"24 Jump Street" zamiast "23". Phil Lord zdradza powód pominięcia jednego numeru

Od niedawna wiemy, że po ponad dekadzie od premiery "22 Jump Street" seria doczeka się kolejnej części. Phil Lord i Chris Miller powrócą jako producenci wykonawczy, a Channing Tatum, Jonah Hill oraz Ice Cube mają ponownie wcielić się w swoje role. Film nie będzie nosił tytułu "23 Jump Street”', lecz "24 Jump Street". Dlaczego?
Phil Lord o tytule kolejnego sequela Lord
wyjaśnił w rozmowie z magazynem Empire, że pominięcie numeru 23 jest celowym ukłonem w stronę niezrealizowanego projektu. Pracowaliśmy nad "23 Jump Street" i myślę, że to po prostu kwestia uszanowania tego filmu. Nazywamy nową część "24" z szacunku dla zmarłego.
Producent nawiązuje do wcześniejszych planów dotyczących trzeciej części serii. W napisach końcowych "22 Jump Street
" pokazano fikcyjne zapowiedzi kolejnych absurdalnych sequeli, w tym właśnie "23 Jump Street", w którym bohaterowie mieli działać pod przykrywką w szkole medycznej. W rzeczywistości Sony planowało jednak zupełnie inny kierunek - crossover z serią "Faceci w czerni
" zatytułowany "MIB 23". Projekt spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony Hilla
i Tatuma
, ale ostatecznie został porzucony przez studio.
"24 Jump Street
" ma jednak nie być kontynuacją żadnego z tych pomysłów. Według obecnych informacji film opowie zupełnie nową historię. Za kamerą stanie Rodney Rothman
, współscenarzysta "22 Jump Street
" i współreżyser "Spider-Mana Uniwersum
". Rothman
napisze scenariusz wspólnie z Hillem
oraz Meghan Malloy
.
Na razie nie ogłoszono daty premiery filmu.
"22 Jump Street" - zwiastun