Konwicki – tak daleki, tak bliski

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"Jak daleko stąd, jak blisko"

Zaczęło się od zmierzchu i lata

"Ostatni dzień lata"

Przyjezdne historie

"Zaduszki"

"Zaduszki"

"Salto"

Koniec i nowy początek

"Jak daleko stąd, jak blisko"

"Jak daleko stąd, jak blisko"

"Lawa, opowieść o Dziadach"

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"Jowita"