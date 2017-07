Wariacje koloru blond

W obecności Lorraine Broughton nikt z Was nie odważyłby się opowiadać dowcipów o blondynkach. James Bond mógłby się od niej uczyć, jak pić alkohol i podrywać dziewczyny, a Jason Bourne powinien poprosić ją o kilka lekcji samoobrony. O tym, że Lorraine to twarda sztuka, wiadomo od momentu, gdy w wypełnionej lodem wannie, ze szklanką Stolicznej w dłoni próbuje dojść do siebie po wyczerpującym tygodniu. Umięśnione ciało agentki MI6 zdobią liczne stłuczenia i krwiaki, a pod okiem pyszni się siniak. To pamiątki z jej ostatniej wizycie w Berlinie. Jak się zapewne domyślacie, gwiazda brytyjskiego wywiadu nie nabawiła się tych obrażeń w trakcie spacerów wokół Placu Poczdamskiego. Jest w końcu bohaterką nowego dzieła Davida Leitcha , współtwórcy pierwszegoW trakcie seansunie sposób nie odnieść wrażenia, że oglądamy na przemian dwa filmy. Pierwszy to zimnowojenny thriller w stylu Johna Le Carre ). Fabuła kręci się w nim wokół wykradzionej listy podwójnych agentów, a bohaterami są psychicznie wypaleni szpiedzy, którzy dawno temu zgubili moralny kompas i pogrzebali wyrzuty sumienia. Drugi film znacie ze zwiastunów - to wybuchowy niczym nitrogliceryna koktajl, opowieść o seksownej lasce kładącej pokotem zastępy napastników przy dźwiękach popowych szlagierów. Pierwsza produkcja, choć stylowo zrealizowana, ma rozlazłą, niepotrzebnie zagmatwaną intrygę, a także cierpi na brak porządnego czarnego charakteru. Druga będzie świętym Graalem dla wszystkich, którzy w kinie akcji od efektów specjalnych cenią bardziej kaskaderskie popisy i realizacyjną brawurę. Wizytówkąmoże być trwająca kilkanaście minut, nakręcona w jednym (!) ujęciu sekwencja, w której bohaterka najpierw wdaje się w krwawą bijatyko-strzelaninę, a potem bierze udział w pościgu samochodowym. Wspaniale zainscenizowany, frenetyczny taniec śmierci może być koronnym dowodem na to, jak wiele traci współczesna Fabryka Snów, opierając filmowe spektakle na czarach z komputera.Lorraine potrafi zasztyletować samym spojrzeniem, nigdy nie podnosi głosu, a każda linijka jej dialogu jest jak pocisk wymierzony w potylicę adwersarza. Ów chłodny profesjonalizm nie czyni jednak z bohaterki cyborga w ludzkiej skórze. Choć ma więcej jaj niż wszyscy otaczający ją faceci, pozostaje stuprocentową kobietą emanującą seksapilem o mocy bomby jądrowej. Nawet, gdy trzeba przerobić paru zbirów z KGB na currywurst, Broughton nie rezygnuje z pełnego makijażu, kusych spódniczek oraz butów na wysokim obcasie. Któż lepiej mógłby zagrać zabójczą blondynkę niż Charlize Theron - eks-modelka o urodzie femme fatale, a zarazem jedna z inteligentniejszych hollywoodzkich aktorek. To jej najlepsza rola od czasuma jeszcze jednego bohatera. To podzielony murem, poszarzały Berlin Anno Domini 1989. Eleganckie restauracje sąsiadują tu ze squatami i neonowymi dyskotekami, a na ulicach można spotkać zarówno zbuntowanych punków jak i tajniaków z bezpieki. Wokół rozbrzmiewają piosenki Davida Bowiego, New Order i Neny, zaś w powietrzu wisi polityczna rewolucja. W tej fascynującej scenerii Leitch puszcza w ruch kolejne karuzele akcji, po obejrzeniu których będziecie musieli szukać szczęk pod fotelami. Achtung, Baby!