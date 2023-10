Powstała konserwatywna odpowiedź na nową "Śnieżkę" Disneya. Zobacz zwiastun

Announcing Bentkey's first live-action feature film: Snow White and the Evil Queen starring @imbrettcooper pic.twitter.com/HpYoskemAG — Daily Wire (@realDailyWire) October 16, 2023



Jak zapowiada założyciel Daily Wire, a także reżyser, scenarzysta i komentator polityczny Jeremy Boreing to "opowieść o księżniczce i księciu, o pięknie i próżności, o miłości i jej mocy wskrzeszania nas ze śmierci do życia. To nasza własna adaptacja starej baśni".– dodaje Cooper Boreing nie ukrywa, że jego film to odpowiedź na disneyowską " Śnieżkę " z Rachel Zegler , która również ma zadebiutować na ekranach w przyszłym roku. Zdaniem założyciela Daily Wire "Disney będzie narażać dzieci na popularne, lecz destrukcyjne kłamstwa obecnej chwili".- uważa Boreing Disneyowska " Śnieżka " wzbudza niemałe kontrowersje. Z krytyką spotkało się m.in. obsadzenie Latynoski Rachel Zegler jako tytułowej bohaterki, której skóra według oryginału pióra braci Grimm była "biała jak śnieg". Oliwy do ognia dolały wypowiedzi aktorki. Zegler przyznała, że nie podobała jej się klasycznapt. " Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków ". Zdradziła też, iż aktorska wersja filmu ukaże Śnieżkę w nowym świetle.– mówiła we wrześniu w rozmowie z Variety -– podkreśliła w wywiadzie z "Vanity Fair". Z kolei w rozmowach z Entertainment Weekly i Extra TV nie szczędziła słów krytyki dla oryginału: