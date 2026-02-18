Sequel "28 lat później" już w streamingu w USA. Co dalej z trzecią częścią?

Sequel postapokaliptycznej serii zombie nie miał łatwego życia w kinach, ale właśnie dostał drugą szansę. "28 lat później – Część 2: Świątynia kości" w reżyserii Nii DaCosty właśnie trafił w USA na streaming – zaledwie miesiąc po kinowej premierze, która okazała się finansową wpadką. Co dalej z trzecią częścią? Studio ma zagwozdkę.
"28 lat później – Część 2: Świątynia kości" to rozczarowanie?
Mimo bardzo dobrych recenzji "28 lat później – Część 2: Świątynia kości"
zarobiło tylko 25 mln dolarów w USA i 57 mln na świecie przy budżecie wynoszącym ok. 63 mln. Największy znak zapytania wisi dziś nad planowanym finałem trylogii. Choć Sony zapowiedziało trzecią część jeszcze przed premierą "Świątyni kości
", teraz podobno wcale się z nią nie spieszy. Pojawiły się nawet plotki, że Netflix chętnie przejąłby projekt, ale Danny Boyle
upiera się przy kinowej premierze i sam chciałby film wyreżyserować. W finale ma się podobno pojawić Cillian Murphy
, co mogłoby zapewnić zainteresowanie widzów; pytanie tylko, czy nie stracili go na dobre.
"28 dni później"
Co ciekawe, film zebrał bardzo pozytywne recenzje i oceny widzów, którzy go widzieli – na Filmwebie przy blisko 6,5 tysięcy głosów "Świątynia kości
" ma średnią 7,3 gwiazdki. Naszą recenzje filmu przeczytacie TUTAJ
.
MOVIE SIĘ: "28 lat później – Część 2: Świątynia kości". Zobacz naszą recenzję
W kontynuacji opowieści dr Kelson (Ralph Fiennes
) znajduje się w trudnych okolicznościach, których konsekwencje mogą zmienić świat, jaki zna. Spotkanie Spike'a (Alfie Williams
) z Jimmym Crystalem (Jack O'Connell
) staje się koszmarem, od którego nie może uciec. W świecie Świątyni Kości zarażeni nie są już największym zagrożeniem dla przetrwania – nieludzkość ocalałych może być dziwniejsza i bardziej przerażająca.