcy chcieli odcisnąć własne piętno na serii. Pierwsza część była istnym przełomem i klimatycznym dreszczowcem, druga postawiła zaś na większą dozę niczym nieskrępowanej akcji. O ile filmy Scotta Camerona są niemalże jednogłośnie wielbione przez fanów, tak " trójka " i " czwórka " wzbudziły znacznie większe kontrowersje. Dzieło Finchera ganione było choćby za dziurawy scenariusz, obraz Jeuneta z kolei zebrał cięgi z powodu humorystycznych wstawek i chybionych pomysłów. Osobiście darzę sympatią całą antologię, z " Decydującym starciem " i " Przebudzeniem " na czele. Tym większym rozczarowaniem był dla mnie niedawny " Prometeusz ", który w pierwotnych założeniach planowany był jako odrębna historia niezwiązana z serią. Naciski producentów zrobiły swoje, Ridley Scott zmierzył się z własną legendą... i poległ z kretesem. Niestety, " Obcy: Przymierze " także raczej nie zrehabilituje twórcy w oczach wiernych kinomanów. Ba, zaryzykowałbym stwierdzenie, iż najnowsza odsłona to istna profanacja cyklu i jego najgorsza część niegodna poprzedników.Statek kolonialny "Przymierze" transportuje przyszłych osadników na planetę oddaloną o wiele lat świetlnych od Ziemi. Pasażerowie wprowadzeni zostali w stan kriogenicznego snu. Niestety, pewne wydarzenia na pokładzie budzą załogę z błogiego odpoczynku. Oram ( Billy Crudup ) przejmuje dowodzenie i decyduje się lądować na pobliskim terenie mającym stanowić idealne miejsce na założenie kolonii. Android Walter ( Michael Fassbender ) i część ekipy udają się na eksplorację imponującej planety. Szybko okaże się jednak, iż pozorny raj utracony jest tak naprawdę piekłem, w którym czai się niebezpieczeństwo. Personel statku podejmuje walkę z krwiożerczymi monstrami, na szczęście z pomocą przychodzi załodze David ( Michael Fassbender ), inny android biorący niegdyś udział w ekspedycji na pokładzie "Prometeusza". Jedno jest pewne – ktokolwiek wygra, my przegramy...Jedną z największych wad " Prometeusza " było idiotyczne zachowanie bohaterów, którzy winni być racjonalnie myślącymi naukowcami. Załoga z poprzedniego filmu miała jednak w głębokim poważaniu jakiekolwiek zasady i zdrowy rozsądek, co w dużej mierze stanowiło motor napędowy kolejnych absurdalnych zdarzeń. Wydawałoby się, iż chociaż w tym aspekcie fabularnym scenarzyści nie dadzą ponownie plamy i popracują nad bardziej logicznymi decyzjami podejmowanymi przez protagonistów. Niestety, najwyraźniej można wejść dwa razy do tej samej rzeki i popełnić te same gafy... O ile lądowanie na nieznanej planecie jakoś się broni ze względu na ukazanie sprzecznych opinii dzielących ekipę, tak dalsze wydarzenia to ciąg ko(s)micznych zbiegów okoliczności niczym z nieśmiesznego, kabaretowego skeczu. Przebojem jest w tym przypadku zachowanie Maggie, której przytrafiają się po kolei wszelkie możliwe przeciwności losu. Końcowy rezultat jej potyczki z obcym można by skwitować sarkastycznym: "i daj tu kobiecie broń..."Chciałbym, żeby na tym zakończyły się kuriozalne pomysły scenarzystów. Jak jednak mawia przysłowie, "im dalej w las, tym więcej drzew". Scott i spółka odkryli niemalże wszystkie karty, odzierając kosmicznego drapieżcę z misternie budowanej otoczki tajemnicy. Nakreślenie genezy obcego to jeden z najbardziej rozczarowujących momentów całej serii przynoszący hańbę kultowym poprzednikom. Jakby tego było mało, " Przymierze " sili się na kiczowate próby wprowadzenia wątków filozoficznych do miałkiej fabuły, co dodatkowo spowalnia i tak niezbyt wciągającą narrację. Niesławna scena z fletem to jeden z nieudolnych znaków przystankowych, który być może sam w sobie miałby rację bytu... ale nie w tej produkcji. Mogę się mylić, ale żadna z czterech części cyklu nie dosztukowywała nachalnej filozofii do rozgrywających się na ekranie wydarzeń. To widz sam miał wyciągnąć odpowiednie wnioski czytając między wierszami; ewentualny