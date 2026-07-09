Grand Prix konkursu "Powiększenie": Batuta w gardle systemu

Jedenasta edycja konkursu krytycznofilmowego "Powiększenia" odbyła się pod szyldem Roku Andrzeja Wajdy. Tematem konkursu była twórczość reżysera. Laureatką została Magdalena Guzik, nagrodzona za tekst poświęcony "Dyrygentowi" Andrzeja Wajdy. Poniżej możecie się zapoznać ze zwycięskim tekstem. Kolejne nagrodzone artykuły już wkrótce.
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Słowo „dyrygent” w Polsce przełomu lat 70. i 80. niosło dwa ciężary: batuty na estradzie i niewidzialnej ręki kierującej całym życiem społecznym. Andrzej Wajda
w „Dyrygencie
” (1979) zadaje pytanie, które brzmi jak prowokacja: który z tych dyrygentów jest groźniejszy dla artysty? Ten z filharmonii czy ten z partyjnego telefonu? Reżyser nie daje łatwej odpowiedzi. Zamiast tego konfrontuje dwa światy: czystej muzyki i prowincjonalnych układów, zawiści oraz biurokratycznej inercji.
John Lasocki (John Gielgud
), światowej sławy dyrygent polskiego pochodzenia, przyjeżdża do prowincjonalnego miasta nie jako emigrant szukający spokoju, lecz pod wpływem spotkania z Martą (Krystyna Janda
) w Nowym Jorku. Spotkanie budzi w nim wspomnienia dawnej miłości do matki Marty i pragnienie powrotu do korzeni. Chce poprowadzić V Symfonię Beethovena z miejscową orkiestrą. Szybko jednak odkrywa, że w tej orkiestrze partyturę pisze nie kompozytor, lecz lokalne zależności, koneksje i cicha, codzienna przemoc systemu.
"Dyrygent"
Mąż Marty, Adam (Andrzej Seweryn
), dyrygent orkiestry, początkowo widzi w przyjeździe mistrza szansę na własną karierę. Gdy jednak zauważa fascynację żony autorytetem Lasockiego – jego skromnością, życzliwością i głębokim rozumieniem muzyki – w Adamie budzi się zazdrość, oportunizm i histeria. Wajda
pokazuje tu rozpad małżeństwa z precyzją godną Bergmana
: Marta, utalentowana skrzypaczka, zaczyna patrzeć na męża krytycznie, dostrzegając w nim moralną degrengoladę i wygodny konformizm.
Film nie jest jednak prostą opowieścią typu „szlachetny artysta kontra podły aparatczyk”. Lasocki nie jest krystalicznym bohaterem – to stary, zmęczony człowiek, który wraca do Polski, by choć na chwilę odzyskać sens swojej sztuki. Jeszcze głębszy wymiar ma rola Marty. Na pozór jest tylko żoną pomiędzy dwoma światami, ale tak naprawdę ucieleśnia tragedię artysty w PRL-u: cichą rozpacz, gasnącą ambicję i poczucie uwięzienia między lojalnością a tęsknotą za czymś autentycznym. Jej milcząca bezradność boli bardziej niż wiele dramatycznych krzyków w polskim kinie tamtych lat.
Kluczowa jest scena pierwszego spotkania Lasockiego z orkiestrą: żadne fanfary, żadne uniesienia. Zimna sala prób, zmęczone twarze muzyków, nuty, które dawno straciły duszę. Mistrz batuty musi zmierzyć się nie tyle z brakiem talentu, ile z brakiem wiary – z duchową apatią, która okazuje się najskuteczniejszą bronią systemu. System nie zabrania grać głośno. On po prostu gasi światło, odbiera salę prób albo załatwia sprawę jednym telefonem. Prawdziwa przemoc jest ukryta za fasadą codziennej normalności. Nie jawna cenzura, lecz powolne, codzienne oduczanie ludzi marzenia o czymś więcej. W tej walce o „czysty dźwięk” Lasocki, przyzwyczajony do wielkich sal koncertowych, zmuszony jest walczyć o każdy oddech – dosłownie i w przenośni.
