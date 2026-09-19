Mały Wielki Pawlikowski

W piątek ogłoszono, że "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego będzie reprezentować Polskę w przyszłorocznym wyścigu oscarowym. Z tej okazji Miłosz Spychalski pisze o twórczości reżysera, sprawdzając, czy można go nazwać wielkim polskim twórcą narodowym. Paweł Pawlikowski
właśnie nakręcił film o jednym z największych literatów XX-wieku. A przynajmniej mogło się wydawać, że "Ojczyzna
" będzie takim dziełem – filmem o Thomasie Mannie
. Zaczynam więc – adekwatnie – dłuższym fragmentem powieści, "2666" Roberto Bolaño
: Farmaceuta odpowiedział […], że podobały mu się książki typu "Przemiana", "Bartleby", "Proste serce", "Opowieść wigilijna". […] Pomijając "Proste serce" i "Opowieść wigilijną", które, jak powszechnie wiadomo, są opowiadaniami, a nie książkami, intrygujące było owo upodobanie młodego farmaceuty […] przedkładającego, ponad wszelką wątpliwość, dzieła mniejsze nad dzieła większe. Wybierał "Przemianę" zamiast "Procesu", wybierał "Bartleby’ego" zamiast "Moby Dicka", wybierał "Proste serce" zamiast "Bouvarda i Pecucheta", "Opowieść wigilijną" zamiast "Opowieści o dwóch miastach" albo "Klubu Pickwicka". […] Już nawet oświeceni farmaceuci nie mają odwagi sięgnąć po wielkie dzieła, niedoskonałe, gwałtowne, te, które otwierają drogę w nieznane. Wybierają doskonałe wprawki wielkich mistrzów.
Przeniesienie podziału na "wprawki" i "wielkie dzieła" do rzeczywistości kina jest kuszące (podział ten dałoby się odnieść także do samego Manna
), jednak do sparowania Pawlikowskiego
z Bolaño
skłoniło mnie co innego: kwestia dosłownie rozumianej wielkości – METRAŻU. Bo oto mamy nieoczywisty przypadek reżysera, u którego – z jednej strony – każde kolejne, jednocześnie doskonałe i nadęte ujęcie wykrzykuje nam w twarz aspiracje ich twórcy do rangi mistrzostwa. Tyle że – z drugiej strony – Pawlikowski ostatnim filmem raz jeszcze potwierdza, że woli być twórcą małym, REŻYSEREM OPOWIADAŃ – nie powieściopisarzem – jak gdyby, niczym ów farmaceuta, uznając, że lepiej przedkładać "dzieła mniejsze nad dzieła większe".
Oświeconym farmaceutą – czyli farmaceutą sprzed czasu regresu farmaceutów, tym, do którego pije Bolaño
– jest Georg Trakl: austriacki poeta i jeden z największych katastrofistów XX-wieku. Owszem, to portal filmweb.pl, nie lubimyczytac.pl. Rzecz w tym, że Pawlikowski
zamierzał pisać doktorat na temat Trakla. Może to – choć nie musi – zdradzać pewną sympatię względem poety, na boku pracy w aptece piszącego o nieuchronności zagłady cywilizacji oraz niszczycielskich cyklach natury. Sympatię tym pewniejszą, że gdy filmy Pawlikowskiego
nieco ociosać – ściągnąć na ziemię, pobrudzić, zobaczyć jako lękliwe i małe – wyłania się, myślę, właśnie to: przeczucie katastrofy; jakiś dziwaczny, RZUTOWANY WSTECZ DEKADENTYZM.
"Ojczyzna
" – lata 40. – "Zimna wojna
" – głównie lata 50. – "Ida
" – lata 60. Dość naturalnie układa się to w Trylogię Powojnia, co mogłoby zaprzeczać tezie o katastrofizmie Pawlikowskiego
. Przecież obawiać można się przed. A skoro jesteśmy już po katastrofie, to czego tu się jeszcze lękać? Odpowiedź "kolejnej katastrofy" byłaby tyleż banalna, co otwierająca nieco inną perspektywę na tę filmografię.
