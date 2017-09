To nie jest kraj dla młodych ludzi

Choć droga z Aten do Mysłowic wynosi w linii prostej ponad 1400 kilometrów, za sprawą kina można ją pokonać w parę sekund., debiutanckie dzieło Sofii Exarchou , z miejsca skojarzył mi się ze słynną piosenką Myslovitz pt. "Chłopcy". Powracający w filmie raz za razem obraz nastolatków, którzy włóczą się bez celu po opuszczonej olimpijskiej wiosce, wygląda jak ilustracja pamiętnych wersów:I czempioni polskiego rocka, i grecka reżyserka sugestywnie portretują w swoich utworach świat zbudowany na fundamentach nudy oraz poczucia pustki. O ile jednak Artur Rojek i spółka potrafią dotrzeć do sedna materii w cztery minuty, Exarchou finiszuje dopiero po upływie półtorej godziny.Młodzież zprzywodzi na myśl zarówno Larry'ego Clarka jak i bohaterów filmów tzw. nowej greckiej fali (). Pozbawieni perspektyw i oparcia ze strony dorosłych nastolatkowie nie bardzo wiedzą, co ze sobą począć. Chłopcy przypominają sforę dzikich psów - albo wylegują się na słońcu, albo pozbywają się nadmiaru energii w brutalnych zabawach. Dziewczyny pragną być w centrum uwagi. Naśladują więc frywolne ruchy tancerek z teledysków hip-hopowych, aby zasłużyć na podniecone okrzyki rówieśników. Spoiwem tej grupy są zarówno zakrapiane orgiastyczne imprezy jak i dziwaczne rytuały. Małolatów łączy też przygnębiająca świadomość, że gdzieś tam istnieje pewnie lepiej skonstruowany świat. Głównemu bohaterowi Dimitrisowi ( Dimitris Kitsos ) dane będzie nawet przez moment zajrzeć do niego. Chłopak spotka bowiem przypadkowo majętnego skandynawskiego turystę, który zaprosi go do swojego pokoju hotelowego. Nasiadówka przy dobrym jedzeniu i alkoholu będzie miała jednak gorzką puentę.Trudno tu mówić o jakiejkolwiek fabule. Zamiast opowiadać historię, Exarchou stara się raczej oddać stan ducha młodego pokolenia Greków wchodzących w dorosłość w kraju zdemolowanym (i zdemoralizowanym) przez katastrofę gospodarczą. W "Parku" nie brakuje scen, w których obiektyw kamery obcałowuje półnagie, atrakcyjne ciała bohaterów. W tym spojrzeniu nie ma jednak zachwytu ani pragnienia fetyszyzowania wiosny życia. Jest raczej nieodparty żal, że czas ograbi wkrótce bohaterów z ich jedynego kapitału - młodego wieku. Na naszych oczach grecki ideał "kalos kaghatos" (piękny i dobry) ulega powolnemu wypaczeniu i zamienia się w smutną parodię. "Wszystko spłonie kiedyś od tego gorąca" - wyszepcze pewnego wieczoru dziewczyna Dimitrisa, Anna ( Dimitra Vlagopoulou ).Problempolega na tym, że mniej więcej po pół godziny zaproponowana przez reżyserkę formuła zaczyna się wyczerpywać. Exarchou zapętla kolejne sceny - apatii, dzikości, seksu, imprez, melancholii - ale nie uzbraja ich w nowe znaczenia i sensy. W efekcie bohaterowie zarażają swoim znudzeniem publikę, a film robi się równie jałowy co świat, który opisuje. Po seansie pod powiekami zostają przede wszystkim świetne role młodych naturszczyków oraz wykreowana z pomocą polskiej operatorki Moniki Lenczewskiej plastyczna wizja konającej niewinności.