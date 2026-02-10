Newsy Filmy Emma Roberts zawalczy o życie w mrocznym lesie
Emma Roberts zawalczy o życie w mrocznym lesie

Emma Roberts zagra w kolejnym horrorze i tym razem będzie się bać razem z nami. Aktorka znana z "American Horror Story", a także "Krzyku 4" i "Zła we mnie" zagra w nowym filmie "A Body In The Woods". Projekt produkowany jest przez Dave’a Caplana, który odpowiadał m.in. za "Kod zła".

"A Body In The Woods" – co wiemy o filmie?



Roberts wcieli się w Alice Lincoln, mieszkankę Marshall Woods z przełomu XIX i XX wieku, lasu pełnego mrocznych legend o czarownicy. Kiedy Alice zostaje sama w chacie, by czuwać przy ciele nieznanego górnika, zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Wkrótce odkrywa, że trup może nie spoczywać w spokoju, a pojawienie się tajemniczej kobiety na leśnej drodze wciąga ją w koszmar, który nie daje wytchnienia ani w środku, ani na zewnątrz domu.

"Krzyk 4"

Film napisał i wyreżyseruje Stephen Cognetti, twórca serii "Hell House". Zdjęcia ruszają we wrześniu.

Emma Roberts – ostatnie projekty



Roberts oglądaliśmy ostatnio często na ekranie. Aktora zagrała m.in. w "Madame Web", nowej odsłonie antologii "American Horror Story" – "Oczekiwanie" oraz komedii platformy Primę "Nowa w kosmosie".

