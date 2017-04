Rodzinny interes

Ledwie się człowiek otrząsnął z rodzinnych dramatów, a na ekran zmierza już kolejna patchworkowa familia z problemami. Strażnicy Galaktyki - bo o nich oczywiście mowa - wciąż są niezrównani, kiedy mają przerobić kosmiczną kałamarnicę na spaghetti frutti di mare. Gorzej, gdy dla dobra grupy trzeba choć na moment poskromić zgubne ciągoty, ambicje lub gniew. Jeśli pod jednym dachem mieszka grupa indywidualistów z gwałtownym temperamentem, byle błahostka może wywołać katastrofę. I właśnie o tym traktuje nowy film Jamesa Gunna : o niełatwej sztuce podtrzymywania domowego ogniska.Galaktyczna afera służy tu głównie jako pretekst do zafundowania każdemu ze strażników rodzinnej psychodramy. Peter spotyka zaginionego ojca, Gamorra drze koty z przybraną siostrą Nebulą, Drax wciąż wraca do wspomnień o nieżyjących bliskich, a Yondu cierpi z powodu odrzucenia przez kamratów. Wszystko to sprawia, że bohaterowie wydają się żyć w stanie permanentnego wrzenia. Częściej krzyczą niż mówią, obrzucają się niewybrednymi epitetami, a różnice zdań rozstrzygają najchętniej przy pomocy pięści albo naładowanej rakietnicy. Choć reżyser portretuje większość zwarć z właściwym sobie poczuciem humoru, zdarzają się momenty, gdy śmiech więźnie w gardle. Choćby w scenie, w której drużynowy niemowlak, Baby Groot, zostaje sponiewierany przez bandę pijanych mętów.w porównaniu z jedynką są jakprzy. To wciąż lekkostrawne kino rozrywkowe, ale więcej w nim sadyzmu, ryzykownych żartów oraz mroku przebijającego się spod pastelowej wizji kosmosu.Żelazna zasada fabryki snów mówi: jeśli coś chwyciło za pierwszym razem, powinno chwycić także za drugim. Wnie mogło więc zabraknąć atmosfery rodem z kina Nowej Przygody, masy jajcarskich odniesień do popkultury lat 80. oraz złotych przebojów na ścieżce dźwiękowej. Efektowne ornamenty to jednak nie wszystko. Pierwsi "Strażnicy" wyglądali i brzmieli inaczej niż dotychczasowe ekranizacje komiksów Marvela, ale ich największą siłą byli świetnie napisani bohaterowie. Tutaj jest podobnie. Nawet gdy Gunn cytuje hitchcockowski klasyk, nie chodzi mu jedynie o puszczanie oka do kinomanów. Ważniejsze wydaje się zobrazowanie skrajnych uczuć, jakie targają parą postaco. Co ciekawe, o ile w jedynce show bezapelacyjnie należał do furiata Rocketa i dobrotliwego osiłka Groota, w kontynuacji na największą gwiazdę wyrasta niespodziewanie błękitnoskóry twardziel po przejściach Yondu ( Michael Rooker ). To właśnie w jego wątku wybrzmiewa najmocniej credo cyklu: Upadłeś? Powstań!nie jest tak równym filmem jak oryginał sprzed trzech lat. Intryga wydaje się pretekstowa, a w środkowym akcie wyraźnie siada tempo. Słabości z nawiązką wynagradza jednak wyśmienity finał, który w równym stopniu zachwyci miłośników ekranowych rozrób jak i melodramatów. W samym środku orgii efektów specjalnych rozgrywa się chwytająca za serce opowieść o odkupieniu win oraz odkrywaniu istoty ojcostwa. Kiedy w ostatnich minutach filmu z kinowych głośników rozbrzmiewa utwór Cata Stevensa, widzowi nie pozostaje nic innego, jak ukradkiem otrzeć łzy wzruszenia i uzbroić się w cierpliwość. Na kolejną wizytę w marvelowskiej galaktyce będziemy musieli czekać co najmniej trzy lata.