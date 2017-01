Wyśniona supremacja

Będzie to może mniej recenzja, a bardziej moje prywatne przemyślenia, którymi chciałabym się podzielić.Jestem fanką serii "Underworld", od kiedy pamiętam. Od pierwszej minuty wciągnęła mnie historia, którą Len Wiseman przedstawia. Niby trochę gatunkowy prozak... Wampiry kontra wilkołaki, seksowna, twarda wampirka zakochuje się w wilkołaku, wojna, krew, pot i łzy. Jednak w tej całej "prozie życia" jest coś cudownego, unikatowego. Bohaterowie, Selene ( Kate Beckinsale ) – niesamowicie charyzmatyczna, piękna, silna, Michael ( Scott Speedman ) – przystojny, pełen pasji, Viktor ( Bill Nighy ) – ucieleśnienie "dobra" w oczach Selene i pozostali bohaterowie bez których nie wyobrażam sobie tego filmu...Nie mogłam się przełamać po " Underworld: Przebudzenie ", ta część zawiodła mnie najbardziej ze wszystkich. Czas trwania, bo ledwo półtorej godziny, fabuła, bo miałam wrażenie, że robią to na siłę. Po prostu nie umiałam się w tym filmie odnaleźć. Jednak głęboko w sercu nosiłam nadzieję, że zrobią piątą część, gdzie dadzą z siebie wszystko, udowodnią, że można zrobić "wejście smoka" i konsekwentnie trzymać w napięciu.Jakież było moje zdziwienie, gdy 4 lata później dane mi było wygodnie usiąść w fotelu prawie pustej sali kinowej, Muzyka tak bardzo podobna do tej z początków " Underworld ", kolorystyka, szarości, granaty, niesamowite zdjęcia, kostiumy, klimat... Jednym słowem powrót do korzeni.Jedni powiedzą, że ten film był nudny jak flaki z olejem, gdyż sporo w nim nawiązań do przeszłości bohaterów, że wielka bitwa wcale nie była tak wielka, jak oczekiwali, że ten cały powrót do korzeni to koło ratunkowe debiutującej na dużym ekranie reżyserki Anny Foerster , która z flashbacków robi zapychacze, bo nie ma nic więcej do powiedzenia. Może jest w tym ziarenko prawdy. Flashbacki stają się momentami męczące. Dla mnie jednak dużą rekompensatą są niesamowite zdjęcia, dialogi na nie najgorszym poziomie, sceny walki. Anna Foerster zabiera nas z powrotem do mrocznego, gotyckiego świata walki o władzę, krew, ale też wartości takie jak miłość i rodzina. Infantylne? Może trochę.Walka między lykanami a wampirami trwa w najlepsze. Kluczem do jej zakończenia okazuje się Eve, córka Selene ( Kate Beckinsale ) i Michaela ( Scott Speedman ). Marius ( Tobias Menzies ), nowy przywódca wilczej hordy, zrobi wszystko, by dostać choć kroplę jej krwi, dzięki której stanie się nieśmiertelny. Będzie pomagała mu w tym jego wampirza oblubienica Alexia ( Daisy Head ). Selena i David ( Theo James ) (syn Ameli ( Zita Görög ) i Thomasa ( Charles Dance ), nowy przywódca Rady) będą musieli stoczyć batalię, której wynik przesądzi o istnieniu obydwu ras.To film z gatunku tych, które się kocha albo nienawidzi. Jedni powiedzą, że to naiwna historyjka o wojence międzyrasowej i miłości, inni pokochają i odnajdą w nim emocje, przekaz i niebanalną wbrew pozorom fabułę i sens. Podkreślam, iż jest to moja subiektywna ocena. Swoimi słowami nie chciałam nikogo obrazić. Wyraziłam swoją opinię, z którą nie każdy musi się zgadzać.