Bo choć sama nieustępliwość Pawlikowskiego
w badaniu powojennego pogorzeliska prowokuje obraz filmowca-historyka, jest to obraz zbyt wąski. Po części jest to wątpliwą zasługą debaty publicznej (politycznej), która z "Idy
" uczyniła kolejny z wielkich filmów na temat Holocaustu, a w "Zimnej wojnie
" – obok melodramatycznej historii – dostrzegła nade wszystko krytykę komunistycznego ustroju. Z tak prostolinijnych schematów wyłamuje się jednak "Ojczyzna
". I zapewne to właśnie sprawiło, że na naszym podwórku przeszła przez kina i sferę medialną bez większego oddźwięku.
Chyba właśnie opór "Ojczyzny
" – przed kalkami rodem ze współczesnych, politycznych osi sporu – pozwolił mi spojrzeć na wcześniejsze filmy Pawlikowskiego
przez coś więcej niż pryzmat historyzmu. On sam zresztą po części odsuwa się od takiej perspektywy twierdząc
, że robi filmy o przeszłości po to, by znaleźć coś określonego. Dodałbym: jedynie po to i jedynie projektując wstecz to, co w dalszym ciągu, po dziś dzień żywe i żywo niepokojące. Gdy historyczną realność potraktować jako kostium, tym, co wybija się w tych filmach na plan pierwszy, jest nawet nie tyle katastrofizm, co EGZYSTENCJALIZM – w znaczeniu wydania na pastwę przypadkowości, na pozbawioną sensu tułaczkę, bez jakiegokolwiek stałego punktu oparcia. To ostatnie w nieco mniejszym stopniu odnosiłoby się do "Zimnej wojny
", w szczególności zaś – do "Idy
".
Głównym założeniem egzystencjalizmu takiego, jaki widzimy u Pawlikowskiego
, byłoby to, że tożsamość jest fikcją. Dlatego w historii zakonnicy żydowskiego pochodzenia, na chwilę przed złożeniem ślubów opuszczającej klasztor i mierzącej się z tragicznymi losami jej rodziny, nurtuje go nie sam jej przebieg, lecz to, co po katastrofie. I głównym odkryciem Idy będzie to, że świata już nie ma, a zastąpił go chroniczny stan wysiedlenia: z historii własnej i historii najbliższych, z tradycji, religii, miejsca, języka – z tożsamości.
Przekłada się na to przerwanie więzi ze światem oraz innymi. Dlatego w ostatniej scenie "Idy
" – jak podejrzewamy – bohaterka powraca do klasztoru, bolesność dryfowania bez początku i końca łagodząc stanem izolacji, chwilę wcześniej zaś odrzucając możliwość relacji miłosnej. Tej ostatniej – jako stałego punktu odniesienia – rozpaczliwie chwyta się dwójka głównych bohaterów "Zimnej wojny
". Jednak i tutaj, ponownie, jedyną stałą okazuje się ruch; konieczność ciągłego przekraczania granic przez "dwójkę serduszek", którym przyszło egzystować w świecie bez miejsca dla ich uczucia. W świecie, który ostatecznie trzeba – jak Ida – opuścić, w finale filmu niesmacznie hieratycznym, a jednak wymownym co do pesymizmu Pawlikowskiego
, raz jeszcze wysyłającego ludzi precz jak najdalej od świata.
Ten brak i to poczucie bycia w zawieszeniu Pawlikowski
wyzyskuje na różne sposoby. Intensywne zbliżenia i ciasne ramy kadrów, jak gdyby więżące protagonistów. Mało czytelne cięcia montażowe; również poprzez czarno-biały obraz – neutralizujący konkret, "prozaiczność", a wzmacniający wrażenie pustki. Nawet tak częste wykorzystywanie sekwencji taneczno-muzycznych ma tu podłoże egzystencjalistyczne: jako momentów stanu zawieszenia – skazania na duchowy letarg lub też zassania przez jazgot i wir świata. W obu przypadkach nic nie jest tu stałe, określone, pewne.
