"28 lat później III": Danny Boyle zapowiada powrót Jima. Cillian Murphy powróci?

Duet Danny Boyle i Alex Garland po latach zdecydowali się wrócić do świata "28 dni później". Ani "28 lat później", ani "28 lat później – Część 2: Świątynia kości" nie wyjaśniały jednak losu głównego bohatera pierwszej części – granego przez Cilliana Murphy'ego Jima. Wygląda jednak na to, że w końcu dowiemy się, co się z nim stało.
"28 lat później III" w drodze. Co wiemy o filmie?
Goszcząc na festiwalu w Zurychu, gdzie prezentował swój najnowszy film "Tabloid
", Boyle
zapowiedział, że "Świątynia kości
" nie jest zakończeniem cyklu zapoczątkowanego przez "28 dni później
". W planach jest już kolejny film, a jego bohaterem ma być grany przez Cilliana Murphy'ego
Jim. "28 lat później 3", czy jakkolwiek ostatecznie nazwiemy ten film, powstanie, ponieważ ludzie wciąż o to pytają. Nie jestem jeszcze pewien, kiedy do tego dojdzie, ale mamy już scenariusz – bardzo dobry tekst Aleksa Garlanda. Będzie w nim sporo Cilliana Murphy'ego. Nie wiem tylko, czy zgodzi się rozebrać. W końcu ma teraz Oscara
– powiedział Boyle
.
Getty Images © Christian Bruna
Projekt jest na wczesnym etapie przygotowań. Szczegóły fabuły nie są znane, nie wiadomo też, kiedy miałyby się rozpocząć prace na planie. Póki co Alex Garland
jest zajęty postprodukcją widowiska fantasy "Elden Ring
", którego premierę zaplanowano na początek 2028 roku. Udział Murphy'ego
jak na razie nie został oficjalnie potwierdzony.
Ostatnie role Cilliana Murphy'ego
W 2024 roku Cillian Murphy
odebrał Oscara za tytułową rolę w "Oppenheimerze
" (reż. Christopher Nolan
). W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć go też w filmach "Drobiazgi takie jak te
", "Steve
" czy "Peaky Blinders: Nieśmiertelny
". Wśród zbliżających się projektów z udziałem znajdziemy m.in. "Ciche miejsce 3
", w którym wróci do roli Emmetta, oraz oparty na faktach thriller "Blood Runs Coal
" (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ
).
Zobacz zwiastun filmu "28 lat później – Część 2: Świątynia kości"
Aktualnie cykl zamyka wyreżyserowany przez Nię DaCostę
film "28 lat później – Część 2: Świątynia kości
", który trafił na ekrany na początku tego roku. Głównym bohaterem jest grany przez Ralpha Fiennesa
dr Ian Kelson. Przypominamy zwiastun: