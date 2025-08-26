Newsy Filmy "100 Nights of Hero": Baśń, groza i krew. Zobacz zwiastun filmu, który zadebiutuje w Wenecji
"100 Nights of Hero": Baśń, groza i krew. Zobacz zwiastun filmu, który zadebiutuje w Wenecji

Pierwszy teaser "100 Nights of Hero" trafił do sieci. Film będzie miał światową premierę 6 września podczas festiwalu filmowego w Wenecji, a do kin trafi 5 grudnia. W obsadzie są m.in. Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Amira El-Masry’ego, Charli XCX, Richard E. Grant i Felicity Jones.



Feministyczna wersja "Księgi tysiąca i jednej nocy – zobacz zapowiedź


"100 Nights of Hero" opowiada o młodym i uwodzicielskim gościu (Galitzine), który pojawia się w odległym zamku, wywracając życie zaniedbanej przez męża niewinnej żony Cherry (Monroe) i oddanej służącej Hero (Corrin). Mąż stawia tajemniczy zakład, aby sprawdzić lojalność Cherry, co prowadzi do napiętej gry między bohaterami.

Film powstał na podstawie powieści graficznej Isabel Greenberg i został napisany oraz wyreżyserowany przez Julię Jackman.

Co zapowiada teaser?



W trailerze widać m.in.: krwawą scenę z Galitzine’em trzymającym głowę jelenia, Charli XCX grającą na instrumencie strunowym oraz pocałunek bohaterek Corrin i Monroe. Widać też, że w filmie nie zabraknie humoru. 

Film łączy w sobie elementy feministycznej baśni, historyczno-fantastycznej opowieści i inspiracji "Księgą tysiąca i jednej nocy".

"100 Nights of Hero": Gwiazdy na ekranie


Maika Monroe znana jest m.in. z roli agentki Lee Harker w "Kodzie zła" (2024), niedługo pojawi się w ekranizacji książki Colleen Hoover "Reminders of Him". Nicholas Galitzine zdobył popularność dzięki filmom "Purpurowe serca" (2022), "Na dnie" (2023) oraz ekranizacjom książek "Red, White & Royal Blue" (2023) i "The Idea of You" (2024). Wkrótce zagra He-Mana w "Masters of the Universe". Emma Corrin zyskała światową sławę jako księżna Diana w "The Crown", a następnie wystąpiła m.in. w "Lady Chatterley’s Lover" (2022), "Deadpoolu & Wolverinie" (2024) i "Nosferatu" (2024).

