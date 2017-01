Przyjażń nie wszystko wybaczy

Kosmiczny sukces cyklu(ponad pięć milionów sprzedanych biletów!) sprawił, że TVN zainwestował w kolejne wielowątkowe, słodko-gorzkie komedie w gwiazdorskiej obsadzie. Stacja nie tylko zleciła realizację trzeciej części serii (premiera w listopadzie), ale weszła również w koprodukcję filmu, który pod wieloma względami przypomina gwiazdkowy megahit. Jak mawiał jednak klasyk, nie każdy facet z widłami to Neptun. W porównaniu z pierwszymijest tu znacznie mniej zgrabnie uszytych wątków oraz wdzięcznego humoru. Ponaddwugodzinny seans nie przyprawia o ból krzyża, nie wprawia w zażenowanie, ale nie dostarcza też większej frajdy. Chyba nie taki był plan minimum.W filmie Filipa Zylbera przyjaźń niejedno ma imię. Ktoś zostaje poproszony o bycie dawcą nasienia. Kto inny zanurza się w muszli klozetowej, by zdobyć element garderoby należący do zagranicznej gwiazdy. Jedna komitywa zostaje wystawiona na próbę przez kobietę, druga z powodu pieniędzy. Każdy z bohaterów musi zmierzyć się z pytaniem, czy czasem warto skłamać w słusznej sprawie. A może prawdziwe kumplostwo polega właśnie na tym, by - cytując innego klasyka - prosto w twarz mówić najtrudniejszą z prawd?Praca nad takim przedsięwzięciem jakwymaga cyrkowej zręczności i krawieckiej precyzji. Fabularne nitki muszą się gładko splatać, każdy spośród licznego grona bohaterów domaga się jak najwięcej czasu ekranowego, a komedia i dramat powinny się harmonijnie uzupełniać. Scenarzystka Karolina Szablewska niby o tym wszystkim wie, ale nie do końca potrafi przekuć teorię w praktykę. Przede wszystkim trudno jest zrozumieć, dlaczego niektóre z jej postaci w ogóle chcą się ze sobą kumplować. Co łączy drętwego korpoludka z pstrokatą pańcią zafiksowaną na punkcie tatuaży i guzików celebrytów? Jak moralnie nieskazitelny profesor dogaduje się z szemranym cwaniaczkiem, który w dodatku namawia go do składania fałszywych zeznań? Wiadomo, przyjaźń potrafi łączyć różne osobowości i światy, ale w filmie trzeba to w jakiś sposób uzasadnić. Szablewska nie radzi sobie też z żonglowaniem kolejnymi wątkami - jedne kończą się nadspodziewanie szybko, inne - ot tak! - urywają się, by nagle powrócić po dłuższej przerwie. O ile pierwsza połowa filmu jest wartka i momentami autentycznie zabawna, o tyle w drugiej wyraźnie siada tempo, a atmosfera robi się coraz bardziej posępna, niemalże elegijna. Tymczasem aktorzy zdecydowanie lepiej czują się w lżejszych scenach. Świetnie wypada zwłaszcza Bartłomiej Topa , który po serii udanych ról dramatycznych wreszcie przypomniał sobie, że potrafi być przed kamerą komediowym zwierzęciem (pamiętacie go jako Zenka Pereszczakę ze?). Sympatię budzi również emanujący wewnętrznym ciepłem Krzysztof Stelmaszyk , który wraz z młodziutkim Adamem Tomaszewskim stworzył wdzięczny ekranowy duet.Są w tym filmie momenty zwiastujące coś znacznie lepszego. Wybuchowa kolacja Marcina Perchucia Magdalena Różczka biorąca na spytki babcię Annę Polony , uradowany Topa , który jak huragan wpada z dziecięcą wyprawką do apartamentu zaskoczonej przyjaciółki. Gdyby reszta przedsięwzięcia miała podobną energię i urok, wyszłoby z tego kino rozrywkowe na dobrym poziomie. A tak jest po prostu poniżej oczekiwań.