"100 Dni: Misja Zeus" już w Cinema City! A w kinowych barach wyjątkowy merch

"100 Dni: Misja Zeus" to kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. Od 11 września widzowie będą mogli oglądać go we wszystkich kinach Cinema City, a dodatkowo w barach dostępny jest już filmowy merch, tj. wiaderka na popcorn i kubki na napój z bohaterami z filmu.
W "100 Dni: Misja Zeus" bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej — choć oni sami nie czują się na nią gotowi. Kapsel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedni ruszyli już dalej, inni próbują poukładać życie po swojemu, a Kapsel… nie potrafi się odnaleźć. Mieszka z rodzicami, w pracy pożegnał się z ambicjami i coraz częściej zadaje sobie pytanie, czy najlepszy czas ma za sobą. Kiedy jednak na horyzoncie pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, nie ma czasu na wątpliwości. Kup bilet już dziś i zajmij swoje ulubione miejsce w kinie: https://www.cinema-city.pl/filmy/100-dni-misja-zeus/
Jeśli chcesz by Twoi ulubieni filmowi bohaterowie jak: Kapsel, Oliwka, Sara, Róża, Oskar, czy Natka wrócili z Tobą do domu, nic prostszego! W każdym kinie Cinema City w kinowym barze dostępny do zakupu jest limitowany filmowy merch z ich wizerunkiem. Do wyboru jest wiaderko na popcorn 3,8l oraz kubek na napój 0,5l. Wybierz swój ulubiony gadżet i zabierz filmowe emocje do domu!
Jeśli marzy Ci się mieć na półce, któryś z tych gadżetów z autografem, wówczas zapraszamy serdecznie do Cinema City Bonarka 12 września o 18:00 na specjalny pokaz filmu połączony ze spotkaniem z twórcami i podpisywaniem merchu! Bilety dostępne są TUTAJ.
Informacja sponsorowana
Udostępnij
Facebook
X
Udostępnij
Skopiuj link
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Dodaj Filmweb jako preferowane źródło w Google
Częściej zobaczysz nasze artykuły w wynikach wyszukiwania.