"Dyrygent"Wajda
każe nam obserwować, jak sztuka przegrywa nie z fałszywą nutą, lecz z ludzką małością i przyzwoleniem na bylejakość. Krytyka systemu pozostaje jednak melancholijna i elegancka, dziwnie łagodna. Reżyser unika pełnej brzydoty mechanizmu zniewolenia. Adam nie jest karykaturą; Seweryn
nadaje mu rys tragizmu (za tę rolę otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie). Wajda
jakby wstrzymywał się przed pokazaniem systemu w całej jego odrażającej nagości. Zamiast wściekłości otrzymujemy subtelny, kameralny dramat. To piękny film, ale zbyt ostrożny w diagnozie, zwłaszcza w porównaniu z tym, co Wajda
pokazał w innych filmach.
Trzy lata wcześniej, w „Człowieku z marmuru
” (1976), ta sama refleksja nad ceną artystycznej wolności pojawia się w ostrzejszej, bardziej dramatycznej formie. To, co w „Człowieku z marmuru
” wybucha z pełną siłą za sprawą Agnieszki (także Krystyna Janda
), w późniejszym „Dyrygencie
” pozostanie ledwie zasugerowane przez milczącą, bezradną Martę. Obie kobiety dzieli przepaść nie talentu czy wrażliwości, ale narzędzi oporu. Marta mogła tylko opuszczać ręce, uwięziona między mężem-urzędnikiem a własną gasnącą pasją. Agnieszka bierze kamerę i postanawia dokopać się do prawdy, choćby miała rozbić sobie głowę o mur milczenia i kłamstwa.
"Człowiek z marmuru"
Symbol władzy zmienia się. W „Dyrygencie
” był nim dyskretny telefon – cichy, skuteczny, załatwiający sprawy bez rozgłosu. W „Człowieku z marmuru
” Wajda
pokazuje całą sieć, która za tym telefonem stoi: archiwa, zmienione biografie, fałszywe kroniki filmowe, pomniki stawiane ludziom, którzy dawno przestali być sobą. Lasocki mógł w końcu wyjechać. Mateusz Birkut – prawdziwy przodownik pracy, a nie marmurowy idol – został zmiażdżony i zapomniany.
Najmocniejsza scena? Ta z gorącą cegłą. Podczas pokazowego występu Birkut (Jerzy Radziwiłowicz
) bierze do ręki podłożoną mu rozgrzaną cegłę. Krótka, niemal reporterska sekwencja, bez patosu i wielkich słów. Kamera rejestruje zdarzenie chłodno, z dystansem kronikarza. Spalona dłoń staje się fizycznym stygmatem naiwności: system pożera własnych bohaterów w momencie, gdy stają się niewygodni. Birkut przez ułamek sekundy widzi twarz tego, kto mu tę cegłę podaje, i milknie. To milczenie jest głośniejsze niż jakikolwiek krzyk.
"Człowiek z marmuru"
Równie wymowny jest moment spotkania Birkuta z własnym marmurowym posągiem. Zamiast dumy widzimy gorzki uśmiech i autoironię, jakby chciał powiedzieć: „to nie ja, to tylko symulakrum”. Wajda
świadomie cytuje tu socrealistyczny obraz Aleksandra Kobzdeja „Podaj cegłę”, wmontowując malarski pierwowzór w filmową narrację. Propaganda nie tworzy bohaterów – ona produkuje ikony, a potem niszczy oryginały, gdy przestają być użyteczne.
Inny jest też sam oddech kamery. „Dyrygent
” to film klaustrofobiczny: duszne sale prób, ciasne mieszkania, twarze w zbliżeniu, cisza między nutami. Wajda
szepcze. W „Człowieku z marmuru
” przechodzi do krzyku: reporterskie tempo, wmontowane kroniki, wielkie budowy socjalizmu i jeszcze większe kłamstwa. Z elegii do oskarżenia, z kameralnego studium niemocy do demaskatorskiego reportażu.
