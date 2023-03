Rozmawiamy z Bellą Ramsey i Storm Reid o 7. odcinku "The Last of Us"

***

Storm Reid i Bella Ramsey w "The Last of Us"

Wielki fInał " The Last of Us " wciąż przed nami. A za nami – kameralna adaptacja wybitnego dodatku do gry, czyli " Left Behind ". Siódmy odcinek serialu opowiadający o traumatycznym wydarzeniu z przeszłości Ellie oraz o jej związku ze świeżo upieczoną członkinią Świetlików, Riley wzbudza niemałe kontrowersje. W rozmowie z Michałem Walkiewiczem Bella Ramsey (Ellie) i Storm Reid (Riley) opowiadają o wyzwaniach, z którymi musiały zmierzyć się na planie, istotności autorytetu showrunnera przy tak dużej produkcji i bujaniu się po opuszczonym centrum handlowym. Bella Ramsey : Myślę, że chodzi tu o ból, sprawa jest bardzo świeża. W zgodzie z chronologią opowieści minęły jakieś trzy tygodnie, więc rana wciąż jest rozjątrzona. Ellie musi się z tym bólem skonfrontować, bo póki co odcięła tę sferę, nie chce dłubać w tej ranie. Nie chce wracać w to miejsce. Do tego dochodzi kwestia zaufania. Dopiero poznała tych ludzi i nie chce się przed nimi odsłonić. Myślę też, że po prostu wie, jak zareaguje Tess i chce się pławić w tej reakcji. "Masz, jaja siostro" – słyszy. Tak jest! Choć tak naprawdę chodzi o ból. Storm Reid : Myślę, że kluczowa pewnie była niewinność tych bohaterek. I ten rodzaj przyjaźni, który w praktycznie niezauważalny sposób staje się miłością. Na oddaniu tego zależało mi najbardziej. Chciałam być w swoich emocjach autentyczna i świeża. Sprawdzić, dokąd takie podejście zabierze moją bohaterkę. BR : To jest chyba najbardziej bezpretensjonalna forma miłości czy przyjaźni. Jest niedoskonała, wprowadza w zakłopotanie, jest pełna chwil niezręczności. Jak w życiu. Prawdziwość tej relacji była tutaj kluczowa. I chyba nieźle wyraża przesłanie całego serialu. To opowieść o tym, że tego rodzaju związki czy emocje mogą przetrwać koniec świata, że nie musimy zostać sprowadzeni do najniższych instynktów. BR : Przeciwnie. Osobiście miałam wielką nadzieję, że " Left Behind " zostanie jakoś włączone w strukturę samego serialu. Poznałam całość dopiero, przygotowując się do roli Ellie. Craig Mazin pisze w piękny, niemal poetycki sposób. Obgryzałam paznokcie, zastanawiając się, kto zagra Riley. Kiedy na pokładzie pojawiła się Storm, bardzo się uspokoiłam. Nie widziałam jeszcze ostatecznej wersji tego odcinka, ale mam nadzieję, że wszyscy go pokochają ( SR : Muszę się zgodzić. Tekst zmiótł mnie z powierzchni ziemi. Nie wiedziałam nic o grze. Nie grałam w nią. Myślę, że to mówi wiele o tym, jak Craig pisze. W jak obrazowy, a jednocześnie przystępny sposób. Świat, który sobie wyobraziłam, był dokładnie tym, który zastałam na planie.BR: Niestety, nie miałyśmy na to ani godziny. Musiałyśmy od razu wskoczyć na głęboką wodę.SR: Ja dostałam scenariusz do lektury, a dwa tygodnie później byłam już na pokładzie samolotu do Calgary.BR: Tak, dla ciebie to był niezły hardkor. Ale wszystko skończyło się dobrze, bo błyskawicznie złapałyśmy dobry kontakt. Jedyny moment, który jakoś podpadał pod wspólne "bujanie się", to ten, gdy razem z reżyserką, Lizą Johnson , szłyśmy po starym centrum handlowym w Calgary zamienionym w plan filmowy. Grałyśmy w gry wideo, zaglądałyśmy w każdy kąt, to była frajda. I chyba tak naprawdę jedyny moment wspólnych przygotowań do pracy na planie.SR: Jeśli chodzi o fizyczne, poprzedzająca