To wszystko składa się na manieryzm filmowego języka Pawlikowskiego
; wrażenie w pełni zamierzonej stylizacji. Za jej cel najczęściej przyjmuje się dzieła Polskiej Szkoły Filmowej. Połączenie z pewnością uzasadnione, jednak już biografia Pawlikowskiego
– razem z rodzicami za młodu zmuszonego do opuszczenia Polski i skazanego na transnarodową tułaczkę – sugerowałaby, że reżyserowi "Lata miłości
" może być dalej niż bliżej do narodowej mitologii i przedkładania publicznego nad prywatne, nawet jeśli widać tu estetyczne powinowactwa z Wajdą
czy Hasem
. Pawlikowski
pewien czas mieszkał we Włoszech, a jako artysta wyrastał w Anglii (w latach 90. tworząc dokumenty dla BBC, następnie zbierając w tej stacji pierwsze szlify w kinie fabularnym). Gdy więc jako dzieło-patrona dla sportretowania losów Idy Pawlikowski
określa "Żyć własnym życiem
" Godarda
– nie zaś dowolny obraz czy to polski, czy brytyjski, czy jeszcze inny, poruszający temat Zagłady – nie musi to wcale tak dziwić. Obu twórców łączy coś więcej niż fetyszyzacja czarno-białych ujęć postaci skąpanych w dymie papierosowych obłoków. Jest to właśnie egzystencjalizm: ogląd jednostki jako produktu okoliczności – jako pozbawionej możliwości wolnego wyboru w świecie, który Idzie pozostaje jedynie opuścić, a który Nanę z "Żyć własnym życiem
" morduje.
Zapewne to przywilej bycia twórcą względnie odległym od wszelkich kulturowych czy narodowych treści sprawił, że duchowość Pawlikowskiego
jest tak mało polska. W Trylogii Powojnia ujawnia się co innego: fascynacja religijnością prawosławia i Wschodem, przejawiająca się już w jego okresie dokumentalistycznym, gdy kręci filmy w Rosji i o Rosji – o słynnym pisarzu Wienedikcie Jerofiejewie; o prawnuku Dostojewskiego
; o rosyjskim nacjonaliście prowadzącym kampanię wyborczą. Także fabularne "Ostatnie wyjście
" skupia się na losach rosyjskiej imigrantki. Jednak co innego niż dobór postaci jest tu kluczowe, mianowicie – iście wschodnia krytyka naszej ery i stojąca w kontrze do niej potrzeba doświadczenia misterium.
To ona stoi za uczynieniem Idy ikoną – efemerycznym obiektem sakralnym, w którym mieści się niewinność nieprzystająca do tego świata. To stąd finałowi "Zimnej wojny
" tak blisko do "Zbrodni i kary" oraz chrześcijańskiego egzystencjalizmu Dostojewskiego
. To dlatego stale obecne w tej twórczości jest poszukiwanie wyjścia poza – profanum, politykę – i powrotu do stanu sprzed – sprzed katastrofy, sprzed nowoczesności. Jak w przypadku otwierającego "Zimną wojnę
" etnograficznego ujęcia, w którym ludowy pieśniarz prezentuje prymitywną melodię – odprysk tradycji w dalszych partiach filmu zduszonej przez ciężar nowoczesnej państwowości i ukazane w filmie powstanie zespołu "Mazowsze".
To stąd bierze się też – last but not least
– fascynacja ruinami. Nie tylko, lecz przede wszystkim tymi o znaczeniu sakralnym: kościołami czy cerkwiami. W Pawlikowskim
znajdziemy sporo z Tarkowskiego
. Choć nie jest tak skrajnie kontemplacyjny, jak twórca "Nostalgii
", również u niego w centrum stoi krytyka odwrotu od duchowej strony człowieczeństwa. Tę optykę i tę tradycję mógł względnie swobodnie Pawlikowski
wybrać, przedkładając medytację nad akcję, milczenie i gest nad rozgadanie, co zresztą odróżnia go od polskich reżyserów en masse
, lubujących się w rozbudowanych dialogach oraz teatralnej afektacji.
