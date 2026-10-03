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"100 DNI: Misja Zeus" największym hitem września w kinach! Film obejrzało ponad 300 tysięcy osób

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&quot;100 DNI: Misja Zeus&quot; największym hitem września w kinach! Film obejrzało ponad 300 tysięcy osób
źródło: Materiały prasowe
autor: Karolina Grabowska
Wrzesień w polskich kinach należał do filmu "100 DNI: Misja Zeus". Kontynuacja przygód Kapsla i jego drużyny okazała się najchętniej oglądaną produkcją miesiąca. 
 
Jak podaje Kino Metrics, we wrześniu film "100 DNI: Misja Zeus" zobaczyło aż 304 tys. widzów. To najlepszy wynik tego miesiąca w polskich kinach. Sukces produkcji Ekipy Holding jest szczególnie widoczny w kontekście wyników otwarcia. Tylko trzem polskim produkcjom udało się przekroczyć granicę 100 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Prócz "100 DNI" były to "Piep*zyć Mickiewicza 3" (293 tys.) oraz wyczekiwana "Lalka" (110 tys. pierwszego dnia).

Spektakularna premiera "100 DNI: Misja Zeus"



Uroczysta premiera filmu "100 DNI: Misja Zeus" odbyła się 10 września w Energylandii, przyciągając do Zatoru tysiące miłośników serii. Na ponad 100-metrowym czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy, twórcy i influencerzy, którzy wspólnie z fanami wzięli udział w pierwszym publicznym pokazie kontynuacji młodzieżowego hitu. Widowiskowa oprawa wydarzenia doskonale podkreśliła skalę zainteresowania filmem, który od 11 września można oglądać w kinach w całej Polsce. 


O czym jest film?



"100 DNI: Misja Zeus" to pełna akcji komedia młodzieżowa, będąca kontynuacją hitu "100 dni do matury", który przyciągnął do kin ponad milion widzów. Tym razem Kapsel i jego ekipa wychodzą poza szkolne mury i stawiają pierwsze kroki w dorosłości. Bohaterowie zostają wciągnięci w niebezpieczną, międzynarodową grę, a przed nimi staje misja, od której zależy przyszłość całej planety. 

To opowieść o dorastaniu do wyzwań, presji, by nadążyć za światem i o potrzebie odnalezienia własnego miejsca wtedy, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli. Film łączy energię kina rozrywkowego z emocjonalną prawdą o młodych ludziach, którzy próbują udowodnić sobie i innym, że są gotowi na więcej — nawet jeśli sami nie mają jeszcze tej pewności.

Zwiastun filmu "100 DNI: Misja Zeus"




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