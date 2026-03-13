100.. i 1 dni do matury? Ekipa szykuje kontynuację kinowego hitu

Po zeszłorocznym sukcesie komercyjnym filmu "100 dni do matury" realizacja kolejnych pełnometrażowych produkcji z polskimi influencerami była jedynie kwestią czasu. Mało kto jednak spodziewał się, że Ekipa tak szybko powróci na plan zdjęciowy. Przed chwilą Łukasz Wojtyca (znany szerzej jako Wujek Łuki) poinformował z pomocą mediów społecznościowych o trwających zdjęciach do kontynuacji "100 dni do matury". Premiera? Podobno jeszcze w tym roku.
Kontynuacja "100 dni o matury" – co wiemy?
O planach realizacji sequela "100 dni do matury
" mówiono już od pierwszych tygodni po premierze debiutanckiej kinowej produkcji ze stajni Ekipy. Po wstępnych zapowiedziach o projekcie przestało być jednak głośno, a priorytetem stała się promocja filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
". Tym większym zaskoczeniem dla fanów okazały się więc opublikowane dziś przez Wujka Łukiego
fotografie z planu nadchodzącego sequela. Jak poinformował influencer, zdjęcia do kontynuacji "100 dni do matury
" już się rozpoczęły, a tytuł projektu to "100 dni".
Zdjęcia z konta Wujka Łukiego na Instagramie
W tej chwili nie wiemy wiele na temat fabuły ani obsady nadchodzącej kontynuacji. Zdjęcia potwierdzają, że w produkcji "100 dni" powróci Bartek "Świeży" Laskowski
, który raz jeszcze wcieli się w rolę Kapsla. Wojtyca
zapewnia również, że sequel trafi do kin "jeszcze w tym roku". Nie jest jasne, czy ma na myśli wcześniej zapowiadaną jesienną datę premiery, czy produkcja trafi do kin bliżej końca roku.
Przypomnijmy, że "100 dni do matury
" okazało się sporym hitem kasowym. Projekt z inflencerami w rolach głównych zobaczyło w Polsce ponad milion widzów, co zapewniło mu 10. miejsce w rocznym zestawieniu box-office. Po debiucie na Netfliksie film wdrapał się też na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych produkcji przez rodzimych abonentów serwisu.
W filmie "100 dni do matury" występują popularni polscy influencerzy związani z grupami Ekipa i Genzie m.in. Bartek Kubicki
, Pola Sieczko
, Kinga Banaś
, Julita Różalska
, Alan Kowalczewski
(Posti), Dominik Kwolczak
(Kwolczi) oraz Patryk Lubaś (Qry). Na ekranie łączą oni siły z polskimi aktorami: Małgorzatą Foremniak
, Jackiem Komanem
i Piotrem Głowackim
. Reżyserem produkcji jest Mikołaj Piszczan
, a za scenariusz odpowiada Łukasz Zdanowski
.