A jednak to nie wszystko to samo i tam, gdzie modernistyczne z ducha ambicje Tarkowskiego
popychały go do kręcenia monstrów pokroju "Andrieja Rublowa
", Pawlikowski
odmawia i zamiast tworzyć dzieła "wielkie", kręci ni to poematy, ni to nokturny czy parabole. Opowiadania, nie powieści. Wracamy do kwestii metrażu – nie wielkości, nie aspiracji – z pytaniem: dlaczego? Dlaczego te filmy są tak krótkie? Możliwością, do której jest mi najbliżej, byłoby to, że po katastrofie, nawet wiele lat po niej – będąc tak głęboko uwikłanymi w szkodliwe skutki nowoczesności, naoglądawszy się i naczytawszy dziesiątek, setek dzieł krytykujących ten czy tamten aspekt naszej epoki, dzieł o totalitaryzmach, o Śmierci Boga, o kapitalizmie – właściwie nie da się już zbyt wiele powiedzieć. Poczuć – owszem, lecz nie opowiedzieć. O TYM WŁAŚNIE "MÓWIŁBY", TO DEMONSTROWAŁBY NAM PAWLIKOWSKI
.
Przenieść na ekran postać Manna
tylko po to, by stworzyć "dzieło mniejsze" – fabułę zamknąć na przestrzeni kilku dni, a czas projekcji w przeszło 80 minutach – jest oznaką wysokiego stopnia odwagi, wręcz buty. "Ojczyzna
" jest pod pewnym względem biopikiem idealnym – właśnie dlatego, że de facto nim nie jest. Czegoś podobnego próbowała niedawno Agnieszka Holland
. Różnica między "Franzem
" a "Ojczyzną
" polegałaby na tym, że Pawlikowski
nie symuluje niemożliwości opowiedzenia historii pisarza, jednocześnie ją opowiadając – jak czyni to Holland
. "Ojczyzna
" opowiada, lecz biorąc wyimek, nie całość: nie Franza, nie Tomasza, lecz Manna-jako-figurę. I stąd – już po obejrzeniu "Ojczyzny
" – trudno właściwie orzec, co Pawlikowski
sądzi na temat autora "Czarodziejskiej góry". Nie pada przed nim na kolana – czy to pełen lęku, czy uwielbienia. A zamiast nie-opowiadać historii pisarza, opowiada historię kilkorga ludzi – Manna
i dwójki jego dzieci – uwikłanych w dramat w rzeczy samej egzystencjalistyczny.
W tym dramacie powtarza się więc wszystko, o czym była mowa wcześniej: potrzeba sacrum; poszukiwanie tego, co poza współczesną cywilizacją; fiksacja na punkcie granic i braku określenia. Rzec by się chciało: dlaczego miałoby to nas – tym bardziej, że zaserwowane po raz trzeci – jakkolwiek pobudzać? W ogóle pojęcie bycia-po-katastrofie jest pewnym anachronizmem, podobnie jak egzystencjalizm – przywilej garstki intelektualistów drugiej połowy XX-wieku.
Świeżość, a zarazem przewaga "Ojczyzny
" nad poprzednimi filmami polegałaby na tym, że do gry wkracza nie tyle polityka – obecna już w "Idzie
" i "Zimnej wojnie
" – lecz polityczność. Pawlikowskiemu
udaje się dodać bliższy (żywemu) ciału konflikt; odsłonić z własnymi lękami. Coś ściska, coś nieprzyjemnie, znajomo-nieznajomo brzmi czy wygląda. Jest to widmo katastrofy unoszącej się współcześnie nad Europą; a także widmo nihilizmu.
Opowiastka o parze Mannów przejeżdżających przez Niemcy Zachodnie i Wschodnie – przyglądających się światu rozrywanego przez kolejne podziały, tezy i antytezy – staje się matrycą nie dla tragizmów II wojny światowej, lecz powojennego poczucia bezsensu oraz stanu osłupienia, w którym pozostaje jedynie przyglądać się ruinom. "To film bezradności" – stwierdził sam reżyser. I rzeczywiście, tym razem naprawdę czuć lęk i rezygnację – gdzieś wześniej zagubione w konwencji melodramatu ("Zimna wojna
"); niewybrzmiewające do końca przez ciężar Holocaustu (“Ida
"). Wątki z poprzednich filmów zyskują w "Ojczyźnie
" tyleż na czytelności, co sile rażenia: dramat zimnej wojny (mówiąc dzisiejszym językiem: dramat polaryzacji) ujawnia się ostatecznie jako dramat bycia nie u siebie: bez ojczyzny, bez własnego życia. I jednych prowadzi do odebrania sobie tegoż życia (Klaus), innych do skierowania spojrzenia ku sferze wykraczającej ponad doczesność egzystencji (Erika i Thomas).
