Space operetka

Wyobraźmy sobie, że "Strażnicy Galaktyki" to nie filmy, ale cyrkowe sztuczki. Część pierwszą widzę jako próbę skoku przez płonące salto: większość widzów była pod takim wrażeniem tego, że James Gunn doszczętnie nie spłonął, że mało kto zwracał uwagę na ślady osmalenia. " Vol. 2 " przypomina bardziej spacer po linie – nadal jest ryzykownie, choć z innych powodów, a spektakularne wygibasy (czy inaczej; akcja, przygody, humor i nostalgia) skutecznie odwracają uwagę od niebezpiecznych chwil utraty równowagi.Już otwierająca sekwencja dobitnie wskazuje, że styl opowiadania pozostał taki, jak w pierwszej części. Strażnicy ochraniają najdroższe w galaktyce "baterie", walcząc z bliżej nieokreślonym kosmicznym paskudztwem. Mamy dużo śluzu, macek, jeszcze więcej zębów i wściekły ryk, przytłumiony, bo Rocket wziął na walkę głośniki i muzykę od Star Lorda. Kto jednak oczekuje, że w rytm Electric Light Orchestra nasyci się batalistycznymi scenami, ten jest w błędzie… Podczas seansu zostałem tak zrobiony w konia jeszcze kilka razy, za każdym rżałem też jak koń, ze śmiechu. Nie trzeba było się na szczęście powstrzymywać, bo reakcje widzów –identyczne. O ile zabawne sytuacje wypadają świetnie, a gagi działają jak należy, o tyle dialogowe przekomarzanki nader często brzmią sucho, pomimo sprośnych żartów, czy nawet szczypty czarnego humoru. Problem pogłębia niestety polskie tłumaczenie, wielokrotnie na siłę "ufajniające" oryginał. Rozumiejącym angielski radzę: ignorujcie napisy, zwłaszcza, że dykcja jest wyraźna i aktorów nietrudno zrozumieć.Brak albo, ocierając się o spoiler, "zmiana perspektywy" podczas otwierającej sceny walki nie oznacza bynajmniej, że filmowi brakuje akcji. W widowisku znajdziemy gwiezdne bitwy, kosmo-spluwy, wymyślne pułapki, porcję walki wręcz oraz parę innych, dziwacznych pomysłów – a to ukłon w stronę Hitchcocka , a to przypomnienie kultowej gry wideo . Wszystko jednak gra i pasuje, podobnie jak muzyka. "Awesome mixtape vol.2" nie tylko podkręca akcję, lecz także dopełnia ekranowe wydarzenia. Miła, po " Suicide Squad " i " Kongu ", odmiana. Warto dodać, że efekty specjalnie wyglądają w kinie bajecznie. Dosłownie, ze względu na ogólną stylistykę filmu, i w przenośni, ze względu na jakość wykonania.Najbardziej nierównym elementem filmu są interakcje bohaterów. Na pierwszy plan wysuwa się motyw rodziny – patchworkowej, niekiedy patologicznej, jednak potrafiącej dopiąć swego w obliczu rozmaitych zagrożeń. Nie przeszkadza mi, że podobny motyw widziałem w kinie setki razy, jeśli film potrafi zaangażować mnie emocjonalnie. Strażnikom ta sztuka udaje się częściowo. Wszystko jest przemyślane i uzasadnione, każdy bohater dostaje właściwą ilość czasu na ekranie, a finał szczerze wzrusza. Największym mankamentem był dla mnie kompletny brak chemii pomiędzy Peterem Gamorrą . Motywację Nebuli Yondu rozumiem, ale ich nie czuję. Jest też obowiązkowa scena rzucania piłki ojca i syna, od której bolą oczy… Bardzo podobali mi się natomiast Mantis Mały Groot , Drax. Nie sądziłem, że to kiedyś napiszę, ale Dave Bautista potrafi momentami ukraść całe show! Na plus oceniam też postać czarnego charakteru, dość nietypowego wśród gromady seryjnie produkowanych niegodziwców. Vol. 2 " stanowi godną kontynuację widowiska "o gadającym szopie i humanoidalnym drzewie w kosmosie", po której obejrzeniu nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na trzecią część. Nawet, jeśli James Gunn miałby następnym razem przy swoich akrobacjach mocno się poturbować.