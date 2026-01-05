Newsy Filmy Multimedia "Łup": zwiastun. Matt Damon i Ben Affleck w policyjnym thrillerze Netfliksa
"Łup": zwiastun. Matt Damon i Ben Affleck w policyjnym thrillerze Netfliksa

W sieci zadebiutował zwiastun dreszczowca "Łup" z Mattem Damonem i Benem Affleckiem w rolach głównych. Film w reżyserii Joe Carnahana ("Drużyna A", "Przetrwanie") zadebiutuje na platformie Netflix 16 stycznia. 

"Łup" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia grupy policjantów z Miami. Bohaterowie odkrywają w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, wszystko staje się wątpliwe – i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie. 

O tym, jak bohaterowie mierzą się z presją i moralnymi dylematami w filmie mówią sami aktorzy. - W Miami policja musi policzyć pieniądze na miejscu, żeby upewnić się, że nie dochodzi do oszustw. Prawdopodobnie należą one do bardzo niebezpiecznych ludzi, którzy w każdej chwili mogą po nie przyjść. Trzeba szybko myśleć o obronie swojej pozycji – mówi Matt Damon. – To rodzi pytanie: co robisz, gdy stajesz twarzą w twarz z tak ogromną pokusą – wzięcia tych pieniędzy dla siebie? Co to w praktyce oznacza? Jak to jest zobaczyć to z bliska? I w końcu – komu naprawdę możesz zaufać? – dodaje Ben Affleck.


Obok Damona i Afflecka w produkcji Netflixa występują Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins oraz Kyle Chandler. 

