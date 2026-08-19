This is... prequel? "300" może powrócić w formie serialu

Od kilku lat mówi się o kolejnym możliwym prequelu filmu "300" – epickiej historii Zacka Snydera osadzonej w starożytnej Grecji. Dziś w końcu nadchodzi ważna aktualizacja. Według dziennikarzy opowieść zyskała większe szanse, by trafić na ekrany, choć zdaje się, że raczej na te mniejsze, stojące w salonach potencjalnych widzów. Nowy prequel "300" przybierze bowiem formę serialu, którego domem może okazać się Netflix.
Prequel "300" jako serial dla Netfliksa?
To o tyle zaskakujące, że prawa do serii wciąż drzemią w rękach włodarzy wytwórni Warner Bros. – naturalnie więc serial powinien trafić na HBO Max, a nie Netflix. Mimo to dziennikarze zaznaczają, że telewizyjny dział wytwórni nawiązał współpracę z Netfliksem, by to właśnie tam premierę mogła mieć historia poprzedzająca wydarzenia z filmowych "300
". Na tę chwilę produkcja nie dostała jeszcze zamówienia na pełny sezon, ale scenarzyści zostali już zebrani, by niedługo rozpocząć prace nad kształtem całego serialu. Zack Snyder
jest oczywiście związany z projektem i wyreżyseruje pierwszy, pilotażowy odcinek. Od efektu jego pracy i późniejszej decyzji studia będzie zależało, czy dalsze epizody zostaną w ogóle nakręcone. Przy serialowym prequelu "300
" Snyder
ma również działać jako producent wykonawczy, organizując wokół siebie całą ekipę producencką oryginalnego filmu. Deborah Snyder
, Wesley Coller
, Gianni Nunnari
, Mark Canton
i Bernie Goldmann
prowadzą rozmowy ze studiem, by powrócić do komiksowej wizji starożytnej Grecji. Właśnie przygotowujemy się, by się w to zagłębić i wziąć do pracy. To świetna zabawa, naprawdę uwielbiam ten świat. Nawet podczas naszych wstępnych spotkań, kiedy rzucaliśmy pomysłami w stylu: "A co by było, gdyby wydarzyło się to lub tamto" mieliśmy dużo czystej frajdy z odkrywania, że to naprawdę bogaty materiał. W dziwny sposób przypomina to serial animowany "Zmierzch bogów". Pod tym względem, że jest tu mnóstwo naprawdę solidnych fundamentów
– powiedział Zack Snyder
.
Przypomnijmy, że "300
" z 2006 roku jest opowieścią o jednej z najsłynniejszych bitew w dziejach, w której garstka Spartan staje przeciwko perskiej potędze. Film jest adaptacją powieści graficznej Franka Millera
z 1999 roku pod tym samym tytułem. W 2014 roku produkcja otrzymała pełnometrażowy prequel w postaci filmu "300: Początek imperium
".
"300: Początek imperium" – zwiastun filmu