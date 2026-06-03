Netflix przygotowuje nową wersję słynnego dramatu sądowego

"… I sprawiedliwość dla wszystkich" – dramat sądowy Normana Jewisona z Alem Pacino w roli głównej – doczeka się odświeżonej wersji. Projekt powstaje dla Netfliksa. Za produkcję będzie odpowiadać Sony Pictures Television – siostrzana firma Columbia Pictures, czyli dystrybutora oryginału z 1979 roku.
"… I sprawiedliwość dla wszystkich" jako serial Netfliksa
Serialowe "… I sprawiedliwość dla wszystkich"jest na wczesnym etapie rozwoju. Za scenariusz odpowiadać będą Jeremy Miller
i Dan Cohn
, którzy mieli już okazję współpracować przy serialach "Boston Public
" i "That Was Then
". Mają oni pełnić także obowiązki producentów wykonawczych. Projekt opisywany jest jako historia idealistycznego prawnika, którego zmagania ze skorumpowanym systemem doprowadzają do załamania.
Al Pacino i John Forsythe w filmie "... I sprawiedliwość dla wszystkich"
Bohaterem oryginału z 1979 roku był grany przez Ala Pacino
młody prawnik Arthur Kirkland. Podejmuje się on obrony mężczyzny zatrzymanego z powodu błahego wykroczenia drogowego. Jego klient trafia do aresztu, a następnie, w wyniku procesu prowadzonego przez surowego sędziego Fleminga (John Forsythe
), zostaje niesłusznie skazany. Kirkland, który wierzy w sprawiedliwość i uczciwość procesu, podejmuje się nierównej walki z systemem reprezentowanym przez Fleminga.
"... I sprawiedliwość dla wszystkich" w programie Na skróty
Rola w "... I sprawiedliwość dla wszystkich
" przyniosła Alowi Pacino
nominację do Oscara. Przypominamy archiwalny odcinek programu Na skróty, w którym opowiadamy o filmie: