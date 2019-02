[Michał Oleszczyk] $groupName $groupNameCode

REACTION SHOT

Podziel się

Ta luźna adaptacja "Białych nocy" Dostojewskiego pozostaje najlepszym bodaj filmem Jamesa Graya, w którym wielu upatrywało najwybitniejszego kontynuatora tradycji autorskiej Nowego Hollywoodu lat 70. XX w.

Dla samego Graya byli "Kochankowie" rodzajem nostalgicznego powrotu – nie tylko do własnego brooklyńskiego dzieciństwa, ale i do debiutanckiej "Małej Odessy". Michał Oleszczyk

Poza wszystkim innym, "Kochankowie" są jednym z najpiękniejszych filmów nowojorskich, jakie nakręcono. Michał Oleszczyk

Ta luźna adaptacja "Białych nocy" Fiodora Dostojewskiego pozostaje najlepszym bodaj filmem reżysera, w którym wielu upatrywało (bądź wciąż upatruje) najwybitniejszego kontynuatora tradycji autorskiej Nowego Hollywoodu lat 70. XX wieku. Mimo że artystyczna i kasowa porażka najambitniejszego jak dotąd filmu Graya z 2016 roku – boleśnie nadszarpnęła tę wiarę (powszechniejszą, dodajmy, na Starym Kontynencie, niż w ojczyźnie twórcy),pozostają kryształowo czystym przykładem filmu spełnionego, a zarazem klejnotem wciąż za mało znanym i nie dość cenionym. Dość powiedzieć, że kreacja Joaquina Phoenixa – godna wszelkich nagród i momentami osiągająca psychofizyczną intensywność, na jaką wcześniej wspiął się chyba wyłącznie Marlon Brando w "Na nadbrzeżach" (1954) – nie została doceniona przez żadne gremium branżowe, zbierając wyłącznie nominacje od zrzeszeń krytyków filmowych. Tymczasem, oglądana po latach, jest to wciąż jedna z najmocniejszych kreacji kina amerykańskiego w nowym stuleciu: cała zbudowana na kontraście rozdzierająco bebechowatej, wsobnej depresji z próbami jej fizycznego przełamania przez niezdarne, desperackie ruchy chłopca wrzuconego w starzejące się ciało.Dla samego Graya bylirodzajem nostalgicznego powrotu – nie tylko do własnego brooklyńskiego dzieciństwa, ale i do debiutanckiej(1994), osadzonej w mafijnym świecie Brighton Beach, gdzie wpływy żydowskie i rosyjskie wytworzyły jedyną w swoim rodzaju kulturę: jednocześnie wielkomiejską i kurortową; smaganą falami Atlantyku i zawieszoną między piaszczystym "boardwalkiem", knajpami serwującymi bliny a widocznym na horyzoncie parkiem rozrywki Coney Island – stanowiącym symboliczny kres nowojorskiego snu, o który regularnie rozbijali nos filmowi marzyciele, począwszy od(1928) Paula Fejosa , na bohaterce Allenowskiego(2017) jak dotąd skończywszy.W tej to właśnie scenerii, której etniczny posmak jest ewidentny choćby w bogactwie knajpek noszących rosyjskie nazwy – jak obecna w filmie Tatiana czy popularna Skovorodka – osadził Gray swoją wersję Marzyciela z literackiego oryginału, mieniąc go Leonardem i czyniąc zeń potomka drobnych żydowskich przedsiębiorców: liczących na to, że ich syn poślubi Sandrę ( Vinessa Shaw ), córkę zaprzyjaźnionego klanu, gwarantującą bezpieczeństwo i ciągłość (tradycji, kapitału i kultury). Mimo że między Leonardem a Sandrą romans raczej się nie kroi, bo dwubiegunowy samotnik jeszcze nie doszedł do siebie po próbie samobójczej w zimnych wodach Sheepshead Bay (stanowiącej pokłosie klęski związku wcześniejszego), a Sandra zdradza swą landrynkową niewinność ciut nadmiernym ukochaniem(1965), to jakieś postępy jednak są – do czasu, kiedy do mieszkania w tym samym budynku nie wprowadza się seksowna blondynka Michelle ( Gwyneth Paltrow ), stanowiąca nie tylko fizyczne i kulturowe zaprzeczenie Sandry (jest blondynką pochodzącą ze "starych pieniędzy" protestanckich, a zatem fetyszyzowaną przez żydowskich mężczyzn "shiksą", od których roi się między innymi w powieściach Philipa Rotha), ale na dodatek emanuje aurą szukającej pomocy ofiary (wpierw ojca, a następnie zamożnego kochanka, granego przez Eliasa Koteasa ). Leonard zakochuje się w Michelle bez pamięci, jednocześnie tłumiąc w sobie to uczucie jako "niemożliwe" i uruchamiając mechanizmy aberracyjnego spełniania pragnień – przede wszystkim poprzez podglądanie Michelle w jej mieszkaniu, którego okna znajdują się po drugiej stronie (wysoce hitchcockowskiego) podwórza. W miarę rozwoju akcji kamera Joaquina Baca-Asayego przemierza studnię tego podwórza wielokrotnie, zawsze podążając za wygłodniałym wzrokiem Leonarda i ani razu nie gwałcąc świętości skąpanego w złotej poświacie mieszkania Michelle – tj. dopóki jego progu nie przekroczy sam Leonard, w obrzydłej roli aseksualnego kumpla-pocieszyciela (w której obsadza go adorowana przezeń kobieta).Tematem opowiadania Dostojewskiego – po