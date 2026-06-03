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Netflix przygotowuje nową wersję słynnego dramatu sądowego

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https://www.filmweb.pl/news/%22...+I+sprawiedliwo%C5%9B%C4%87+dla+wszystkich%22%3A+Netflix+pracuje+nad+remakiem+s%C5%82ynnego+dramatu+z+Alem+Pacino-166929
Netflix przygotowuje nową wersję słynnego dramatu sądowego
źródło: materialy promocyjne
"… I sprawiedliwość dla wszystkich" – dramat sądowy Normana Jewisona z Alem Pacino w roli głównej – doczeka się odświeżonej wersji. Projekt powstaje dla Netfliksa. Za produkcję będzie odpowiadać Sony Pictures Television – siostrzana firma Columbia Pictures, czyli dystrybutora oryginału z 1979 roku.

"… I sprawiedliwość dla wszystkich" jako serial Netfliksa


Serialowe "… I sprawiedliwość dla wszystkich"jest na wczesnym etapie rozwoju. Za scenariusz odpowiadać będą Jeremy Miller i Dan Cohn, którzy mieli już okazję współpracować przy serialach "Boston Public" i "That Was Then". Mają oni pełnić także obowiązki producentów wykonawczych. Projekt opisywany jest jako historia idealistycznego prawnika, którego zmagania ze skorumpowanym systemem doprowadzają do załamania.

Al Pacino i John Forsythe w filmie "... I sprawiedliwość dla wszystkich"

Bohaterem oryginału z 1979 roku był grany przez Ala Pacino młody prawnik Arthur Kirkland. Podejmuje się on obrony mężczyzny zatrzymanego z powodu błahego wykroczenia drogowego. Jego klient trafia do aresztu, a następnie, w wyniku procesu prowadzonego przez surowego sędziego Fleminga (John Forsythe), zostaje niesłusznie skazany. Kirkland, który wierzy w sprawiedliwość i uczciwość procesu, podejmuje się nierównej walki z systemem reprezentowanym przez Fleminga.

"... I sprawiedliwość dla wszystkich" w programie Na skróty


Rola w "... I sprawiedliwość dla wszystkich" przyniosła Alowi Pacino nominację do Oscara. Przypominamy archiwalny odcinek programu Na skróty, w którym opowiadamy o filmie:



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