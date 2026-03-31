Annette Bening w obsadzie "42.6 Years" z Andym Sambergiem

Romantyczna komedia "42.6 Years", zapowiedziana jeszcze w 2023 roku, zmienia dystrybutora. Projekt, w którym główną rolę gra Andy Samberg, trafił z Amazon MGM Studios pod skrzydła Focus Features. Za międzynarodową dystrybucję odpowiadać będzie Universal Pictures International.
Getty Images © Jamie McCarthy
Do istotnej zmiany doszło także w obsadzie. Partnerką ekranową Samberga nie będzie już Jean Smart, znana m.in. z serialu "Hacks". Zastąpi ją pięciokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening, którą ostatnio można było oglądać w filmach "Nyad" oraz ""Panna młoda!".
Zmiany zaszły również za kamerą. Reżyserię przejął Michael Schwartz
("Sokół z masłem orzechowym
") zastępując Craiga Gillespie
("Cruella
", "Supergirl
").
Scenariusz napisał Seth Reiss
("Menu
", "Wielka, odważna, piękna podróż
"), opierając się na historii stworzonej wspólnie z Sambergiem
. Fabuła koncentruje się na Benie, który po eksperymentalnym zabiegu zostaje zamrożony kriogenicznie na tytułowe 42,6 roku. Po przebudzeniu próbuje na nowo nawiązać relację ze swoją byłą dziewczyną Ruthie. Choć dla niego czas się zatrzymał, ona zdążyła przeżyć całe życie.
Producentami filmu są Samberg
oraz Ali Bell
, działający w ramach Party Over Here.
