"28 lat później" to dopiero początek. Znamy datę kontynuacji

"28 lat później" to początek trylogii. Kiedy do kin trafi druga część?

Zwiastun filmu "28 lat później"

Przypomnijmy, że, które trafi do kin już za kilka miesięcy, jest początkiem nowej trylogii. Pomysłodawcą fabuły jest współautor oryginałuPierwszy film w nowej trylogii wyreżyserował, który stał też za kamerą " 28 dni później ". Jednak za reżyserięodpowiadała autorka nowego " Candymana Film został nakręcony bezpośrednio po tym, jak pracę na planie " 28 lat później " zakończył Boyle . Stąd też można domyślić się, że będzie kontynuować historię zapoczątkowaną w tym filmie. W związku z tym na chwilę obecną nie są znane żadne szczegóły fabuły, by nie spoilować " 28 lat później ".Wiemy za to, kiedytrafi do kin. Amerykańska data premiery to