Newsy Filmy Co po "Predatorze"? Dan Trachtenberg pracuje nad nową wersją "Śpiącej królewny"
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Co po "Predatorze"? Dan Trachtenberg pracuje nad nową wersją "Śpiącej królewny"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22%C5%9Api%C4%85ca+kr%C3%B3lewna%22%3A+Disney+szykuje+nowy+film.+Dan+Trachtenberg+%28%22Predator%22%29+za+sterami-168815
Co po &quot;Predatorze&quot;? Dan Trachtenberg pracuje nad nową wersją &quot;Śpiącej królewny&quot;
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
Dan Trachtenberg ostatnie lata spędził na planach kolejnych odsłon cyklu o Predatorze: "Prey", "Pogromcy zabójców" i "Strefy zagrożenia". Tym większym zaskoczeniem może być projekt, jaki znalazł dla niego Disney.

Nowy projekt Dana Trechtenberga. Co o nim wiemy?


Jak podaje Deadline, Trachtenberg wyreżyseruje dla Disneya film zainspirowany jedną z klasycznych animacji studia – "Śpiącą królewnę". Niemający tytułu projekt ma wyznaczyć nowy kierunek klasycznej opowieści. Szczegóły projektu (jak zwykle w takich przypadkach) trzymane są w tajemnicy, ale źródło, na które powołuje się portal, twierdzi, że nie będzie on powiązany z "Czarownicą", czyli origin story Diaboliny z Angeliną Jolie w roli głównej.

Angelina Jolie jako Diabolina w "Czarownicy"

Scenariusz powstanie na podstawie pomysłu Trachtenberga i Ryana McClendona. Nad tekstem pracują Alex Anfanger i Dan Schimpf. Wśród producentów poza Trachtenbergiem znalazł się m.in. jego stały współpracownik Ben Rosenblatt, a także Michelle Rejwan, Jessica Virtue, Alina Mota i Daria Cercek

Skąd znamy Dana Trachtenberga?


Dan Trachtenberg najlepiej znany jest jako twórca horrorów sci-fi: "Cloverfield Lane 10", "Predator: Prey", "Pogromca zabójców", "Strefa zagrożenia"; wyreżyserował też odcinki seriali "Czarne lustro" i "The Boys". Aktualnie pracuje m.in. nad animacją "Freddy the 13th". 

Zobacz zwiastun "Śpiącej królewny"


Animacja "Śpiąca królewna", będąca adaptacją opowiadania Charlesa Perraulta, trafiła na ekrany w 1959 roku. W oryginalnej wersji językowej bohaterowie przemówili głosami Mary Costy (królewna Aurora), Taylora Holmesa (król Stefan) i Eleanor Audley (Diabolina). Przypominamy zwiastun: 


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