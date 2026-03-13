100.. i 1 dni do matury? Ekipa szykuje kontynuację kinowego hitu

Po zeszłorocznym sukcesie komercyjnym filmu "100 dni do matury" realizacja kolejnych pełnometrażowych produkcji z polskimi influencerami była jedynie kwestią czasu. Mało kto jednak spodziewał się, że Ekipa tak szybko powróci na plan zdjęciowy. Przed chwilą Łukasz Wojtyca (znany szerzej jako Wujek Łuki) poinformował z pomocą mediów społecznościowych o trwających zdjęciach do kontynuacji "100 dni do matury". Premiera? Podobno jeszcze w tym roku.

Kontynuacja "100 dni o matury" – co wiemy?



O planach realizacji sequela "100 dni do matury" mówiono już od pierwszych tygodni po premierze debiutanckiej kinowej produkcji ze stajni Ekipy. Po wstępnych zapowiedziach o projekcie przestało być jednak głośno, a priorytetem stała się promocja filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Tym większym zaskoczeniem dla fanów okazały się więc opublikowane dziś przez Wujka Łukiego fotografie z planu nadchodzącego sequela. Jak poinformował influencer, zdjęcia do kontynuacji "100 dni do matury" już się rozpoczęły, a tytuł projektu to "100 dni".

W tej chwili nie wiemy wiele na temat fabuły ani obsady nadchodzącej kontynuacji. Zdjęcia potwierdzają, że w produkcji "100 dni" powróci Bartek "Świeży" Laskowski, który raz jeszcze wcieli się w rolę Kapsla. Wojtyca zapewnia również, że sequel trafi do kin "jeszcze w tym roku". Nie jest jasne, czy ma na myśli wcześniej zapowiadaną jesienną datę premiery, czy produkcja trafi do kin bliżej końca roku.

Przypomnijmy, że "100 dni do matury" okazało się sporym hitem kasowym. Projekt z inflencerami w rolach głównych zobaczyło w Polsce ponad milion widzów, co zapewniło mu 10. miejsce w rocznym zestawieniu box-office. Po debiucie na Netfliksie film wdrapał się też na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych produkcji przez rodzimych abonentów serwisu. 

W filmie "100 dni do matury" występują popularni polscy influencerzy związani z grupami Ekipa i Genzie m.in. Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi) oraz Patryk Lubaś (Qry). Na ekranie łączą oni siły z polskimi aktorami: Małgorzatą Foremniak, Jackiem Komanem i Piotrem Głowackim. Reżyserem produkcji jest Mikołaj Piszczan, a za scenariusz odpowiada Łukasz Zdanowski.

