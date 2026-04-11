Jeszcze nie wszystko stracone. O kinie Abbasa Kiarostamiego

Różne są sposoby na upamiętnienie dziesiątej rocznicy śmierci Abbasa Kiarostamiego. Znany z dbałości o filmową klasykę festiwal Bergamo Film Meeting zorganizował w marcu retrospektywę twórczości mistrza. Niedługo później amerykańscy żołnierze zbombardowali natomiast jego teherański dom. Nawet jeśli decydenci z Pentagonu przekonują, że była to po prostu kolejna z tragicznych wojennych "pomyłek", trudno nie dostrzec w niej czegoś symbolicznego.
Jedne z najważniejszych dzieł Kiarostamiego
, ochrzczone przez zachodnich badaczy jako "trylogia Koker", krążą w końcu wokół pojęcia domu – jego poszukiwania, a później utraty. Choć w tamtych filmach za ból Irańczyków odpowiadała katastrofa naturalna w postaci trzęsienia ziemi, a dziś cierpienie przynoszą im bomby zrzucane przez obce mocarstwa, jedno pozostaje niezmienne. Kino Kiarostamiego
, zarówno dawniej, jak i dziś, daje się odczytać jako wyraz podziwu wobec narodu, który rzuca wyzwanie absurdowi i ucieka od niego w świat codziennych rytuałów. Na przekór wszystkiemu wierzy również, że – by przywołać tytuł środkowej części trylogii – "życie trwa dalej".
Jeśli od czasu śmierci reżysera cokolwiek się zmieniło, to chyba tyle, że jego przekaz stał się tylko jeszcze bardziej uniwersalny. Nawet w nieporównywalnie bardziej spokojnych rejonach globu niż Bliski Wschód, czujemy w końcu coraz większe zmęczenie niestabilną teraźniejszością i rosnący niepokój o jutro. Kino Kiarostamiego
nie mami nas naiwną obietnicą uśmierzenia tych lęków. Pozwala jednak mieć nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone, a porządek świata, który odbieramy jako opresyjny, nie musi być nam dany raz na zawsze.
Okiwać los
Bijąca z filmów irańskiego mistrza i licznych kontynuatorów jego twórczości dziecięca z ducha wiara w możliwość ominięcia albo renegocjacji reguł rządzących rzeczywistością bywa tyleż nęcąca, co zwodnicza. Zwłaszcza że buntowniczej z ducha treści towarzyszy zwykle równie radykalna forma, której osobliwość polega, przynajmniej na pierwszy rzut oka, na zredukowaniu do minimum tradycyjnie rozumianej akcji.
"Dzieci niebios"
Przekonałem się o tym na własnej skórze, gdy jako dziewięciolatek zostałem przytargany za ucho przez nauczycielkę do jednego z wrocławskich kin na seans "Dzieci niebios
" (1997) Majida Majidiego
. Pozornie miało to sens – bohater był przecież mniej więcej w moim wieku. Dręczący go problem – związany ze zgubieniem butów siostry i koniecznością samodzielnego zorganizowania dla niej nowej pary – wydał mi się jednak bardziej egzotyczny niż perypetie postaci z oglądanego w podobnym czasie "Mrocznego widma
" (1999). Nie inaczej byłoby zapewne, gdybym zamiast "Dzieci niebios
" obejrzał wtedy "Gdzie jest dom mojego przyjaciela?
" (1987) Kiarostamiego
. Ten film opiera się przecież na niemal identycznej i równie wątłej ramie fabularnej – różnica polega jedynie na tym, że siostrę zastępuje w nim kolega z klasy, a zamiast butów bohater musi zdobyć szkolny zeszyt.
Traf chciał jednak, że po latach to właśnie Kiarostami
odczarował dla mnie kino irańskie, które po niefortunnym spotkaniu z "Dziećmi niebios" traktowałem jako synonim bezbrzeżnej nudy. Obejrzane już w nieco dojrzalszym wieku "Gdzie jest dom…?
