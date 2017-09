Wkraczając w pustkę

Trudno wyobrazić sobie światbez Outsidera – osobliwej istoty, która jako człowiek dorastała i cierpiała na ulicach Dunwall, a jako bóg stała się fundatorem drugiej najważniejszej energii miasta – czarnej magii. Czarnooki, szczupły jegomość przychodzi do tych, którzy znaleźli się w matni, i obdarza ich mocą, dzięki której mogą odkupić swe winy, uzyskać sprawiedliwość lub... ostatecznie osunąć się w przepaść. Choć nie uchyla się od moralnej oceny, swemu "podopiecznemu" zawsze zostawia wolną rękę w kierowaniu potężną mocą. Fanów serii zelektryzowała wiadomość, że w ostatnim zaplanowanym przez Arkane Studios dodatku ma on zostać zabity, a wykonawczynią wyroku ma być Billie Lurk. Czarnoskóra bohaterka jest obecna wod początku, choć zawsze na drugim planie – jako świadek zamordowania cesarzowej, jako uczennica królobójcy Dauda i wreszcie nasz sprzymierzeniec we wszystkich misjach w Karnace. Kilka lat po wydarzeniach wpowraca, by odnaleźć dawnego mistrza – przebaczenie dawnej zdrady ciąży jej bardziej niż wizja jego zemsty.Jako Billie z trawlera "Dreadful Whale" wyruszamy znowu do Karnaki na misję ratunkową. Po dość lakonicznej konfrontacji z Daudem nasza bohaterka decyduje się na ostatnią walkę, która wydaje się prawie niemożliwa do wygrania. Wartość nagrody jednak zdaje się przewyższać spodziewane trudności – Gristol i Imperium Wysp ma na zawsze zostać uwolnione od czarnej magii, która tak wielu zaprowadziła na życiowe manowce. Mimo że Billie nie chce mieć nic wspólnego z Outsiderem, ten przemocą obdarza ją nadprzyrodzonymi zdolnościami, zgodnie ze swoją zasadą, że daje je każdemu, kto ma przed sobą ostatnią walkę. Nawet jeśli w tym przypadku oznacza ona zniszczenie jego samego. Począwszy zatem od drugiej misji, mamy do dyspozycji szybkie przemieszczanie się, trochę podobne do blinka, którego używał Corvo; a także rodzaj widzenia, dzięki któremu możemy przez chwilę podróżować wirtualnie, oznaczając przeciwników i inne ważne cele. Pozostają one widoczne nawet, gdy już wizja zniknie. Nowością jest podszywanie się pod inne osoby, dające akces do pewnym miejsc jak w. Rytuał "zdejmowania i zakładania twarzy" wyróżnia się interesującą audio-wizualną oprawą, jednak funkcjonalnie sprawia sporo kłopotów – zostawiając nas nierzadko w środku wrogiego terytorium, pośród licznych przeciwników i z dala od korzystnych do ucieczki miejsc. Brak dobrowolnego kontaktu Billie z Outsiderem wyklucza upgrade’owanie zdolności; aby zwiększyć naszą skuteczność, skazani jesteśmy na korzystanie z bonecharmów. Po raz pierwszy znika dylemat między bezkrwawym wykonywaniem misji a drogą po trupach. Brak jednej z konstytutywnych dlafunkcjonalności otwiera drogę do licznych misji pobocznych, na które składają się w przeważającej części płatne zabójstwa. Jedynie podarowane moce zachęcają nas do skradanki, ale ostatecznie, z uwagi na to, że rodzaj przebiegu nie ma żadnych konsekwencji dla historii, o wszystkim decyduje tylko ambicja i samodyscyplina gracza.Cudownie znowu znaleźć się w świetnie zaprojektowanym mieście, jakim jest Karnaca – oddychającym śródziemnomorską duchotą i cieszącym oko piękną, nieco nadpsutą zębem czasu i ludzkim zaniedbaniem architekturą. Jednak pokonując kolejne trudności, powoli nabieramy przekonania, że nasze wysiłki to tylko odpryski doskonale pomyślanym misji z. Niby design poziomów nadal jest świetny, opowiadanie historii przez drobiazgowo zaprojektowaną przestrzeń dalej zachwyca, ale jednocześnie żadna lokacja nie sprawia wrażenia zupełnie nowej, a żadna misja nie zapada w pamięć na dłużej. Wbrew zapewnieniom deweloperówjest w swej istocie bardziej dodatkiem do drugiej części niż samodzielną grą, osadzoną w tym samym świecie; niezadowalającym tym bardziej, że wierni fani niczego fascynującego się z tej opowieści nie dowiedzą, tak jak z dwóch dodatków do pierwszej części. Twórcy chcieli, aby tytuł był atrakcyjny dla tych, którzy nie znają serii i to chyba się udało – ostatnia odsłona serii, będąca uproszczoną gameplayowo i fabularnie wersją gry ma szansę pozyskać nowych odbiorców i zachęcić ich do poznania poprzednich części na mocy prequela. To tłumaczyłoby, dlaczego fabularny wątek prowadzony jest tak powierzchownie i zbyt często ucieka się do chwytu "Deus ex machina". Paradoksalnie postać Billie była bardziej intrygująca jako nasz pomocnik w drugiej części niż tu, jako główny protagonista. Jej motywacje do niemal samobójczej misji są czysto deklaratywne, podobnie jak jej relacje z Daudem. Spotkanie po latach króla i królowej szczurów i wspólny pakt, by podłożyć bombę pod fundamenty Imperium Wysp prosiłoby się o większe emocjonalne fajerwerki.Całość ratuje finał – naszą misję możemy skończyć na dwa sposoby, ich konsekwencje dla świata będą niemal identyczne, jednak ciężar emocjonalny i etyczny odbije się jedynie na naszej bohaterce – ostatniej użytkowniczce tajemnych mocy Outsidera. Tym samym Arcane Studio jeszcze raz pokazało kunszt i mimo że czuję pewien niedosyt ostatnią odsłoną, ostatecznie przyznaję, że będę tęsknić za tym zgniłym królestwem, napędzanym w równej mierze olejem z wielorybów, co ludzką niegodziwością.