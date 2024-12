"28 lat później" Danny Boyle i Alex Garland wracają do kultowej serii. Zobacz zwiastun

"28 lat później" pandemia wściekłości trwa...

Zobacz zwiastun filmu "28 lat później"

to wielki powrót do kultowej serii jego twórców:Trzy dekady po wycieku z tajnego laboratorium wirusa zamieniającego ludzi we wściekłe bestie, pandemia szaleje w najlepsze mimo ostrej kwarantanny. Są jednak osoby, który udało się przetrwać i zaadaptować do życia wśród zainfekowanych.Jedna z takich grup żyje na wyspie, którą z lądem łączy jedna, silnie strzeżona droga. Jeden z członków społeczności opuści ją w związku z ważną misją. Tak wkroczy do mrocznego świata pełnego dziwów i koszmarów, które zmutowały nie tylko zainfekowanych, ale też i tych, którzy przetrwali...to jednocześnie kontynuacja starego cyklu jak i początek nowego (kolejny film jest już w przygotowaniu). Premiera zaplanowana jest na