"215": Powstaje serial o początkach rapowej kariery Willa Smitha

Will Smith i DJ Jazzy Jeff doczekają się serialu opowiadającego o początkach ich muzycznej kariery. Należąca do gwiazdy "Bad Boys" firma Westbrook Studios przygotowuje wspólnie z The Malar Group projekt pt. "215" inspirowany młodością obu artystów.
"215": Co wiemy o serialu?
Tytuł serialu nawiązuje do numeru kierunkowego Filadelfii, skąd wywodzą się bohaterowie. Akcja będzie rozgrywać się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. "215" opowie o losach błyskotliwego nastoletniego rapera oraz didżeja, którzy zakładają zespół. Wspólnie z grupą przyjaciół próbują przebić się na lokalnej scenie hip-hopowej, zdobyć kontrakt płytowy i wyrwać się z rodzinnego miasta. Po drodze czeka sporo przeszkód, które wystawią ich relację na próbę.
Will Smith Getty Images © Getty Images
i Jeffrey Allen Townes poznali się w latach 80. i wspólnie stworzyli duet DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Do ich największych przebojów zaliczają się "Parents Just Don’t Understand" z 1988 roku oraz "Summertime" z 1991 roku. Muzycy sprzedali łącznie ponad 5 milionów płyt. Westbrook zawsze koncentrowało się na tworzeniu historii z wyrazistymi bohaterami, charakterystycznymi światami i konkretną perspektywą
- powiedział Terence Carter, prezes działu telewizyjnego Westbrook Studios. Jak podkreślił, "215" jest dla firmy szczególnie ważnym projektem, ponieważ czerpie z historii DJ-a Jazzy'ego Jeffa i Fresh Prince'a, a jednocześnie pokazuje Filadelfię w przełomowym okresie dla lokalnej sceny hip-hopowej.