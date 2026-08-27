"50 na 51" FPFF: Wrześniowe wydarzenia w całej Polsce

No i nadszedł wrzesień – miesiąc Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W projekcie „50 na 51” jednak ani na moment nie zwalniamy tempa – a nawet je przyspieszamy! We wrześniu spotkamy się – rekordowo – na blisko 30 pokazach, które obfitować będą w spotkania z twórcami i twórczyniami.
Odwiedzimy Kielce, Kalisz, Pleszew, Warszawę, Darłowo, Pińczów, Kraśniczyn i Rawicz. W Kraśniczynie czekają nas „Przygody na cztery łapy”, czyli pokazy filmów dla dzieci ze zwierzęcymi bohaterami, wzbogacone o liczne warsztaty. W Warszawie w setną rocznicę urodzin Bronisława Pawlika – aktora, którego Tadeusz Różewicz określił „ucieleśnieniem każdego człowieka” – pokażemy filmy z jego udziałem, ukazujące postaci pozornie nieheroiczne, uwikłane w codzienność, społeczne oczekiwania i własne ograniczenia. Usłyszmy Młode Lwy polskiego kina.
Zobaczymy komedie i filmy dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Poszukamy w filmach wątków związanych z Darłowem i Leopoldem Tyrmandem. Będziemy częścią Bana Film Festival oraz V Przeglądu Filmowego Natura Kina. I jeszcze zadbamy o dostępność, zapewniając audiodeskrypcję i tłumaczenie na polski język migowy w ramach cyklu „Znak równości”.
W sierpniu byliśmy w Chełmnie, Rawiczu, Pszczewie, Rzeszowie, Katowicach, Warszawie i Krakowie. Było wakacyjnie i dowcipnie, klasycznie i debiutancko. W Chełmnie odbyły się plenerowe pokazy dedykowane młodzieży i młodym dorosłym w ramach 11. edycja 9 Hills Festival. W Krakowie usłyszeliśmy nowe głosy polskiego kina. W Rawiczu, Rzeszowie i Katowicach ukazaliśmy przemiany polskiej komedii na przestrzeni dekad. W Pszczewie ewolucję spojrzenia Krzysztofa Kieślowskiego. A w Amondo w Warszawie wyświetliliśmy z oryginalnych kopii filmowych na taśmie 16 mm trzy znaczące dzieła autorstwa reżyserek, reprezentujących różne pokolenia twórcze i odmienne strategie artystyczne. We wrześniu zapraszamy na: Pociąg do filmu: Stacja Pleszew w ramach Bana Film Festival | Bana Film Studio, Pleszew
10.09 Pociągi
, reż. Maciej Drygas
12.09 Skarbek i tajemnica magicznego sreberka
, reż. Tomasz Jurkiewicz
12.09 Wróbel
, reż. Tomasz Gąssowski
i spotkanie z reżyserem oraz Martyną Jakubiak, drugą reżyserką Bo to jest każdy | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
11.09 Kamień na kamieniu
, reż. Ryszard Ber
i spotkanie z Januszem Zaorskim
12.09 Zmory
, reż. Wojciech Marczewski
i spotkanie z reżyserem
13.09 Orzeł
, reż. Leonard Buczkowski
i spotkanie z Jarosławem Grzechowiakiem Darłowo, proszę ja ciebie! | Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda, Darłowo
11.09 Dziewczyny do wzięcia
, reż. Janusz Kondratiuk
12.09 Filip
, reż. Michał Kwieciński
13.09 Naprawdę wczoraj
, reż. Jan Rybkowski
Po filmach spotkanie z pisarzem Marcelem Woźniakiem
. V Przegląd Filmowy Natura Kina | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
12.09 Dalej jazda
, reż. Mariusz Kuczewski
i spotkanie z aktorką Małgorzatą Rożniatowską
12.09 Ministranci
, reż. Piotr Domalewski
i spotkanie z reżyserem oraz producentką Anetą Hickinbotham
13.09 Nad rzeką, której nie ma
, reż. Andrzej Barański
i spotkanie z reżyserem oraz aktorami: Joanną Trzepiecińską
i Janem Peszkiem
13.09 Dzień wielkiej ryby
, reż. Andrzej Barański
i recital Joanny Trzepiecińskiej
i Bogdana Hołowni Znak równości | Kieleckie Centrum Kultury
14.09 Bałtyk
, reż. Iga Lis
21.09 Pan Olbrychski
, reż. Robert Wichrowski
28.09 Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
, reż. Emi Buchwald
i spotkanie z reżyserką oraz aktorką Karoliną Rzepą Młode Lwy | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
11.09 Arek. Mama. Panorama
, reż. Mikołaj Janik
i spotkanie z reżyserem
12:09 Powiedz mi, co czujesz
, reż. Łukasz Ronduda
i spotkanie z reżyserem
13.09 Życie dla początkujących
, reż. Paweł Podolski
i spotkanie z reżyserem Przygoda na cztery łapy | Dom Kultury w Kraśniczynie
18.09 Nawet myszy idą do nieba
, reż. Denisa Grimmová
, Jan Bubeníček
. Po filmie warsztaty „Zwierzęta w kinie” z Pawłem Stachyrą
25.09 O psie, który jeździł koleją
, reż. Magdalena Nieć
. Po filmie warsztaty o zwierzętach polskich lasów z Jakubem Bojarczukiem z Lasów Państwowych 29.09 Blok krótkich metraży: Superbohaterowie
(seria Pamiętnik Florki), reż. Marta Stróżycka Teatr
(seria Pamiętnik Florki), reż. Janusz Martyn Ktoś inny
(seria Pamiętnik Florki), reż. Agata Mikina Torba
(seria Pamiętnik Florki), reż. Dorota Cieśla Reksio poliglota
, reż. Lechosław Marszałek Reksio nauczyciel
, reż. Edward Wątor
Po filmie warsztaty animacji poklatkowej z Emilią Rusin Polska komedia - do PRL do współczesności | Dom Kultury w Rawiczu, Kino Promień w Rawiczu
27.09 Moje córki krowy
, reż. Kinga Dębska
i spotkanie z aktorką Gabrielą Muskałą
Wydarzenia z cyklu „50 na 51” będą odbywać się do końca lutego 2027 roku
. Dzięki projektowi zawitamy do 14 województw, nad morze, w góry, do miast i wsi. Odwiedzimy Sulęczyno, Lubomierz, Piwniczną Zdrój, Kraśniczyn, Pszczew i Darłowo. Swoje odsłony projektu zaproponują Katowice, Kraków, Elbląg, Poznań, Lublin, Szczecin, Warszawa, Gdańsk, Gdynia i Sopot. Łącznie 33 miejscowości.
Organizatorem „50 na 51” jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych