Emma Roberts zawalczy o życie w mrocznym lesie

Emma Roberts zagra w kolejnym horrorze i tym razem będzie się bać razem z nami. Aktorka znana z "American Horror Story", a także "Krzyku 4" i "Zła we mnie" zagra w nowym filmie "A Body In The Woods". Projekt produkowany jest przez Dave’a Caplana, który odpowiadał m.in. za "Kod zła".
"A Body In The Woods" – co wiemy o filmie?
Roberts wcieli się w Alice Lincoln, mieszkankę Marshall Woods z przełomu XIX i XX wieku, lasu pełnego mrocznych legend o czarownicy. Kiedy Alice zostaje sama w chacie, by czuwać przy ciele nieznanego górnika, zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Wkrótce odkrywa, że trup może nie spoczywać w spokoju, a pojawienie się tajemniczej kobiety na leśnej drodze wciąga ją w koszmar, który nie daje wytchnienia ani w środku, ani na zewnątrz domu.
"Krzyk 4"
Film napisał i wyreżyseruje Stephen Cognetti
, twórca serii "Hell House
". Zdjęcia ruszają we wrześniu.
Emma Roberts – ostatnie projekty
Roberts oglądaliśmy ostatnio często na ekranie. Aktora zagrała m.in. w "Madame Web
", nowej odsłonie antologii "American Horror Story
" – "Oczekiwanie
" oraz komedii platformy Primę "Nowa w kosmosie
".