" pozwoliło mi zrozumieć, że brak akcji jest w najlepszych filmach irańskiego reżysera wyłącznie pozorny. Mistrzostwo Kiarostamiego polega między innymi na umiejętności nasycenia paradokumentalnych fabuł symboliką i zgrabnego wpisania ich w struktury mitu. "Gdzie jest dom…?" stanowi idealną realizację tej właśnie strategii.
"Gdzie jest dom..."
Wyruszenie w wędrówkę do sąsiedniej wioski stanowi dla dziecięcego bohatera skromny odpowiednik baśniowej wyprawy do innego świata. W obu przypadkach prawdziwym celem podróży – pełnej przygód, opartej na ciągłym błądzeniu i poddawaniu się niezliczonym próbom – okazuje się samopoznanie. W przypadku Ahmeda z "Gdzie jest dom…?
" prowadzi ono do uświadomienia sobie wewnętrznej siły. Niepozorny chłopiec na naszych oczach przeistacza się w pewnego siebie młodzieńca, który – wbrew namowom dorosłych – zamiast egoistycznie skupić się na swoich potrzebach, wybiera solidarność wobec młodszego kolegi. Pod tym względem Ahmed jest zresztą typowym bohaterem Kiarostamiego. W działającym trochę na opak świecie irańskiego reżysera to dzieci wiedzą więcej od dorosłych; są dla nich przewodnikami, lepiej rozumieją świat i bywają bardziej moralne.
Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki. Jeden z nich stanowi Quassem z "Podróżnika
" (1974), znakomitego filmu zrealizowanego przez Kiarostamiego
na początku kariery, jeszcze przed Rewolucją Islamską. Tytułowy bohater jest chłopcem z prowincji, który fascynuje się futbolem i pragnie za wszelką cenę pojechać do Teheranu, by zobaczyć na własne oczy piłkarski szlagier. Nie mogąc liczyć na pomoc rodziców, którzy traktują go jak zło koniecznie, Quassem – trochę jak Antoine Doinel z "Czterystu batów
" (1959) Truffauta
– postanawia zrealizować swoje plany za wszelką cenę i tym sposobem wkracza na drogę oszustwa. Zdeterminowany, by osiągnąć cel, nie zauważa, że wykorzystując przewagę nad młodszymi dziećmi i żerując na ich naiwności, zaczyna postępować identycznie jak lekceważący go dorośli.
"Podróżnik"
Mimo wszystko Kiarostami
stosuje jednak wobec Quassema taryfę ulgową. Okoliczność łagodząca stanowi z pewnością napędzająca jego zachowanie pasja. Fakt, że dotyczy akurat futbolu, raczej nie jest przypadkowy. Obraz chłopca, który kopie udającą piłkę puszkę po napoju, otwiera w końcu debiutancki film Kiarostamiego
– krótkometrażowe "The Bread and Alley
" (1970). Przepełniająca tę scenę – i chwilę później wyraźnie zakwestionowana – aura sielskości i poczucia jedności ze światem będzie budzić skojarzenia z futbolem także w dojrzalszych filmach reżysera.
Doskonale widać to w "A życie trwa dalej
" (1991). Gdyby pokusić się o złośliwość, można powiedzieć, że opowieść, w której pocieszenie po tragedii przynosi bohaterom możliwość obejrzenia mundialu w telewizji, idealnie podsumowuje ostatnie dokonania polskich piłkarzy.
W trakcie seansu skłonność do gorzkiej ironii szybko ustępuje jednak miejsca autentycznemu wzruszeniu. Nie może być inaczej, jeśli w kluczowym momencie filmu będący alter ego Kiarostamiego reżyser słyszy od mieszkańca zniszczonej przez trzęsienie ziemi wioski, że wszyscy ocalali zbierają się w jednym z domów, żeby obejrzeć mecz mistrzostw świata. W świecie dotkniętym przez katastrofę sportowe widowisko w cudowny sposób przekracza swoje ograniczenia i staje się czymś więcej niż tylko wielkim, telewizyjnym spektaklem. Dla członków lokalnej społeczności stanowi wyraz ciągłości między światem przed i po katastrofie, pozwala im też poczuć się częścią większej, globalnej całości, a nawet przedefiniować swoją tożsamość. Przynajmniej na dziewięćdziesiąt minut – plus to, co doliczy sędzia – bohaterowie stają się nie tylko ofiarami katastrofy, lecz także zaangażowanymi emocjonalnie kibicami.
"A życie trwa dalej"
Pod tym względem "A życie trwa dalej
" wybrzmiewa dziś niezwykle aktualnie. Jeśli reprezentacja Iranu ostatecznie weźmie udział w tegorocznym mundialu, pamięć o ludziach z Koker i okolic sprawi, że trudno będzie nie kibicować jej z całego serca.
Prawdy ekranu
W świecie Kiarostamiego
piłka nożna stanowi idealny pretekst do zacierania granicy między sacrum a profanum. Podobną rolę pełni także samo kino. Jego potencjał bywa jeszcze większy – choć jak to zwykle bywa z silnymi zaklęciami – łatwo wymyka się spod kontroli. Autotematyczny proces nauki obchodzenia się z własną mocą stanowi jeden z najważniejszych tematów wieńczącego "Trylogię Koker" filmu "Pod oliwkami
" (1994).
"Pod oliwkami"
W początkowych scenach obserwujemy członków ekipy filmowej, którzy wydają się zaślepieni własną wizją. Na ich usprawiedliwienie trzeba dodać, że mają na wyciągnięcie ręki dobry materiał: scenę, w której młodzi małżonkowie decydują się pobrać mimo żałoby obowiązującej w wiosce z powodu trzęsienia ziemi. Niestety wcielający się w pana młodego Hossein psuje cały efekt; wydaje się rozkojarzony i nie potrafi zapamiętać nawet najprostszych kwestii. Okazuje się jednak, że jego trema wynika z czegoś dużo bardziej wzniosłego niż zwykły brak doświadczenia przed kamerą. Hossein jest autentycznie zakochany w swojej ekranowej partnerce. Tahereh pochodzi jednak z wyższej warstwy społecznej i w "prawdziwym życiu", przestrzegana przez stojącą na straży obowiązujących hierarchii rodzinę, pozostaje głucha na awanse chłopaka. Hossein traktuje wspólny występ przed kamerą jako jedyną okazję do nawiązania kontaktu z dziewczyną i nic dziwnego, że jest tym zainteresowany znacznie bardziej niż powodzeniem filmu. Rzeczywistość okazuje się tym samym dużo ciekawsza od fikcji. Pytanie tylko, czy skupiony na realizacji swojego dzieła reżyser będzie w stanie to zrozumieć i zaakceptować?
Zatarcie granicy między prawdą a zmyśleniem stanowi także główny temat "Zbliżenia
" (1990). Człowiekiem odpowiedzialnym za pomieszanie tych dwóch porządków okazuje się teherański kinoman Hossain Sabizian. Gdy mężczyzna zostaje przypadkowo wzięty przez przedstawicielkę lokalnej burżuazji za filmowca Mohsena Makhmalbafa
, początkowo postanawia po prostu nie wyprowadzać jej z błędu. Z biegiem czasu dostrzega jednak w tej pomyłce szansę na realizację odwiecznego marzenia. Podszywając się pod słynnego reżysera, proponuje nowym znajomym realizację filmu z ich udziałem. Chęć oddania się pasji i przeżycia przygody w konsekwencji skłania go do złamania prawa. Brzmi znajomo? Sabizian ma tego świadomość i w jednej z najważniejszych scen tego osobliwego paradokumentu tłumaczy stojącemu za kamerą Kiarostamiemu
, że jest tak naprawdę dorosłą wersją chłopca, którego losy filmowiec przedstawił przed laty w "Podróżniku".
