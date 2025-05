Kevin Bacon bez hitu. Amazon kasuje serial "Łowca nagród"

Kevin Bacon nie sprawdził się jako pogromca demonów

Zwiastun serialu "Łowca nagród"

to serial opowiadający o przygodach Huba Hallorana, kiedyś gwiazdy muzyki country, który teraz przejął rodzinny biznes łapania przestępców. W pierwszym odcinku widzowie byli świadkami brutalnej śmierci Huba.Jak się okazało, był to początek historii, a nie jej koniec. Hub trafił do piekła, skąd natychmiast wrócił na Ziemię. Diabeł chce, by na jego zlecenie łapał zbiegłe z piekła demony. Ścigając te demony z pomocą i na przekór swojej skłóconej rodzinie, Hub dowiaduje się, jak jego własne grzechy skazały jego duszę na potępienie, co popycha go do poszukiwania drugiej szansy na życie w miłości i w rytm muzyki country.Twórcą serialubył Grainger David . Wśród jego producentów znalazł się sam właściciel Blumhouse Jason Blum W tytułowej roli pojawił się Kevin Bacon . Partnerowali mu zaś: Jennifer Nettles Amazon nie podał co prawda powodów swojej decyzji, ale nie trudno się jej domyślić.nie miał wysokiej oglądalności. W zestawieniu Nielsena zadebiutował na 9. miejscu, a już tydzień później wypadł z listy.