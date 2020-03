RAPORT: Czy koronawirus pożre kino?

Getty Images © Anadolu Agency



Miniony weekend nie pozostawił złudzeń. Tylko jeden film, wchodzący na ekrany w 50 krajach, przekroczył w światowym box-office granicę 10 milionów dolarów wpływów. Większość producentów musiała zadowolić się jednocyfrową sumą, notując w wielu przypadkach rekordowe spadki - w niektórych przypadkach - vide- niemal osiemdziesięcioprocentowe. To najgorszy wynik od niemal ćwierćwiecza. A jak przekonują specjaliści, może być jeszcze gorzej, gdyż łańcuszek przekładanych premier zdaje się nie mieć końca.- to tylko niektóre z tytułów, które wypadły z grafiku. Większość podmiotów obawiała się finansowych strat, więc opóźniła kinowy start swoich flagowych produkcji. Tyle, że przy obecnych rozmiarach epidemii oraz jej prognozowanej trajektorii, zapaść ekonomiczna w sektorze kultury jest nieunikniona. Dziennikarze z Hollywood Reporter oszacowali, iż zmagania z koronawirusem mogą kosztować branżę filmową aż 20 miliardów dolarów.- twierdzi Marek Pilarski, badacz rynku i autor bloga Box-Officeowy Zawrót Głowy. Jak słusznie zauważa, Ameryka to wprawdzie centralny, ale tylko jeden z elementów w olbrzymiej sieci naczyń połączonych.Jako że większość masowych imprez - od kluczowych dla promocji gier wideo targów E3 w Los Angeles, po gigantyczny festiwal filmowo-muzyczny SXSW w Austin - zostało odwołanych, wszyscy spoglądają dziś w kierunku Cannes. Festiwal na Lazurowym Wybrzeżu to najważniejsza impreza filmowego świata - nie tylko ze względu na premiery filmów autorstwa uznanych mistrzów, importowany hollywoodzki blichtr oraz prestiżową Złotą Palmę. Cannes oraz przylegające doń targi branżowe są jądrem całorocznego, festiwalowo-dystrybucyjnego obiegu.- mówi Marcin Pieńkowski, dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Horyzonty. Zaś wielkie pieniądze o których wspomina, to budżet na organizację wysokości 32 milionów euro. W rozmowie z Le Figaro, dyrektor imprezy Pierre Lescure, przyznał, że festiwal nie jest ubezpieczony:Jak donoszą reporterzy Variety, Cannes posiada jednak rezerwę finansową, która pozwoliłaby przetrwać festiwalowi przez jeden sezon po ewentualnej anulacji. Pytanie tylko, czy włodarze francuskiego festiwalu będą chcieli z niej skorzystać?mówi PieńkowskiProblemy będą mieć też kiniarze, gdyż, jak słusznie zauważa Pieńkowski, nie będą na szczycie listy rządowych celów (mówiA także kolejne festiwale, ponieważ Cannes jest w tym przypadku pierwszą kostką domina - odwołanie imprez w Wenecji i Toronto może znacząco wpłynąć na kształt całego oscarowego wyścigu i doprowadzić do zaburzenia naturalnego cyklu producencko-dystrybucyjnego.Jako że festiwal wciąż gra na zwłokę, agenci i producenci (od CAA, przez Lionsgate, Miramax, Sierra/Affinity, po Voltage i Wild Bunch) wzięli sprawy w swoje ręce i planują awaryjnie targi w formie wirtualnej. Miałyby przybrać formę skoordynowanych pokazów online, prezentacji dla nabywców oraz wideokonferencji i narad. Wpisowe byłoby w tym przypadku niepotrzebne, z uwagi na cyfrowy charakter "przestrzeni targowej", toteż do stołu - przynajmniej w teorii - mogłoby usiąść o wiele więcej podmiotów. Jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy w kolejnych tygodniach.W Europie członkowie branży filmowej (w tym przedstawiciele PISF-u) szukają już