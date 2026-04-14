"99 Nights in the Forest": 20th Century Studios zekranizuje grę z Robloxa

Był "Minecraft", czemu więc nie "Roblox"? – musieli zapytać się włodarze 20th Century Studios, zanim dołączyli do zaciętej walki o prawa do adaptacji gry "99 Nights in the Forest". Survivalowy projekt jest siódmą najpopularniejszą produkcją w historii Robloxa – studio liczy więc, że użytkownicy platformy masowo ruszą do kina, gdy produkcja trafi już na afisze.
Adaptacja "99 Nights in the Forest" – co wiemy?
"99 Nights in the Forest" jest grą survivalową dostępną na platformie Roblox
od niecałego roku. Za jej powstanie odpowiada studio Grandma’s Favourite Games, za którym stoją Alec Kieft, Matthew Hufton oraz Cameron Angland – przyszli producenci wykonawczy filmowej adaptacji od 20th Century Studios. Celem rozgrywki jest przetrwanie tytułowych 99 nocy w nawiedzonym lesie, walka z krwiożerczymi potworami oraz uratowanie czwórki dzieci zbłąkanych w leśnej gęstwinie. W tej chwili nie wiadomo, kto przeniesie "99 Nights in the Forest" na ekran, a także kogo będziemy mogli na nim oglądać.
Od momentu swojego debiutu w Robloxie
"99 Nights in the Forest" szybko stał się jednym z najpopularniejszych tytułów platformy. W tej chwili jest siódmą najchętniej odtwarzaną grą w całej historii Robloxa. Do tej pory tytuł zgromadził łącznie aż 26 miliardów wizyt, a w rekordowym momencie grało w niego jednocześnie 14,2 miliona użytkowników. Gargantuiczne liczby wynikają z globalnej popularności platformy – Roblox może poszczycić się wysoką pozycją w sercach graczy, przyciągając dziennie ponad 85 milionów użytkowników na całym świecie.
Portal The Hollywood Reporter zaznacza, że pozyskanie praw do "99 Nights in the Forest" jest ważnym ruchem dla studia także z perspektywy strategicznej. Od czasu przejęcia przez Disneya 20th Century Studios nie stworzyło dotąd żadnej adaptacji gry wideo. Przeszłe próby wychodziły wytwórni nie najlepiej – wystarczy przypomnieć aktorską wersję "Assassin's Creed
" czy obie adaptacje "Hitmana
". Miejmy nadzieję, że w geometrycznym świecie Robloxa
20th Century poradzi sobie lepiej.
"Minecraft" – zwiastun filmu