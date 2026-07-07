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"24 Jump Street" zamiast "23". Phil Lord zdradza powód pominięcia jednego numeru

MovieWeb / autor: /
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&quot;24 Jump Street&quot; zamiast &quot;23&quot;. Phil Lord zdradza powód pominięcia jednego numeru
Od niedawna wiemy, że po ponad dekadzie od premiery "22 Jump Street" seria doczeka się kolejnej części. Phil Lord i Chris Miller powrócą jako producenci wykonawczy, a Channing Tatum, Jonah Hill oraz Ice Cube mają ponownie wcielić się w swoje role. Film nie będzie nosił tytułu "23 Jump Street”', lecz "24 Jump Street". Dlaczego?

Phil Lord o tytule kolejnego sequela




Lord wyjaśnił w rozmowie z magazynem Empire, że pominięcie numeru 23 jest celowym ukłonem w stronę niezrealizowanego projektu. Pracowaliśmy nad "23 Jump Street" i myślę, że to po prostu kwestia uszanowania tego filmu. Nazywamy nową część "24" z szacunku dla zmarłego.

Producent nawiązuje do wcześniejszych planów dotyczących trzeciej części serii. W napisach końcowych "22 Jump Street" pokazano fikcyjne zapowiedzi kolejnych absurdalnych sequeli, w tym właśnie "23 Jump Street", w którym bohaterowie mieli działać pod przykrywką w szkole medycznej. W rzeczywistości Sony planowało jednak zupełnie inny kierunek - crossover z serią "Faceci w czerni" zatytułowany "MIB 23". Projekt spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony Hilla i Tatuma, ale ostatecznie został porzucony przez studio.

"24 Jump Street" ma jednak nie być kontynuacją żadnego z tych pomysłów. Według obecnych informacji film opowie zupełnie nową historię. Za kamerą stanie Rodney Rothman, współscenarzysta "22 Jump Street" i współreżyser "Spider-Mana Uniwersum". Rothman napisze scenariusz wspólnie z Hillem oraz Meghan Malloy.

Na razie nie ogłoszono daty premiery filmu.

"22 Jump Street" - zwiastun



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