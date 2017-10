Van Gogh nieznany

Trudno wyobrazić sobie lepszy prezent na, obchodzone hucznie od początku roku, 70-lecie polskiej animacji. Zrealizowany w polsko-brytyjskiej koprodukcjinajpierw zdobył Nagrodę Publiczności na prestiżowym festiwalu w Annecy, a potem zachwycił widownię we Wrocławiu i w Gdyni. Film duetu Dorota Kobiela Hugh Welchman przykuwa uwagę głównie za sprawą wirtuozerii formalnej. W realizowanym przez niemal dekadę, wspólnym wysiłkiem całego sztabu specjalistów,udało się doprowadzić do ekranowego "ożywienia" niemal setki obrazów Van Gogha . Ambicje twórców znacząco wykraczają jednak poza chęć stworzenia doskonałej imitacji dzieł geniusza. Kobiel a i Welchman zapragnęli zrozumieć holenderskiego malarza nie tylko jako artystę, lecz także człowieka.Realizację swojego celu reżyserski duet rozpoczął od rozprawienia się z najbardziej rozpowszechnionymi stereotypami na temat tytułowego bohatera. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że takie zadanie to artystyczna "mission impossible". O ile mało kto jest w stanie wymienić tytuły trzech obrazów Van Gogha , o tyle wszyscy bez problemu zidentyfikują go przecież jako furiata w przypływie szaleństwa odcinającego sobie ucho. Część odpowiedzialności za utrwalenie właśnie takiego wizerunku Holendra spoczywa na popkulturze. Wystarczy przypomnieć sobie na przykład, skądinąd interesujący, film, w którym Robert Altman przedstawił destrukcyjną więź między tytułowymi braćmi w poetyce bliskiej horrorowi.odwołuje się do zupełnie innej tradycji gatunkowej. Dzieło Kobieli Welchmana – tak jak klasyczny Kurosawy – przypomina antykryminał oddalający nas z każdą chwilą od obiektywnej prawdy o opisywanych wydarzeniach. Choć reżyserzy badają przede wszystkim tajemnicze okoliczności śmierci głównego bohatera, przy okazji przekonują, że niewiele pewnego jesteśmy w stanie powiedzieć o całym jego życiu. Wytworzona wokół Van Gogha aura enigmatyczności pozwala Kobieli Welchmanowi na stworzenie autorskiej interpretacji postaci słynnego malarza. Ekranowy Vincent nie jest lubującym się w seksualno-pijackich ekscesach straceńcem, lecz wrażliwym introwertykiem. Na główną cechę charakteru malarza wyrasta, znajdująca swoje odbicie także w jego najsłynniejszych dziełach, niemożliwa do okiełznania, melancholia.Powiązanie prywatnego uniwersum malarza ze światem jego twórczości odbywa się ww sposób subtelniejszy niż w głośnym Gustava Deutscha . Tamten film, pomyślany jako hołd dla twórczości Edwarda Hoppera , w praktyce wyrządzał malarzowi niedźwiedzią przysługę. Zamiast uszanować dyskrecję jego obrazów, dokonywał aktu interpretacyjnego gwałtu, odzierał dzieła amerykańskiego mistrza z wieloznaczności i zagłuszał ich przejmującą samotność. Deutscha zgubiła wówczas nadmierna ambicja i wynikająca z niej chęć wpisania ostentacyjnie intymnej twórczości Hoppera w kulturowe konteksty czasów, w których żył. Kobiela Welchman wyciągnęli na szczęście wnioski z tamtej porażki. Choć pokusa umieszczenia jednostkowego życiorysu Van Gogha na tle przemian, jakim ulegały zachodnioeuropejskie społeczeństwa u schyłku dziewiętnastego wieku, musiała być silna, udało się ją zwalczyć. Na ekranie liczy się tylko Vincent i zaskakująco ciepły obraz malarza, jaki zachował się we wspomnieniach najbliższych mu osób.Rezygnacja z wpisania w życiorys Van Gogha większości towarzyszących mu kontrowersji stanowiła, oczywiście, pewne ryzyko. Wraz z nimi film o artyście byłby zapewne uczciwszy, pełniejszy i bardziej wyrazisty. Być może jednak Kobiela Welchman dobrowolnie zrezygnowali ze stworzenia arcydzieła, mając na względzie czułość, jaką obdarzyli bohatera. Jeśli istotnie tak było, pozorna dezercja, oznaczałaby w rzeczywistości akt wielkiej odwagi.