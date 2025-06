"28 dni później" – premiera. Co reżyser miał do powiedzenia o filmie?

Co reżyser "28 lat później" mówi o filmie?

Getty Images © Jeff Spicer

Getty Images © Ben Montgomery

"28 lat później" – zwiastun

Na początku dziennikarzom udało się szybko pochwycić główną gwiazdę filmu, Aarona Taylora-Johnsona . Łączony z rolą nowego Jamesa Bonda aktor został oczywiście podchwytliwie podpytany o to, czy przywdzieje garnitur agenta 007. Gdy dziennikarz Deadline zapytał go o dalsze zawodowe plany po premierze " 28 dni później ", Johnson odpowiedział: "Przepraszam, ale nie mogę o tym rozmawiać", po czym został odeskortowany dalej. Słowa aktora wzbudziła już spore zainteresowanie wśród fanów wierzących, że jego odpowiedź jest wynikiem zaawansowanych negocjacji ze studiem.Później dziennikarze Variety porozmawiali z reżyserem oryginału oraz wchodzącej właśnie do kin kontynuacji filmu, Dannym Boylem . Podekscytowany premierą twórca powiedział:Na premierze pojawił się także szef Sony Pictures, Tom Rothman , przypominając dziennikarzom, że " 28 lat później " to już dziewiąta produkcja, przy której wytwórnia współpracuje z Boylem . Pierwszy wspólny film – " Życie mniej zwyczajne " – reżyser oraz Sony nakręcili niemal 30 lat temu.– powiedział szef Sony Pictures.Na pytanie o potencjalne ryzyko w przywracaniu po latach ikonicznej marki, Rothman dodał:– powiedział.Przypomnijmy, że w " 28 lat później " znajdujemy się w nowych okolicznościach, gdzie kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem dobrze strzeżonym przejściem. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły.