"Łup": zwiastun. Matt Damon i Ben Affleck w policyjnym thrillerze Netfliksa

W sieci zadebiutował zwiastun dreszczowca "Łup" z Mattem Damonem i Benem Affleckiem w rolach głównych. Film w reżyserii Joe Carnahana ("Drużyna A", "Przetrwanie") zadebiutuje na platformie Netflix 16 stycznia.
"Łup": zwiastun
"Łup": o filmie
"Łup
" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia grupy policjantów z Miami. Bohaterowie odkrywają w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, wszystko staje się wątpliwe – i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.
O tym, jak bohaterowie mierzą się z presją i moralnymi dylematami w filmie mówią sami aktorzy. - W Miami policja musi policzyć pieniądze na miejscu, żeby upewnić się, że nie dochodzi do oszustw. Prawdopodobnie należą one do bardzo niebezpiecznych ludzi, którzy w każdej chwili mogą po nie przyjść. Trzeba szybko myśleć o obronie swojej pozycji – mówi Matt Damon. – To rodzi pytanie: co robisz, gdy stajesz twarzą w twarz z tak ogromną pokusą – wzięcia tych pieniędzy dla siebie? Co to w praktyce oznacza? Jak to jest zobaczyć to z bliska? I w końcu – komu naprawdę możesz zaufać? – dodaje Ben Affleck.
Obok Damona i Afflecka w produkcji Netflixa występują Steven Yeun
, Teyana Taylor
, Sasha Calle
, Catalina Sandino Moreno
, Scott Adkins
oraz Kyle Chandler.