"Dyrygent"Wajda
w obu filmach dawkuje brutalność z niezwykłą ostrożnością. Nawet w scenie z cegłą wyczuwalny jest estetyczny filtr. Jego PRL jest szary i duszny, ale rzadko odrażający. Agnieszka napotyka przeszkody, ale nigdy nie spotyka jej prawdziwa fizyczna przemoc – co w realiach lat 50. i 70. było codziennością dla wielu. „Człowiek z marmuru
” staje się przez to bardziej eleganckim esejem niż bezkompromisowym oskarżeniem. Doceniam tę subtelność, świadczy o klasie reżysera, który nie musi uciekać się do taniego szoku. Jednocześnie pozostaje niedosyt. Po obejrzeniu obu filmów system jawi się jako coś odpychającego, ale nie w pełni przerażającego. Brakuje czasem tej duszności, która w kameralnym „Dyrygencie
” potrafi ścisnąć gardło mocniej niż niejedno oskarżenie w „Człowieku z marmuru
”.
W „Człowieku z żelaza
” (1981) Wajda
wraca do losów rodziny Birkutów, przenosząc akcję do Gdańska sierpnia 1980 roku. Tam, gdzie w „Człowieku z marmuru
” Agnieszka dopiero zaczynała badać archiwa, w kontynuacji rzeczywistość już eksplodowała: strajki, Solidarność, realny zbiorowy opór. Film nie szepcze już ani nie oskarża z dystansu; staje się kroniką chwili, w której bezsilność ustępuje miejsca sile. To, co w poprzednich produkcjach było eleganckim pytaniem o cenę wolności, tutaj przybiera kształt konkretnego, historycznego momentu – momentu, w którym batuta, telefon i marmur ustępują miejsca żelazu rodzącego się w stoczni.
"Człowiek z żelaza"
Z perspektywy czasu „Człowiek z żelaza
” jest filmem paradoksalnym – i w tym miejscu moja ocena odbiega od powszechnego zachwytu nad „dokumentem epoki” czy „głosem wolności”. Dla wielu to po prostu kronika Sierpnia '80 z udziałem Lecha Wałęsy i Anny Walentynowicz w epizodach, symbol zwycięstwa nad systemem. Dostrzegam w nim jednak coś innego: pośpieszny, miejscami chaotyczny zapis chwili, w którym Wajda
– świadomie lub nie – powtarza schematy, przed którymi sam wcześniej się wzbraniał. Scenariusz powstał błyskawicznie, i tę gorączkę odczuwa się na ekranie. Zamiast precyzyjnej, wielowarstwowej konstrukcji z „Człowieka z marmuru
” otrzymujemy mozaikę wątków, która momentami traci oddech i klarowność. Retrospekcje są tu mniej przekonujące, a całość sprawia wrażenie, jakby reżyser gonił historię, zamiast ją w pełni ogarnąć.
Moja szczególna fascynacja tym filmem koncentruje się na elementach rzadziej analizowanych, zwłaszcza na tym, jak Wajda
podejmuje próbę uchwycenia duchowej i moralnej odnowy strajku. Najbardziej intryguje mnie motyw alkoholu jako symbolu zniewolenia. Scena, w której robotnicy wylewają wódkę przed bramą stoczni, a redaktor Winkiel (znakomity Marian Opania
) przygląda się temu z mieszaniną żalu i zdumienia, mówi więcej o mechanizmie systemu niż wiele patetycznych przemówień. System nie tylko odbierał godność pracą przymusową i propagandą – on utrzymywał ludzi w stanie ciągłego otępienia. Solidarność w filmie staje się nie tylko ruchem politycznym, ale aktem moralnego oczyszczenia: trzeźwość umysłu jako warunek prawdziwego oporu. To wątek rzadko podkreślany, a jeden z najmocniejszych – pokazuje, że bunt zaczyna się od małych, codziennych aktów samodyscypliny, a nie wyłącznie od wielkich haseł.
"Człowiek z żelaza"
Innym niedocenianym aspektem pozostaje rola muzyki Andrzeja Korzyńskiego
. W porównaniu z „Człowiekiem z marmuru
”, gdzie robotnicze pieśni mieszały się z niepokojącym brzmieniem inspirowanym Krautorockiem, tu ścieżka dźwiękowa jest bardziej surowa i eklektyczna: elektroniczne kolaże, syntezatory, momentami niemal industrialne pulsowanie, przeplatane „Balladą o Janku Wiśniewskim” w wykonaniu Jandy
. Nie jest to przypadek. Ta muzyka oddaje chaos chwili; nie ma już eleganckiej elegii, jest surowy, chwilami nieporadny dźwięk epoki. Temat „Hope” Korzyńskiego ma w sobie coś hipnotycznego i jednocześnie niepokojącego, jakby nadzieja była równocześnie siłą napędową i źródłem napięcia. To jeden z najbardziej niedocenionych elementów filmu: dźwięk jako komentarz do tego, jak szybko ideały mogą stać się hałasem zbiorowego entuzjazmu.
