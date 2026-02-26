"Ślubne wojny": Emma Roberts gwiazdą serialowego rebootu

Platforma Peacock ogłosiła prace nad nową odsłoną "Ślubnych wojen". Gwiazdą powstającego serialu będzie Emma Roberts. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Ślubne wojny" nadchodzą. Co wiemy o nowym serialu?
Producenci opisują serialowe "Ślubne wojny" jako świeżą, luźną reinterpretację filmu z 2009 roku. Nad scenariuszem pracuje Sascha Rothchild
. Jak podaje The Hollywood Reporter, nie będzie to historia konkurujących ze sobą panien młodych, lecz dwóch planerek ślubnych. W jedną z nich – która po przeprowadzce z dużego miasta do niewielkiej miejscowości w Karolinie Północnej zaczyna zażarcie konkurować z lokalną planerką – wcieli się Roberts
. Konflikt dwóch kobiet ma szybko eskalować i rzutować na całą społeczność.
Gwiazdami oryginalnych "Ślubnych wojen" były Kate Hudson
i Anne Hathaway
. Film nie zyskał pozytywnych recenzji, ale nie najgorzej poradził sobie w box offisie – na całym świecie zarobił 115 milionów dolarów.
Ostatnie role Emmy RobertsEmmę Roberts
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "American Horror Story: Oczekiwanie
", a także filmach "Czy to przeznaczenie
", "Czym jest miłość?
", "Madame Web
" i "Nowa w kosmosie
". Aktualnie jej filmografię zamyka animacja "Saurus City", w której użycza głosu jednej z bohaterek.