pomocy u Komisji Europejskiej oraz unijnych rządów (piszemy o tym): postulują m.in . wprowadzenie struktur rekompensaty i zapomogi dla dystrybutorów oraz producentów, udrożnienie przepływu treści pomiędzy platformami streamingowami a tradycyjną dystrybucją, system podtrzymywania życia" dla projektów w fazie developmentu, a także zaciskanie pasa w sytuacji, gdy za wstrzymaną produkcję odpowiada nadawca bądź platforma. Złośliwi twierdzą, że doczekaliśmy czasów, w których "śmieciówki", niczym bumerang, zatoczą koło i uderzą decydentów w plecy. Nieco bardziej łaskawi - że to wszystko pobożne życzenia. Ale wszyscy zgodnie podkreślają, że w obecnej sytuacji trudno, by mniejsze przemysły filmowe poradziły sobie bez jakiejkolwiek formy instytucjonalnego wsparcia - zwłaszcza w krajach, gdzie w mocy jest ustawa o kinematografii.Tego samego zdania jest współwłaściciel Aurum Film, producent m.in przekonuje. I dodaje w kontekście apelu do Komisji Europejskiej:Wspomniane działania dyrektora Śmigulskiego to póki co powołanie zespołu kryzysowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele rodzimej branży (z Bodzakiem włącznie). Pierwszym zadaniem wydaje się ewidencja strat poniesionych przez kiniarzy i oszacowanie ich dalszej skali. Wszystko zależy od tego, ile potrwa pandemia. Ale jak przekonuje Bodzak -Co zatem czeka na nas w perspektywie kolejnych tygodni i miesięcy? Na razie wszystkie kluczowe premiery marca i kwietnia zostały przesunięte przez hollywoodzkie wytwórnie na późniejsze terminy. Czy podobny los spotka superprodukcje, które miały trafić do kin w maju i czerwcu?- twierdzi PilarskiNieco spokojniejsi wydają się organizatorzy lokalnych festiwali. Doc Against Gravity ma nowy, wrześniowy termin, niezależna od zagranicznej dystrybucji Gdynia to wciąż pieśń odległej przyszłości (temat numer jeden to teraz kryteria i zasady wyboru dyrektora artystycznego), z kolei Pieńkowski uspokaja, że Nowe Horyzonty "działają w swoim trybie" - przynajmniej do końca kwietnia, gdy sytuacja się wyklaruje. Zaznacza jednak, że koronawirus unieważnił dotychczasowy model pracy przy planowaniu imprezy (a także zapraszaniu gości), więc zmiennych jest więcej niż zazwyczaj.prognozujeOdpowiedź na pytanie, czy opanowanie pandemii może zaowocować boomem frekwencyjnym w późniejszych miesiącach, wciąż nie jest łatwa.- twierdzi Pilarski.Bodzak jest jednak mniej optymistyczny:Jedno jest pewne: jako że wszyscy kotłujemy się teraz w czterech ścianach swoich mieszkań, serwisy streamingowe przeżywają rozkwit. W sieci roi się od zestawień polecanych filmów, seriali i programów, a słupki oglądalności popularnych platform szybują w górę. Siłą rzeczy mamy zatem więcej czasu na introspekcję.wyjaśnia psycholożka (SWPS) Martyna Harland -Być moż więc, zamiast pogrążać się w strachu przed zmierzchem cywilizacji, warto wykorzystać ten czas na poszerzanie filmowych horyzontów, nadrabianie zaległości i konfrontowanie się z obrazami, które podsycają uniwersalne lęki - choćby po to, by się tymi lękami oswoić. A jak tego dokonać?- wyjaśnia Harland -Bądźmy zatem jak Batman. Oglądajmy kolejne zagłady cywilizacji, liczmy epidemie, katalogujmy plagi zombie i rozkoszujmy się faktem, że jako pierwsze pokolenie wyrosłe na postapokaliptycznych narracjach, wszystko to już przeżyliśmy. Nie możemy obiecać, że będzie łatwo, ale chyba warto próbować. W końcu, czego jak czego, ale czasu nam teraz nie brakuje.