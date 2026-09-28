Co po "Predatorze"? Dan Trachtenberg pracuje nad nową wersją "Śpiącej królewny"

Dan Trachtenberg ostatnie lata spędził na planach kolejnych odsłon cyklu o Predatorze: "Prey", "Pogromcy zabójców" i "Strefy zagrożenia". Tym większym zaskoczeniem może być projekt, jaki znalazł dla niego Disney.
Nowy projekt Dana Trechtenberga. Co o nim wiemy?
Jak podaje Deadline, Trachtenberg
wyreżyseruje dla Disneya film zainspirowany jedną z klasycznych animacji studia – "Śpiącą królewnę
". Niemający tytułu projekt ma wyznaczyć nowy kierunek klasycznej opowieści. Szczegóły projektu (jak zwykle w takich przypadkach) trzymane są w tajemnicy, ale źródło, na które powołuje się portal, twierdzi, że nie będzie on powiązany z "Czarownicą
", czyli origin story Diaboliny
z Angeliną Jolie
w roli głównej.
Angelina Jolie jako Diabolina w "Czarownicy"
Scenariusz powstanie na podstawie pomysłu Trachtenberga
i Ryana McClendona. Nad tekstem pracują Alex Anfanger
i Dan Schimpf
. Wśród producentów poza Trachtenbergiem
znalazł się m.in. jego stały współpracownik Ben Rosenblatt
, a także Michelle Rejwan
, Jessica Virtue
, Alina Mota i Daria Cercek
.
Skąd znamy Dana Trachtenberga?Dan Trachtenberg
najlepiej znany jest jako twórca horrorów sci-fi: "Cloverfield Lane 10
", "Predator: Prey
", "Pogromca zabójców
", "Strefa zagrożenia
"; wyreżyserował też odcinki seriali "Czarne lustro
" i "The Boys
". Aktualnie pracuje m.in. nad animacją "Freddy the 13th
".
Zobacz zwiastun "Śpiącej królewny"
Animacja "Śpiąca królewna
", będąca adaptacją opowiadania Charlesa Perraulta
, trafiła na ekrany w 1959 roku. W oryginalnej wersji językowej bohaterowie przemówili głosami Mary Costy
(królewna Aurora
), Taylora Holmesa
(król Stefan) i Eleanor Audley
(Diabolina
). Przypominamy zwiastun: