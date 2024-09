"3000 metrów nad ziemią" z nową datą premiery. Film Mela Gibsona trafi do kin dopiero w przyszłym roku

"3000 metrów nad ziemią" wyląduje później

Zwiastun filmu "3000 metrów nad ziemią"

W nowym terminie dreszczowiec laureata Oscara będzie walczył o zawartość portfeli widzów z inspirowanym disneyowskim " Williem z parowca " horrorem " Screamboat " oraz "Inheritance" z Phoebe Dynevor oraz Rhysem Ifansem . Gdyby jednak trafił do kin w październiku, miałby znacznie poważniejszą konkurencję: sequel " Uśmiechnij się ", a także laureata tegorocznej Złotej Palmy " Anorę ".W " 3000 metrach nad ziemią " agentka ma za zadanie dostarczyć bezcennego świadka na proces bossa mafii. Najszybszym i jak się wydaje najbezpieczniejszym sposobem jest podróż małym samolotem nad górami Alaski. Na pokładzie awionetki są tylko trzy osoby: Harris, skuty kajdankami świadek i pilot Daryl Booth. Gdy wszystko wskazuje na to, że będzie to misja łatwa, lekka i przyjemna, gdzieś nad skutym lodem pustkowiem, okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają. Być może dało się przewidzieć, że macki szefa mafii sięgają daleko, ale teraz już za późno na rozważania. W samolocie wybucha walka o kontrolę nad sterami. Co gorsza tylko jeden z obecnych wie, jak się z nimi obchodzić. Wysłane jako eskorta myśliwce gotowe są zestrzelić obiekt, jeśli agentce Harris nie uda się na czas nad nim zapanować. Tymczasem nad górami Alaski zanosi się na burzę.Główne role w filmie grają Mark Wahlberg Topher Grace . Scenariusz pióra Jareda Rosenberga znalazł się w 2020 roku na Czarnej Liście najlepszych niezrealizowanych tekstów krążących po Hollywood.