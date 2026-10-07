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"215": Powstaje serial o początkach rapowej kariery Willa Smitha

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22215%22%3A+Powstaje+serial+o+pocz%C4%85tkach+rapowej+kariery+Willa+Smitha-168982
&quot;215&quot;: Powstaje serial o początkach rapowej kariery Willa Smitha
źródło: Getty Images
autor: Jim Steinfeldt
Will Smith i DJ Jazzy Jeff doczekają się serialu opowiadającego o początkach ich muzycznej kariery. Należąca do gwiazdy "Bad Boys" firma Westbrook Studios przygotowuje wspólnie z The Malar Group projekt pt. "215" inspirowany młodością obu artystów.

"215": Co wiemy o serialu?



Tytuł serialu nawiązuje do numeru kierunkowego Filadelfii, skąd wywodzą się bohaterowie. Akcja będzie rozgrywać się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. "215"  opowie o losach błyskotliwego nastoletniego rapera oraz didżeja, którzy zakładają zespół. Wspólnie z grupą przyjaciół próbują przebić się na lokalnej scenie hip-hopowej, zdobyć kontrakt płytowy i wyrwać się z rodzinnego miasta. Po drodze czeka sporo przeszkód, które wystawią ich relację na próbę.

GettyImages-2220260869.jpg Getty Images © Getty Images


Will Smith i Jeffrey Allen Townes poznali się w latach 80. i wspólnie stworzyli duet DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. Do ich największych przebojów zaliczają się "Parents Just Don’t Understand" z 1988 roku oraz "Summertime" z 1991 roku. Muzycy sprzedali łącznie ponad 5 milionów płyt.

Westbrook zawsze koncentrowało się na tworzeniu historii z wyrazistymi bohaterami, charakterystycznymi światami i konkretną perspektywą - powiedział Terence Carter, prezes działu telewizyjnego Westbrook Studios. Jak podkreślił, "215" jest dla firmy szczególnie ważnym projektem, ponieważ czerpie z historii DJ-a Jazzy'ego Jeffa i Fresh Prince'a, a jednocześnie pokazuje Filadelfię w przełomowym okresie dla lokalnej sceny hip-hopowej.


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