Postacie również nie są tak jednowymiarowe, jak się czasem sugeruje. Maciej Tomczyk (Jerzy Radziwiłowicz
) jest „żelazny” – monumentalny, prawie socrealistyczny w swojej niezłomności. Jednak właśnie ta pomnikowość zasługuje na uwagę: Wajda
jakby mimowolnie powtarza schemat, który demaskował w poprzednim filmie. Birkut-ojciec był człowiekiem zniszczonym przez propagandę; Birkut-syn staje się jej odwróconym odbiciem – bohaterem „ludu”, ale wciąż w pewnym stopniu ikoną. Najciekawsza pozostaje ewolucja Winkla (Opania
kradnie wiele scen) – zagubionego, oportunistycznego dziennikarza, który pod wpływem kontaktu z robotnikami przechodzi wewnętrzną przemianę. To nie jest banalna konwersja; to portret człowieka, który nagle dostrzega, jak bardzo był uwikłany w mechanizm kłamstwa. W tym wątku film jest najbardziej ludzki i najmniej „żelazny”.
"Człowiek z żelaza"
Nie sposób pominąć roli religii – wątku, który w polskim kinie lat 70. i 80. rzadko pojawiał się tak otwarcie i afirmatywnie. Zbiorowa modlitwa słyszana przez Winkla z okna hotelu, obecność księży, sakralny wymiar solidarności jako wspólnoty nie tylko politycznej, ale i duchowej. Wajda
pokazuje tu katolicyzm nie jako element folklorystyczny, lecz jako głęboką podstawę aksjologiczną oporu. To jeden z najbardziej odważnych i najmniej konwencjonalnych akcentów filmu, zwłaszcza że powstał w czasach, gdy oficjalna narracja unikała podobnych treści.
Jednocześnie właśnie ta pośpieszność i pewna schematyczność (wyraźny podział moralny: szlachetni robotnicy przeciwko podłym funkcjonariuszom bezpieki i propagandzistom) sprawia, że „Człowiek z żelaza
” starzeje się gorzej niż „Człowiek z marmuru
” czy nawet „Dyrygent
”. Brakuje mu tej subtelnej brzydoty systemu, tej szarości ludzkich motywacji. Zamiast tego otrzymujemy momentami sentymentalizm i idealizację zbiorowego bohatera. Z perspektywy dzisiejszej wiedzy o tym, co nastąpiło później (stan wojenny, wewnętrzne podziały w Solidarności), film wydaje się naznaczony pewną naiwnością – ale właśnie ta naiwność stanowi o jego sile jako dokumentu epoki. Wajda
nie dążył do straszenia ani nadmiernego komplikowania; pragnął uchwycić nadzieję w jej najczystszej formie.
Podsumowując trylogię: od „Człowieka z marmuru
” (wściekłe drążenie prawdy) przez „Dyrygenta
” (elegia bezsilności) po „Człowieka z żelaza
” (kronika zbiorowej siły) Wajda
rysuje ewolucję polskiego oporu. „Dyrygent
” pozostaje najdelikatniejszy i najbardziej niedoskonały – piękny, ale nazbyt ostrożny. „Człowiek z marmuru
” to szczyt jego formy: intelektualny, precyzyjny, demaskatorski. „Człowiek z żelaza
” jest najsłabszy artystycznie, ale najmocniejszy jako fakt społeczny. To nie jest wielki film – to film ważny. I właśnie w tym rozróżnieniu zawiera się jego prawdziwa wartość. Wajda
nie zawsze grał pełną orkiestrą. Czasem musiał grać ciszej, czasem głośniej i chaotyczniej, by w ogóle móc grać. Te trzy filmy razem tworzą nie tylko portret systemu, ale także portret artysty, który sam musiał lawirować między czystym dźwiękiem a żelazną rzeczywistością.