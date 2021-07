Razer prezentuje nowy headset dla graczy - Barracuda X

Kilka dni temu Razer zorganizował prezentację dla mediów, podczas której pokazał swoje najnowsze produkty. Bezprzewodowe słuchawki douszne Hammerhead True Wireless X, okulary Anzu z wbudowanymi słuchawkami czy nowe kolory znanego graczom headsetu Opus X. Główną zapowiedzią były jednak słuchawki Barracuda X, które działają jednocześnie z pecetami, smartfonami oraz konsolami, i które to słuchawki od paru dni już testuję.Zacznijmy od tego co jest największą (dla mnie) zaletą słuchawek Barracuda X - ich niepozorność. W przeciwieństwie do typowych gamingowych headsetów, które mają przeróżne światełka, kolorowe znaczki i wstawki z pseudo-włókna węglowego (to znajdziecie w innych seriach Razera) te po prostu wyglądają jak zwykłe, czarne słuchawki, szczególnie, że ich mikrofon (Hyperclear Cardioid Mic) można wypiąć i schować. Warto też wspomnieć, że słuchawki ważą raptem 250 gramów, a ich regulacja pozwala na komfortowe używanie przez osobą z niewymiarową dużą głową jak moja.Słuchawki brzmią bardzo dobrze, co jest zasługą driverów Razer TriForce znanych z headsetów BlackShark, jednak tu zastosowano ich wersję 40mm, aby zmieścić je w mniejszej obudowie. Już po wyjęciu z pudełka w słuchawkach czuć mocno zaznaczone niskie tony, co od razu przypomniało mi Beats Studio 3, z których przez długi czas korzystałem. Nie mam też, a właściwie to znajomi, z którymi gram online w " Fallout 76 " nie mają żadnych zastrzeżeń do mikrofonu, a wręcz stwierdzili, że brzmię na nich lepiej niż na Steelseries Arctis 7X, na których grałem do tej pory. Nałożona na mikrofon osłonka pozwala dodatkowo zniwelować trzaski i szum z postawionego obok cyrkulatora (bez niego nie da się wytrzymać w takie upały!).Słuchawki są w pełni bezprzewodowe, a dołączony do nich adapter wpinamy w port USB-C urządzenia, na którym chcemy ich używać. Do zestawu dołączono również adapter USB-C do USB-A, tak abyśmy mogli je podpiąć do starszych komputerów czy PlayStation 4. Barracuda X bez problemu zadziałały ze Switchem, MacBookiem, PS4 i smartfonem z Androidem. Problem zaczął się jednak, kiedy chciałem je podłączyć do Xboksa Series X - konsola nie wykrywała adaptera i jedyną opcją było wpięcie ich dołączonym kablem 3,5mm do pada. Nie jest to może jaką wielka niedogodność, jednak chciałoby się z bezprzewodowych słuchawek wszędzie korzystać bezprzewodowo. Domyślam się, że chodzi o jakiś specjalnym Xboksowy protokół, bo wspominane wcześniej Steelseries mają na swoimi adapterze przełącznik XBOX-USB i są wtedy normalnie wykrywane. Nie da się też ich podłączyć do iPhone’a, ze względu na brak portu USB-C. Zapytałem podczas prezentacji czy planowana jest wersja słuchawek z bezprzewodową obsługą Xboksów, jednak odpowiedź jaką otrzymałem to „jesteśmy otwarci na sprawdzenie tego, jeśli będzie duże zainteresowanie taką wersją”. Zawsze zostają o połowę droższe Razer Kaira Pro.Barracuda X rozwiązują mój problem, który od zawsze miałem z gamingowymi sprzętami - wyglądają tak, że można w nich wyjść poza swoją jaskinię gracza. Są lekkie, trzymają ponad 20 godzin na jednym ładowaniu, a niewielki adapter pozwala na komfortowe używanie z ich z Nintendo Switchem, którego zawsze zabieram ze sobą wychodząc z domu. Szkoda tylko tego braku współpracy bezprzewodowej z Xboksami, no ale z drugiej strony - nie można oczekiwać wszystkiego, za niecałe 100 euro.