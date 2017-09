Przebudzenie mocy

"Samus, wróć!" – tak zatytułowałem recenzję wydanego przed rokiem "Metroid Prime: Federation Force". I chociaż wtedy trudno było spodziewać się faktycznej poprawy kondycji serii (tytuł zebrał przeciętne oceny i sprzedał się tragicznie), wszystko zmieniło się po tegorocznych targach E3. Po latach oczekiwań Nintendo wyciągnęło z kapelusza aż dwie produkcje spod znaku Metroida. Ona Switcha wciąż wiadomo niewiele, jednak 3DS-owa przystawka –– właśnie wylądowała na półkach sklepowych. Z jakim skutkiem?Muszę przyznać, że pierwsze informacje o grze nie napełniały mnie optymizmem. Martwił przede wszystkim dobór dewelopera – MercurySteam – który kilka lat temu zarżnął handheldową odnogę Castlevanii fatalnym. A trzeba wiedzieć, że obie serie mają ze sobą wiele wspólnego. Na domiar złego, nowyto platformówka 2,5D, a te nie mają na 3DS-ie wielu udanych przedstawicieli. Wreszcie – opisywany tytuł to remakez Gameboya – gry, która ma już na karku ponad ćwierć wieku. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że gra okaże się rozczarowaniem. Szczęśliwie, moje obawy okazały się chybione i praktycznie każdy z powyższych problemów znalazł wswoje rozwiązanie. Bliska współpraca z Nintendo zdecydowanie wyszła deweloperowi na zdrowie.Zaczynając od oldschoolowego rodowodu gry – twórcy nie zawahali się przy wprowadzaniu zmian, w związku z czymw mniejszym stopniu jest odświeżeniem, w większym zaś – zupełnie nową grą. Struktura poziomów zmieniła się znacząco, poszczególnym sektorom, które zwiedzamy, nadano więcej charakteru, a i wachlarz ruchów bohaterki jest oczywiście znacznie szerszy. Wprowadzono choćby tryb swobodnego celowania za pomocą circle-pada czy specjalny radar odkrywający część map i sekretne przejścia. Pojawiła się nawet efektowna opcja parowania wrogich ataków, która skutecznie podnosi dynamikę starć. Trzeba przy tym zaznaczyć, że główny trzon sterowania to w dalszym ciągu stary, dobry Metroid.Schemat zabawy to chleb powszedni każdego fana serii. Otwarta struktura poziomów pozornie pozwala na dowolną eksplorację, jednak w niektóre rejony plansz dostajemy się dopiero po zdobyciu odpowiedniego power-upa. Nietypowość tej odsłony korytarzowego "Metroida" jest w dużej mierze powodowana przez "pajęcze" usprawnienie morph-ball-a. Możliwość toczenia się po ścianach znacznie zwiększa zakres eksploracji, czego efekty widać w projektach poziomów.ma jedną z najrozleglejszych map w historii dwuwymiarowych odsłon, zaś niektóre lokacje kompletnie nie przypominają tradycyjnych, klaustrofobicznych mapek do których przyzwyczaiła nas seria. Klimat zagrożenia i wyobcowania towarzyszy nam jednak na każdym kroku.Oprawa graficzna nowegoto kolejna miła niespodzianka. Twórcom udało się wykreować bogate, niezwykle szczegółowe otoczenie, nie tracąc jednocześnie na czytelności planszy. Dużo dzieje się tu i na pierwszym, i na drugim planie, jednak nigdy nie czułem się tym przytłoczony czy zdezorientowany. To ważne osiągnięcie, zważywszy na to, że przesyt to jeden z największych grzechów platformerów 2,5D. Słowo uznania należy się też twórcom za implementację trójwymiaru –ma jedno z najlepiej zaprojektowanych 3D na platformie Nintendo. Śmiało można postawić go za wzór, tuż obokczy. Jedyną słabością grafiki w nowym Metroidzie, bywa płynność animacji. W trakcie gry zdarzały się widoczne odchyły od docelowych 30 klatek i chociaż nie są one gigantyczne, to ich obecność psuje nieco całokształt.Jednym z najlepszych elementów gry okazała się niespodziewanie oprawa muzyczna. Pieczę nad jej powstawaniem sprawował ojciec dźwiękowego oblicza serii, Kenji Yamamoto, i jego styl słychać tu na każdym kroku. Utwory często skręcają w bardziej ambientowe rejony, perfekcyjnie oddając akustykę oryginału i wprowadzając nowe kompozycje. Muszę przy tym uczulić, że wbudowane głośniczki 3DS-a kompletnie nie oddają grze sprawiedliwości. By wydobyć bogactwo ścieżki dźwiękowej, trzeba uzbroić się w słuchawki.to pierwszy oddech serii po długiej hibernacji. Mimo że jest to remake klasycznego tytułu z Gameboya, gra wypełniona jest po brzegi nowymi rozwiązaniami i pomysłami, a jednocześnie zachowuje wszelkie prawidła serii.to także skuteczne odkupienie win studia MercurySteam – mimo mało imponującego handheldowego dorobku, studio zdołało stworzyć odsłonę, którą bez wstydu można stawić obok pierwowzoru. To wreszcie kolejna naprawdę dobra gra dla 3DS-a w tym roku. Okazuje się, że ta platforma mimo podeszłego wieku wciąż potrafi wyciągnąć asa z rękawa.