"100 Nights of Hero": Baśń, groza i krew. Zobacz zwiastun filmu, który zadebiutuje w Wenecji

Pierwszy teaser "100 Nights of Hero" trafił do sieci. Film będzie miał światową premierę 6 września podczas festiwalu filmowego w Wenecji, a do kin trafi 5 grudnia. W obsadzie są m.in. Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Amira El-Masry’ego, Charli XCX, Richard E. Grant i Felicity Jones.
Feministyczna wersja "Księgi tysiąca i jednej nocy – zobacz zapowiedź"100 Nights of Hero"
opowiada o młodym i uwodzicielskim gościu (Galitzine
), który pojawia się w odległym zamku, wywracając życie zaniedbanej przez męża niewinnej żony Cherry (Monroe
) i oddanej służącej Hero (Corrin
). Mąż stawia tajemniczy zakład, aby sprawdzić lojalność Cherry, co prowadzi do napiętej gry między bohaterami.
Film powstał na podstawie powieści graficznej Isabel Greenberg i został napisany oraz wyreżyserowany przez Julię Jackman
.
Co zapowiada teaser?
W trailerze widać m.in.: krwawą scenę z Galitzine’em
trzymającym głowę jelenia, Charli XCX
grającą na instrumencie strunowym oraz pocałunek bohaterek Corrin
i Monroe
. Widać też, że w filmie nie zabraknie humoru.
Film łączy w sobie elementy feministycznej baśni, historyczno-fantastycznej opowieści i inspiracji "Księgą tysiąca i jednej nocy". Maika Monroe
znana jest m.in. z roli agentki Lee Harker w "Kodzie zła
" (2024), niedługo pojawi się w ekranizacji książki Colleen Hoover "Reminders of Him". Nicholas Galitzine
zdobył popularność dzięki filmom "Purpurowe serca
" (2022), "Na dnie
" (2023) oraz ekranizacjom książek "Red, White & Royal Blue
" (2023) i "The Idea of You
" (2024). Wkrótce zagra He-Mana w "Masters of the Universe
". Emma Corrin
zyskała światową sławę jako księżna Diana w "The Crown
", a następnie wystąpiła m.in. w "Lady Chatterley’s Lover
" (2022), "Deadpoolu & Wolverinie
" (2024) i "Nosferatu
" (2024).