Bo ostatecznie tym, co według Pawlikowskiego
jest w stanie uratować życie jest to, co poza nim. Lub przed nim. Tym bardziej może dziwić stwierdzenie Iwony Kurz w recenzji
filmu dla "Dwutygodnika", iż reżyser nie tyle nawet nie proponuje odpowiedzi (to nie musiałby być zarzut), ile nie do końca jest jasne, jakie pytania stawia […]
. Powiedziałbym, że jest zupełnie na odwrót: odpowiedzi Pawlikowskiego
– być może rozczarowujące – są takie same, jak zawsze. Za to pytania "Ojczyzna
" zdecydowanie stawia: o sens i jego brak; o wiarę – czy o nadzieję. Rzecz w tym, że są one dość abstrakcyjne, a przede wszystkim – transmitowane na poziomie emocji, nie słowa. Raz jeszcze: opowiedzieć współcześnie wiele się nie da – mówi, pokazuje Pawlikowski
. Można jedynie próbować coś poczuć – jak Mann w finale filmu.
Właśnie ta subtelność sprawiałaby, że Pawlikowski
jest twórcą względnie nieprzystępnym. I nie chodzi o "przeintelektualizowanie" – jego filmy nie są przecież zawiłe, a sam walor estetyczny – ze zdjęciami Łukasza Żala
na czele – kompensuje wiele z obecnej w tych obrazach dawki nadęcia. Rzecz raczej w braku punktu zaczepienia. Tym, co charakteryzuje tę trylogię, byłby dystans – do przedstawianego świata, do postaci, do prostych odpowiedzi. Brak w tym toporności czy symbolizmu. Dystans ten w ogóle jest czymś szerzej zakrojonym i przekłada się na osobność innego rodzaju.
Jeśli bowiem dowiedzieliśmy się z "Ojczyzny
" czegoś na temat samego Pawlikowskiego
, to tego, że nigdy nie będzie "naszym" reżyserem. Chodzi nie tylko o odmienność stylu, repertuar środków – w skrócie – o poetykę. Nie tylko o niepełną przynależność do polskiej kultury. I z pewnością nie o to, że kręci filmy o Niemcach, a nie o Polakach. To ostatnie jest jednak jakoś wymowne i jeśli jego postaci są zawsze w pewien sposób poza, to nie inaczej jest z samym reżyserem: mało swojskim, bo stale kierującym wzrok w stronę uniwersalnego. Pawlikowski
pozostaje twórcą bezojczyźnianym – jeśli już, to bardziej europejskim niż polskim, a na dodatek wyjętym z innego czasu. Gdy spojrzeć na jego listę 14 najlepszych filmów wszech czasów, znajdziemy tam co prawda jeden polski twór – "Popiół i diament
" – lecz tylko dwa filmy nakręcone po 1980 roku, w tym zaledwie jeden XXI-wieczny ("Mulholland Drive
" Lyncha
– rok 2001).
Niewspółczesny jest nade wszystko ten artyzm. I choć nawet wtedy, gdy Pawlikowski
wybiera konwencję epicką – jak w "Zimnej wojnie
" – i zamiast obrazu epickich rozmiarów tworzy "dzieło mniejsze", konsekwentnie wyznając zasadę, że epoka tych "większych" bezpowrotnie minęła, to niewątpliwie aspiracje są tu te same, co sprzed czasu katastrofy farmaceutów – Z NATURY TYCH MISTRZOWSKICH, WYSOKICH. Niewspółczesnych właśnie. I nieprzypisanych do tego czy tamtego doczesnego miejsca; do tej czy tamtej ojczyzny. Pawlikowski
może więc otrzymywać w Polsce wszelkie możliwe laury – może być o nim głośno w naszych mediach, gdy i jeśli "Ojczyzna
" otrzyma oscarową nominację – lecz nigdy nie stanie farmaceutą leczącym nasze rany; nigdy nie będzie wielkim, polskim twórcą narodowym.