"1670": Netflix ujawnił datę premiery 2. sezonu

"1670": co wiemy o 2. sezonie?

"1670": zwiastun 2. sezonu

– W drugim sezonie świat " 1670 " znacząco się rozrasta – pod względem scenograficznym, kostiumowym, ale przede wszystkim pod względem wątków fabularnych głównych bohaterów, przez co stają się nam jeszcze bliżsi. Poza egzotycznym wakacyjnym akcentem akcja nadal toczy się głównie w Adamczysze, którą dzięki niesamowitej pracy ekipy serialowej widzowie będą mogli po raz pierwszy zobaczyć w zachwycającej, letniej odsłonie – mówi Ivo Krankowski , producent kreatywny.Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas do Turcji. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.Główne role w serialu grają: Bartłomiej Topa (Jan Paweł), Katarzyna Herman (Zofia), Martyna Byczkowska (Aniela), Michał Sikorski (Jakub), Filip Zaręba (Stanisław), Andrzej Kłak (Andrzej), Dobromir Dymecki (Bogdan) oraz Kirył Pietruczuk (Maciej). Scenariusz napisał ponownie Jakub Rużyłło . Za reżyserię odpowiadają Maciej Buchwald oraz Kordian Kądziela Przypomnijmy, że aktualnie trwają zdjęcia do 3. sezonu "1670".