które przed Grayem sięgali z pewnym powodzeniem i Visconti , i Bresson — jest nie tylko asymetria uczuć, owocująca złamaniem nadwrażliwego serca, ale przede wszystkim skłonność męskiej wyobraźni do dokonywania siedmiomilowych skoków tam, gdzie głód uczucia spotyka się z fantazją jego błyskawicznego spełnienia. Marzyciel Dostojewskiego obsadza puste miejsce w swej udręczonej miłosnej wyobraźni postacią Nastieńki, dla której pragnie być zarazem kochankiem i zbawcą. Dokładnie tak samo jest z Leonardem, rozpoznającym w obecnym kochanku Michelle cynicznego gracza i pragnącym zająć jego miejsce, mimo że nie ma kobiecie do zaoferowania nic poza intensywnością własnej fantazji miłosnej. Okołopolarne "białe noce" zostają u Graya zastąpione niezwykle przejmującymi ujęciami bladego świtu na brooklyńskich dachach, na które Michelle wzywa Leonarda, by ten dyskutował z nią szczegóły jej miłosnego udręczenia u boku innego mężczyzny. Scena erotyczna, do jakiej w końcu między Leonardem a Michelle na owym dachu dochodzi, jest jedną z najbardziej rozpaczliwych i odpychających w całej historii kina – Gwyneth Paltrow Joaquin Phoenix wchodzą tu na wyżyny subtelnie wygranej odrazy wobec siebie samych, w której odmętach przepada jakakolwiek nominalna rozkosz.Poza wszystkim innym,są jednym z najpiękniejszych filmów nowojorskich, jakie nakręcono – i jednym z ostatnich, w których przeciwstawienie "aspirującego" Brooklynu i uświęconego magiczną konsumpcją Manhattanu wypada tak czysto i bezpretensjonalnie. (Im dalej od krachu ekonomicznego roku 2008, tym trudniej o szlachetną idealizację miasta, w którym ceny najmniejszej klitki szybują w rejestrach dostępnych tylko najbogatszym.) Leonard jest zwierzęciem Brooklynu, znającym każdą lokalną pizzerię jak Tony Manero z(1977) – i podobnie jak Tony pozostaje on zapatrzony w połyskujący erotycznym blaskiem Manhattan, odwiedzany przezeń niemal wyłącznie w celach związanych z Michelle. Rozdzierająco smutna scena kolacji Leonarda, Michelle i jej kochanka, w trakcie której nasz bohater ma spełnić rolę "najlepszego kumpla" i z pozycji symbolicznego kastrata ocenić, czy Michelle powinna kontynuować romans, jest wprowadzona jednym z najprostszych i najpiękniejszych nowojorskich montaży nowego stulecia – w miarę, jak na ścieżce dźwiękowej rozlewają się smyczki Henryego Manciniego , kamera ślizga się nad okolicami Rockefeller Plaza, by w końcu odprowadzić Leonarda do ekskluzywnego lokalu na skraju Central Parku. Brud wielkomiejskiego metra łączy się w tym filmie z pozłotą nowojorskiego luksusu, a znikająca co rusz za drzwiami wynajmowanych limuzyn Michelle pozostaje zjawiskową ułudą dla brooklyńskiego chłopaka, zamieszkującego pokój zagracony artefaktami wciąż niedomkniętego nastoletniego życia (ze święcącym w nocy na niebiesko akwarium i Kubrickowskim plakatem na czele).Leonard przez większość tego filmu kłamie, zmyśla i gimnastykuje się (czasem dosłownie), byle tylko uniknąć konfrontacji z rezultatami własnych wyborów. Przypomina w tym innego brooklyńczyka: Hermana Brodera z(1989) według Singera, którego duch unosi się nad przypowiastką Graya. W jednej ze scen tyleż zabawnej, co przejmującej Phoenix dokonuje prawdziwych cudów wyginania ciała w małej przestrzeni: oto Leonard jednocześnie podgląda Michelle przez okno, okłamuje ją przez telefon (rzekomo wciąż leży w łóżku) i unika podsłuchującej za drzwiami wścibskiej matki ( Isabella Rossellini ). W tej jednej scenie Gray mówi więcej o swoim niezdolnym do konfrontacji z rzeczywistością bohaterze, niż mogłyby to uczynić kilometry psychologizującego dialogu. Podobnie mistrzowska jest scena pierwszego miłosnego zbliżenia między Leonardem a Sandrą, którego okrutna perwersja polega na tym, że Leonard zabiera Sandrę do łóżka niejako "w zastępstwie" Michelle – wciąż pamiętając jej dotyk sprzed kilku godzin, wciąż słuchając składanki arii operowych kupionych z jej inspiracji (Pavarotti śpiewa tu otwierającą arię z "Cavalleria Rusticana") – i odwracając głowę w stronę jej okna w sekundę po tym, jak ubrana po seksie Sandra oznajmia mu, że "sama się odprowadzi".Do dziś nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten film lepiej się nie sprzedał i nie został przyjęty życzliwiej przez krytykę (a był wyświetlany w Konkursie Głównym w Cannes w roku, w którym zwyciężyła Laurenta Canteta ). Wiem jednak, że od czasu do czasu trafiam na równie żarliwych, co ja sam, entuzjastów tego tytułu – i że na podobną czystość melodramatycznego tonu połączonego z liryczną melancholią musiałem zaczekać aż do(2016) Barry'ego Jenkinsa