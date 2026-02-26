Newsy Seriale "Ślubne wojny": Emma Roberts gwiazdą serialowego rebootu
"Ślubne wojny": Emma Roberts gwiazdą serialowego rebootu

The Hollywood Reporter / autor: /
&quot;Ślubne wojny&quot;: Emma Roberts gwiazdą serialowego rebootu
źródło: Getty Images
autor: Carlos Alvarez
Platforma Peacock ogłosiła prace nad nową odsłoną "Ślubnych wojen". Gwiazdą powstającego serialu będzie Emma Roberts.

"Ślubne wojny" nadchodzą. Co wiemy o nowym serialu?


Producenci opisują serialowe "Ślubne wojny" jako świeżą, luźną reinterpretację filmu z 2009 roku. Nad scenariuszem pracuje Sascha Rothchild. Jak podaje The Hollywood Reporter, nie będzie to historia konkurujących ze sobą panien młodych, lecz dwóch planerek ślubnych. W jedną z nich – która po przeprowadzce z dużego miasta do niewielkiej miejscowości w Karolinie Północnej zaczyna zażarcie konkurować z lokalną planerką – wcieli się Roberts. Konflikt dwóch kobiet ma szybko eskalować i rzutować na całą społeczność.


Gwiazdami oryginalnych "Ślubnych wojen" były Kate Hudson i Anne Hathaway. Film nie zyskał pozytywnych recenzji, ale nie najgorzej poradził sobie w box offisie – na całym świecie zarobił 115 milionów dolarów. 

Ostatnie role Emmy Roberts


Emmę Roberts w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "American Horror Story: Oczekiwanie", a także filmach "Czy to przeznaczenie", "Czym jest miłość?", "Madame Web" i "Nowa w kosmosie". Aktualnie jej filmografię zamyka animacja "Saurus City", w której użycza głosu jednej z bohaterek. 

Zobacz zwiastun serialu "American Horror Story: Oczekiwanie"


W "Oczekiwaniu" Emma Roberts wcieliła się w Annę Victorię Alcott – aktorkę, która od lat stara się o dziecko. Wkrótce dochodzi ona do wniosku, że coś sabotuje jej pogoń za macierzyństwem. Przypominamy zwiastun: 