przekaz nie był podawany mu w tak łopatologiczny sposób, jak w najnowszym dziele Scotta . Szczytem wszystkiego jest natomiast "quasi-matrixowy" pojedynek na modłę starcia Neo z Agentem Smithem, który pasuje do uniwersum " Obcego " jak pięść do nosa. Doskonale rozumiem, że rwane ujęcia i dynamiczne wymiany ciosów zwyczajnie się sprzedają w obecnym kinie, ale takie zabiegi ni w ząb nie przystają do mrocznego charakteru filmów o ikonicznym potworze.Nie lubię znęcać się nad kinowymi produkcjami, gdyż wiem ile wysiłku i zaangażowania wymaga stworzenie choćby krótkiego metrażu, nie wspominając o blockbusterze. Aczkolwiek trudno mi wypowiadać się w superlatywach o obsadzie i głównych bohaterach, którzy są zwyczajnie bezpłciowi. Pamiętacie " Decydujące starcie " w którym każdy pojedynczy żołdak miał swoją własną historię i wyróżniał się w jakiś sposób? Cóż, w " Przymierzu " kolektyw postaci jest tak bezbarwny, jak i sam film. Z pewnością potencjał na świetną załogę był, został on jednak zduszony w zarodku przez samych twórców. Ot, choćby taki kowboj o wdzięcznym imieniu Tennessee mógł zdecydowanie bardziej zapadać w pamięć, a tak robi tylko za tło. Na osłodę przyznam szczerze, iż podwójna rola Michaela Fassbendera jest jednym z nielicznych jasnych punktów obrazu. Sam pomysł na zestawienie dwóch podobnych modeli androidów, jeno o różnym stopniu zaawansowania, jest ciekawym precedensem w serii. W dodatku aktor otrzymał przy okazji szansę na rozwinięcie skrzydeł, co udało mu się wykorzystać w subtelny sposób, bez zbędnego szarżowania.Na szczęście poza pseudofilozoficznymi mieliznami film ma parę niezłych scen akcji i napięcia, które odrobinę ratują obraz przed kompletną klapą. Co więcej, paradoksalnie produkcja jest naprawdę porządnie nakręcona od stricte reżyserskiej strony, co udowadnia, że przynajmniej warsztatowo Pan Scott nadal ma w sobie resztki talentu. Widok z perspektywy obcego na modłę " trójki " ze zdeformowanymi krawędziami obrazu dodaje filmowi dynamizmu, kadry dobrane z wprawą w większości wypadków są odpowiednio czytelne (poza sekwencją końcową z opiłkami przysłaniającymi widok), w końcu same najazdy kamery to rzemieślnicza robota. Cóż jednak z tego, jeśli skrypt to potwarz dla prawdziwego fana cyklu? O żenującym, sygnalizowanym na kilometr "twiście" nawet nie wypada wspominać...Z zasady nie kopie się leżącego, dlatego zakończę swoją recenzję pozytywnym akcentem. Zazwyczaj staram się nie opluwać jadem nawet tragicznie słabych produkcji, tym niemniej w tym przypadku zrobiłem wyjątek, gdyż bezwstydny skok na kasę kosztem jednej z moich ulubionych serii nie może ujść nikomu płazem. Przynajmniej najświeższe wieści z kas biletowych napawają umiarkowanym optymizmem. Otóż, moi drodzy Czytelnicy, " Obcy: Przymierze " na chwilę obecną wypadł poniżej oczekiwań pod względem wpływów, co oznacza, iż widzowie zagłosowali wreszcie portfelami. Wciąż tli się zatem iskierka nadziei na to, że Pan Blomkamp otrzyma w końcu szansę na zrealizowanie pełnoprawnej piątej części cyklu jeśli tylko Ridley Scott mu na to łaskawie pozwoli. A skoro sequel " Prometeusza " zawiódł na wszystkich polach, to być może wytwórnia pomyśli dwa razy, nim da zielone światło finalnej odsłonie nowej trylogii. Czułem w kościach, iż " Przymierze " będzie złym filmem, ale rzeczywistość i tak przerosła moje skromne oczekiwania. Bzdura do kwadratu.Ogółem: 4+/10W telegraficznym skrócie: mocno naciągana "czwórka z plusem" tylko za klimatyczne otwarcie i wybrane momenty; scenariusz pisany na siłę i bez szacunku dla poprzedników; niektóre fabularne motywy to szczyt kiczu; nawet efekty specjalne nie wybijają się ponad przeciętność; na plus rola Fassbendera , samo zestawienie androidów oraz niektóre potyczki z obcym(i); filozoficzne wstawki niczym z ciasteczek z wróżbą można było sobie darować; a ja narzekałem na " Prometeusza "...