"Zbliżenia"
Być może właśnie ta rozbrajająca samoświadomość ostatecznie ratuje Sabiziana w oczach filmowca. Kiarostami
, choć pokazuje, że miłość do kina bywa toksyczna, kręcąc swój film ostatecznie pomaga przecież bohaterowi. W rozmowie przed kamerą fałszywy reżyser ma szansę przedstawić swoją perspektywę i przekonać opinię publiczną, że – wbrew obiegowym opiniom – chodziło mu o coś zupełnie innego niż wyłudzenie pieniędzy od lokalnych bogaczy. Dzięki "Zbliżeniu" Sabizian zyskuje również szansę, by poznać wreszcie swojego idola. Kiarostami
aranżuje jednak to spotkanie w konkretnym celu – Mohsen Makhmalbaf
pojawia się u boku bohatera, by podwieźć go na motorze do domu ofiar, gdzie oszust ma się ukorzyć i prosić o wybaczenie.
Potęga smaku
Wykorzystanie Makhmalbafa jako posłańca, który pomaga przywrócić świat na dobre tory, stanowi niezwykle symboliczny gest. Reżyser "Zbliżenia
" wydaje się podkreślać, że kino nigdy nie może stawiać się ponad życiem i okazuje się najpiękniejsze wtedy, gdy podchodzi do niego z pokorą. Założenie to szlachetne, ale jednocześnie trudne do realizacji w praktyce. Najlepszy dowód stanowią kontrowersje wokół samego reżysera. Kilka lat po śmierci Kiarostamiego artystka grająca jedną z ról w filmie "Dziesięć
" (2002) wysunęła pod jego adresem poważne oskarżenia o plagiat i inne nadużycia.
Getty Images © Michael Buckner
Abbas Kiarostami
Historia ta kładzie się cieniem na dorobku irańskiego mistrza, ale z całą pewnością go nie unieważnia. Podstawowe przesłanie Kiarostamiego – wyrażone choćby w "Smaku wiśni
" (1997) – opiera się przecież na przekonaniu, że życie należy doceniać pomimo charakteryzujących je niedoskonałości. W nagrodzonym Złotą Palmą filmie mówi się o tym może nieco zbyt wprost, w sposób momentami przypominający ostentację późnego Kieślowskiego
. Nie zmienia to jednak faktu, że moment, kiedy przypadkowo spotkany przez ogarniętego kryzysem psychicznym bohatera mężczyzna opowiada mu o drobiazgach, które odwiodły go od samobójstwa, ma w sobie niezaprzeczalną siłę.
"Smak wiśni"
Samo kino Kiarostamiego pełne jest niepozornych momentów, które działają na odbiorcę niczym trudny do zdefiniowania, ale napełniający błogością "smak wiśni". Wystarczy wspomnieć sekwencję w "Uniesie nas wiatr
" (1999), w której bohater – inteligent z Teheranu – nieudolnie usiłuje złapać zasięg telefoniczny w kurdyjskiej wiosce. Albo scenę, w której Hossein z "Pod oliwkami
" poznaje odpowiedź ukochanej na swoje awanse, ale kamera taktownie odjeżdża od bohaterów tak daleko, żebyśmy nie usłyszeli ani jednego słowa.
Moje najpiękniejsze tego rodzaju wspomnienie – co na pewno spodobałoby się Kiarostamiemu
– ma jednak związek nie z kinem, ale z okołofilmową rzeczywistością. Tuż po seansie "Smaku wiśni
" na festiwalu w Bergamo tłum ludzi skierował się w stronę toalety. Grupa obcych osób czekała na swoją kolej w milczeniu, aż w końcu jeden z widzów zaczął z nudów pogwizdywać – towarzyszącą napisom końcowym melodię bluesowego standardu "St. James Infirmary". Po chwili ktoś do niego dołączył, kilka innych osób uśmiechnęło się z aprobatą. Gdzieś w głębi duszy chyba wszyscy poczuliśmy, że seans tak naprawdę wcale się nie skończył, zaraz nie wiadomo skąd wyłoni się ekipa filmowa i okaże się, że tak naprawdę wszyscy gramy w filmie Kiarostamiego
. Tekst powstał przy okazji retrospektywy Abbasa Kiarostamiego zorganizowanej przez festiwal w Bergamo w dziesiątą rocznicę śmierci reżysera. Przegląd odbył się podczas 44. edycji festiwalu, jednym z gości wydarzenia był syn twórcy, Ahmad Kiarostami . Więcej artykułów przeczytacie w dziale "Publicystyka" TUTAJ.