Skaczecie z radości? "24 Jump Street" w drodze na ekrany

Jak podaje Variety, trwają prace nad "24 Jump Street" – trzecią odsłoną cyklu komedii kryminalnych. Jonah Hill, Channing Tatum i Ice Cube negocjują warunki powrotu do swoich ról.
Co wiemy o "24 Jump Street"?
Zaraz, zaraz, ale gdzie się podziało "23 Jump Street"? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie na instagramowym profilu producenta Neala H. Moritza
. Podzielił się on zdjęciem scenariusza. Na stronie tytułowej widnieje wyjaśnienie: Zajęło nam to tyle czasu, że musieliśmy przeskoczyć jeden. Obraz wyraża więcej niż tysiąc słów
– napisał Moritz
. Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:
Krzesło reżysera zajmie Rodney Rothman
(laureat Oscara za animację "Spider-Man Uniwersum
"), który napisał scenariusz wspólnie z Jonah Hillem
i Meghan Malloy
. Phil Lord
i Chris Miller
, czyli reżyserzy poprzednich części, będą pełnić obowiązki producentów wraz z Moritzem
. Wśród producentów znaleźli się też Channing Tatum
i Reid Carolin
(reprezentujący studio Free Association) oraz Jonah Hill
i Matt Dines
(z ramienia swojego studia Stron Baby).
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Phil Lord i Christopher Miller na premierze serialu "Spider-Noir"
Sony pracuje nad trzecią częścią cyklu od ponad dekady. W jednym z wywiadów Tatum
opisał scenariusz projektu, zaplanowanego jako cross over z "Facetami w czerni
", jako najlepszy scenariusz trzeciej części, jaki kiedykolwiek czytał.
Zobacz zwiastun "22 Jump Street"
"22 Jump Street"
trafiło na ekrany w 2014 roku. Grani przez Hilla
i Tatuma
Schmidt i Jenko mają tym razem do wykonania misję w lokalnym college'u. Przypominamy zwiastun: