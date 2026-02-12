"Śnieżka": gigantyczny budżet, olbrzymia strata. Disney ujawnia dane finansowe

Disney zapewne chciałby, żeby te dane nie ujrzały światła dziennego. Ponieważ jednak studio otrzymało finansowanie ze strony władz Wielkiej Brytanii, teraz musi się rozliczyć z wydanych pieniędzy. Brytyjskie prawo wymaga publicznego przedstawienia kosztów i wpływów. Dzięki temu wiemy, jak wielką klapą była "Śnieżka". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Ile Disney stracił na "Śnieżce"? "Śnieżka"
to aktorska wersja jednej z najsłynniejszych animacji w historii kina. Obraz trafił do kin w marcu ubiegłego roku i zarobił na całym świecie zaledwie 205 milionów dolarów.
Przez ostatnie miesiące krążyło sporo spekulacji na temat tego, ile "Śnieżka" przyniosła strat. Nie tak dawno temu World of Reel podawał kwotę 200 milionów dolarów.
Teraz znamy prawdę. I nie jest tak źle, jak twierdził World of Reel. Ale kwota wciąż robi imponujące wrażenie.
Według przedłożonych brytyjskim instytucjom danych całkowity koszt realizacji filmu "Śnieżka" wyniósł 336,5 mln dolarów
. Jest to kwota większa od tej, jaką pochłonęły "Łotr 1
" czy "Strażnicy Galaktyki
".
Nie oznacza to wcale, że aż tyle pieniędzy na produkcję "Śnieżki
" wydał Disney. Dofinansowanie funduszy filmowych Wielkiej Brytanii pokryło 64,9 mln dolarów.
Disney zarobił też na wpływach z box office'u i opłatach pobieranych od kin za prawo do pokazywania filmu. Według wyliczeń Forbes oznacza to, że "Śnieżka" przyniosła stratę w wysokości 168,7 mln dolarów
!
Bajka nie tylko nie sprzedała się w kinach. Została też źle przyjęta zarówno przez widzów jak i krytyków. W efekcie "Śnieżka
" nominowana jest do sześciu tegorocznych Złotych Malin
.
Zwiastun filmu "Śnieżka"