finał scena ucieczki była całkiem wymagająca, zwłaszcza od strony kaskaderskiej. Ale koniec końców, moment rozmowy bohaterek w kuchni, gdy dochodzi do jakiejś erozji ich relacji – to było najtrudniejsze. To moment, w którym Riley naprawdę zawiodła Ellie. W którym stało się to, czego prawdopodobnie najbardziej bała się w życiu. Kręcenie tej sceny było fantastyczne. I pewnie najtrudniejsze.BR: Kaskaderka – zdecydowanie. Jeden pokój, cały dzień, męka. Facet, który grał klikacza, pił tylko kolejne energetyki. Jeśli idzie o wyzwania "emocjonalne", tutaj zgodzę się ze Storm. Ta scena była dla mnie cholernie ciężka, zresztą w każdej tego rodzaju scenie jest jakaś presja. Aktorska klasa Storm w tym momencie sprawiła, że trochę się otworzyłam, że popłynęły łzy. O to przecież chodzi – żeby wzajemnie się nakręcać. Moment w finale, w którym bohaterki zdają sobie sprawę, że nie czeka ich żadna przyszłość, również był wyzwaniem. Ale nie takim jak wspomniana rozmowa w kuchni.BR: To była ciekawa zmiana rytmu i tempa. Chodziło o zaakcentowanie niewinności, którą Ellie symbolicznie traci w tym odcinku. Jeśli się nad tym zastanowisz, to bohaterka nie przeszła znowu TAK wiele. Z grubsza tyle, ile wszyscy, którzy przeżyli pandemię grzyba. Jednak to wydarzenie odciska na niej tak duże piętno, że stanowi zwrot w całym jej życiu – Ellie jest zupełnie inna przy osobie, którą kocha i z którą chce przebywać, która rozświetla cały mrok. Ale w tym momencie staje się survivalowcem, hartuje ciało i umysł. Fajnie było się cofnąć, podejrzeć ten rodzaj niewinności i spróbować jakoś ocalić to na ekranie. To był temat odcinka i mój punkt odbicia.SR: To dość skomplikowane. Podchodziłam do tego raczej na zasadzie: "Ok, dwie kochające się dziewczyny – to jest ważne i trzeba to pokazać uczciwie". Natomiast jest to tak naturalne i bezpretensjonalne w życiu, że przecież musi przełożyć się na jakąś ekranową, emocjonalną prawdę. Koniec końców, w tym aspekcie trzeba być przecież wiernym rzeczywistości – i temu jak rzeczywiście działa miłość albo inne uczucia. Choć oczywiście miałam z tyłu głowy, że mówię w imieniu jakiejś mniejszości, która w popkulturze ma często pod górkę.BR: To wiele dla mnie znaczyło. Przede wszystkim dlatego, że wiem, ile to znaczy dla innych ludzi. Lecz ostatecznie, jak powiedziała Storm, chodzi tylko o dwie kochające się osoby i o to, co działa na ekranie. Podobnie z historią Franka i Billa. Myślę, że część widzów się jej po prostu nie spodziewała. Ale dostali ją i najważniejsze, że działa. Tylko to się liczy.BR: Okazja? Zawsze. Z którejkolwiek strony byś na to patrzył, za każdym razem, gdy zmienia się twórca, uczysz się czyjegoś świata i czyjejś wrażliwości. Czasem bywało to szalone, co miesiąc pracowaliśmy z kimś innym. A jednak " The Last of Us " jest serialem, który naprawdę nauczył mnie szacunku do funkcji showunnera. Jasne, wcześniej, przy " Grze o tron " też mieliśmy showrunnerów, ale z racji skali tutaj było zupełnie inne podejście. Craig był z nami na planie cały czas i aktywnie dbał o to, by wszystko się spinało, kleiło, by całość spajała jakaś nadrzędna wizja. Sam przyznasz, że trudno czegoś takiego nie docenić.Myślę, że głównie za to, jak opowiadamy o miłości. To banał, ale naprawdę chodzi tu o ludzi. Nie o zainfekowanych, nie o konwencję zombie horroru, ale o ludzi. I o związki między nimi. Skomplikowane, wielowymiarowe. I prowadzące tych ludzi w zaskakujące – dosłownie i metaforycznie – miejsca.