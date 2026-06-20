"42.6 Years": Pugh dołącza do obsady komedii romantycznej z Sambergiem i Bening

W Nowym Jorku trwają prace nad komedią romantyczną z elementami sci-fi "42.6 Years". Jak podaje blog World of Reel, do Andy'ego Samberga i Annette Bening dołączyła nowa gwiazda.
Florence Pugh w odsadzie "42.6 Years"
Jak podaje blog World of Reel, do obsady "42.6 Years
" dołączyła Florence Pugh
. Kilka dni temu była widziana na planie w Nowym Jorku, gdzie kręciła sceny wspólnie z Andym Sambergiem
. Możecie ich zobaczyć na zdjęciach poniżej:
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Bohaterem "42.6 Years
" jest Ben (Andy Samberg
) – mężczyzna, który na tytułowe 42,6 roku zostaje zamrożony w komorze kriogenicznej. Gdy wraca do świata żywych, chce odnowić związek ze swoją dziewczyną Ruthie (Annette Bening
). Przeszkodą na drodze do wspólnego szczęścia jest jednak powstała między nimi różnica wieku oraz fakt, że kobieta ułożyła sobie życie bez niego. Pugh
prawdopodobnie przypadła rola młodszej wersji bohaterki granej przez Bening
.
Obowiązki reżysera pełni Michael Schwartz
, który zastąpił na tym stanowisko Craiga Gillespiego
. Scenariusz napisał Seth Reiss
. Tekst powstał na bazie pomysłu opracowanego wspólnie z Sambergiem
.
Ostatnie role Florence Pugh. Zobacz zwiastun "Sztuki pięknego życia"
W ostatnich latach Florence Pugh dodała do swojej filmografii takie tytuły jak "Oppenheimer
", "Diuna: Część druga
", "Sztuka pięknego życia
" (zwiastun poniżej) czy "Thunderbolts*
". Wśród zbliżających się produkcji z jej udziałem znajdziemy m.in. "Diunę: Część trzecią
", dramat fantasy "The Midnight Library
" oraz realizowany dla Netfliksa miniserial "East of Eden
".