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Skaczecie z radości? "24 Jump Street" w drodze na ekrany

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%2224+Jump+Street%22%3A+Jonah+Hill%2C+Channing+Tatum+i+Ice+Cube+powr%C3%B3c%C4%85+w+3.+cz%C4%99%C5%9Bci+cyklu-167054
Skaczecie z radości? &quot;24 Jump Street&quot; w drodze na ekrany
źródło: materialy promocyjne
Jak podaje Variety, trwają prace nad "24 Jump Street" – trzecią odsłoną cyklu komedii kryminalnych. Jonah Hill, Channing Tatum i Ice Cube negocjują warunki powrotu do swoich ról.

Co wiemy o "24 Jump Street"?


Zaraz, zaraz, ale gdzie się podziało "23 Jump Street"? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie na instagramowym profilu producenta Neala H. Moritza. Podzielił się on zdjęciem scenariusza. Na stronie tytułowej widnieje wyjaśnienie:

Zajęło nam to tyle czasu, że musieliśmy przeskoczyć jeden.

Obraz wyraża więcej niż tysiąc słów – napisał Moritz. Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:



Krzesło reżysera zajmie Rodney Rothman (laureat Oscara za animację "Spider-Man Uniwersum"), który napisał scenariusz wspólnie z Jonah Hillem i Meghan Malloy. Phil Lord i Chris Miller, czyli reżyserzy poprzednich części, będą pełnić obowiązki producentów wraz z Moritzem. Wśród producentów znaleźli się też Channing Tatum i Reid Carolin (reprezentujący studio Free Association) oraz Jonah Hill i Matt Dines (z ramienia swojego studia Stron Baby). 

GettyImages-2275512378.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey
Phil Lord i Christopher Miller na premierze serialu "Spider-Noir"

Sony pracuje nad trzecią częścią cyklu od ponad dekady. W jednym z wywiadów Tatum opisał scenariusz projektu, zaplanowanego jako cross over z "Facetami w czerni", jako najlepszy scenariusz trzeciej części, jaki kiedykolwiek czytał. 

Zobacz zwiastun "22 Jump Street"


"22 Jump Street" trafiło na ekrany w 2014 roku. Grani przez Hilla i Tatuma Schmidt i Jenko mają tym razem do wykonania misję w lokalnym college'u. Przypominamy zwiastun: 


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